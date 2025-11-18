ETV Bharat / health-and-lifestyle
आंध्रा स्टाईल मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी - डोसासाठी सर्वोत्तम
इडली आणि डोसासाठी नेहमी तीच ती चटणी बनवण्याऐवजी, एकदा ही मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी बनवून पहा.
Published : November 18, 2025 at 4:19 PM IST
ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY: चटणीचा विचार केला तर बऱ्याच लोकांच्या मनात सर्वात आधी टोमॅटोची चटणी आणि नारळाची चटणी येते. त्यापलीकडे विचार केला तर पुदिना, लसून, गोंगुरा, जवसाची चटणी, कांद्याची चटणी येते. परंतु तुम्ही कधी आंध्र पद्धतीची शेंगदाण्याची चटणी खाल्ली आहे का? शेंगदाणे आणि वाढल्या मिरच्यांसह मसालेदार असलेली ही चटणी नक्कीच तुमच्या आवडत्या पदार्थांपैकी एक ठरेल. जर तुम्ही ही चटणी डोस्यासोबत खाल्ली तर तुम्हाला एका पेक्षा जास्त डोसे फस्त करायला काही मिनिटं लागतील. मग काय मित्रांनो! घरी ही रेसिपी फॉलो करा आणि ही मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी बनवा आणि त्याचा आस्वाद घ्या.
साहित्य
- शेंगदाणे - 1 कप
- वाढल्या मिरच्या - 10
- फुटाणे डाळ -1/4 कप
- किसलेला नारळ - 1/4 कप
- मीठ - गरजेनुसार
- तेल - 2 टेबलस्पून
फोडणीकरिता लागणारे साहित्य
- मोहरी - अर्धा चमचा
- जिरे - अर्धा चमचा
- उडद डाळ - अर्धा चमचा
- शेंगदाणे - अर्धा चमचा
- लसूण - 5 पाकळ्या
- वाढल्या मिरच्या - 2
- कढीपत्ता - 10 पाने
- तेल - 2 टेबलस्पून
मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी कशी बनवायची?
- चुलीवर एक तवा ठेवा, त्यात तेल घाला आणि ते गरम झाल्यावर त्यात शेंगदाणे आणि वाढल्या मिरच्या घाला आणि मंद आचेवर परतून घ्या.
- शेंगदाणे आणि वाढलेल्या मिरच्या चांगल्या भाजल्या की, काजू घालून आणखी एक मिनिट परतून घ्या आणि स्टोव्ह बंद करा.
- ते पूर्णपणे थंड झाल्यावर, संपूर्ण मिश्रण मिक्सर जारमध्ये घाला आणि किसलेले नारळ आणि मीठ घालून बारीक करा.
- नंतर, थोडे थोडे पाणी घाला आणि शक्य तितके बारीक वाटून घ्या.
- आता हे एका भांड्यात घाला आणि फोडणीची तयारी करा.
- यासाठी, चुलीवर तेलाचा एक पॅन ठेवा आणि त्यात तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी, जिरे, उडीद डाळ, किसलेले लसूण घाला आणि मंद आचेवर परतून घ्या. त्यात वाढलेल्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला आणि कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या.
- मग, स्टोव्ह बंद करा आणि हे मिश्रण पूर्वी वाटलेल्या मिश्रणावर घाला. बस्स. स्वादिष्ट आणि मसालेदार आंध्र स्टाईल शेंगदाण्याची चटणी तयार आहे.