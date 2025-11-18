ETV Bharat / health-and-lifestyle

आंध्रा स्टाईल मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी - डोसासाठी सर्वोत्तम

इडली आणि डोसासाठी नेहमी तीच ती चटणी बनवण्याऐवजी, एकदा ही मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी बनवून पहा.

ANDHRA STYLE SPICY PEANUT ANDHRA STYLE PEANUT CHUTNEY ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY SPICY PEANUT CHUTNEY RECIPE
आंध्रा स्टाईल मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी - डोसासाठी सर्वोत्तम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 18, 2025 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY: चटणीचा विचार केला तर बऱ्याच लोकांच्या मनात सर्वात आधी टोमॅटोची चटणी आणि नारळाची चटणी येते. त्यापलीकडे विचार केला तर पुदिना, लसून, गोंगुरा, जवसाची चटणी, कांद्याची चटणी येते. परंतु तुम्ही कधी आंध्र पद्धतीची शेंगदाण्याची चटणी खाल्ली आहे का? शेंगदाणे आणि वाढल्या मिरच्यांसह मसालेदार असलेली ही चटणी नक्कीच तुमच्या आवडत्या पदार्थांपैकी एक ठरेल. जर तुम्ही ही चटणी डोस्यासोबत खाल्ली तर तुम्हाला एका पेक्षा जास्त डोसे फस्त करायला काही मिनिटं लागतील. मग काय मित्रांनो! घरी ही रेसिपी फॉलो करा आणि ही मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी बनवा आणि त्याचा आस्वाद घ्या.

ANDHRA STYLE SPICY PEANUT ANDHRA STYLE PEANUT CHUTNEY ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY SPICY PEANUT CHUTNEY RECIPE
फुटाण्याची डाळ आणि किसलेले नारळ ((Getty Images))

साहित्य

  • शेंगदाणे - 1 कप
  • वाढल्या मिरच्या - 10
  • फुटाणे डाळ -1/4 कप
  • किसलेला नारळ - 1/4 कप
  • मीठ - गरजेनुसार
  • तेल - 2 टेबलस्पून
ANDHRA STYLE SPICY PEANUT ANDHRA STYLE PEANUT CHUTNEY ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY SPICY PEANUT CHUTNEY RECIPE
शेंगदाणे ((Getty Images))

फोडणीकरिता लागणारे साहित्य

  • मोहरी - अर्धा चमचा
  • जिरे - अर्धा चमचा
  • उडद डाळ - अर्धा चमचा
  • शेंगदाणे - अर्धा चमचा
ANDHRA STYLE SPICY PEANUT ANDHRA STYLE PEANUT CHUTNEY ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY SPICY PEANUT CHUTNEY RECIPE
उडद ((Getty Images))
  • लसूण - 5 पाकळ्या
  • वाढल्या मिरच्या - 2
  • कढीपत्ता - 10 पाने
  • तेल - 2 टेबलस्पून
ANDHRA STYLE SPICY PEANUT ANDHRA STYLE PEANUT CHUTNEY ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY SPICY PEANUT CHUTNEY RECIPE
फोडणीची तयारी (ETV (Abhiruchi))

मसालेदार शेंगदाण्याची चटणी कशी बनवायची?

  • चुलीवर एक तवा ठेवा, त्यात तेल घाला आणि ते गरम झाल्यावर त्यात शेंगदाणे आणि वाढल्या मिरच्या घाला आणि मंद आचेवर परतून घ्या.
  • शेंगदाणे आणि वाढलेल्या मिरच्या चांगल्या भाजल्या की, काजू घालून आणखी एक मिनिट परतून घ्या आणि स्टोव्ह बंद करा.
  • ते पूर्णपणे थंड झाल्यावर, संपूर्ण मिश्रण मिक्सर जारमध्ये घाला आणि किसलेले नारळ आणि मीठ घालून बारीक करा.
  • नंतर, थोडे थोडे पाणी घाला आणि शक्य तितके बारीक वाटून घ्या.
  • आता हे एका भांड्यात घाला आणि फोडणीची तयारी करा.
  • यासाठी, चुलीवर तेलाचा एक पॅन ठेवा आणि त्यात तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी, जिरे, उडीद डाळ, किसलेले लसूण घाला आणि मंद आचेवर परतून घ्या. त्यात वाढलेल्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला आणि कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या.
  • मग, स्टोव्ह बंद करा आणि हे मिश्रण पूर्वी वाटलेल्या मिश्रणावर घाला. बस्स. स्वादिष्ट आणि मसालेदार आंध्र स्टाईल शेंगदाण्याची चटणी तयार आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

ANDHRA STYLE SPICY PEANUT
ANDHRA STYLE PEANUT CHUTNEY
ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY
SPICY PEANUT CHUTNEY RECIPE
ANDHRA STYLE SPICY PEANUT CHUTNEY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.