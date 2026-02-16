ETV Bharat / health-and-lifestyle

अंडी ताजी ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

बरेच लोक अंडी घेतात आणि जास्त काळ टिकावी म्हणून रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतात. मात्र, पोषणतज्ञांनी अंडी जास्त काळ टिकवून ठेवण्यासाठी काही टिप्स सांगितल्या आहेत. वाचा सविस्तर..,

अंडी ताजी ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 16, 2026 at 1:21 PM IST

How To keep Eggs Fresh for Month: अनेक लोकांसाठी, अंडी हा वेळ वाचवणारा भाजीचा एक उत्तम पर्याय आहे. अंडी कमी किमतीत सहज उपलब्ध असतात आणि ते खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी आहेत. कारण त्यात अनेक आवश्यक पोषक घटक आढळतात. अंडी बहुतेकदा मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जातात. कारण जेव्हा घरात काही पर्याय नसतो तेव्हा अंड्यांची भाजी किंवा भूर्जी तयार केली जाते. बहुतेक लोक नाश्त्यात अंडी खातात. शिवाय, परवडणाऱ्या, पौष्टिक जेवणाचा विचार केला तर, अंडी ही बहुतेकदा सर्वात आधी मनात येते. त्यात असंख्य पोषक तत्वे आणि निरोगी चरबी आढळते. जे सर्व एकंदर आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. लहानांपासून थोरांपर्यंत दररोज एक अंडा खाणे प्रत्येकासाठी फायदेशीर आहे. यातूनच आपण नेहमी दुकानात जाण्याच्या त्रासापासून मुक्तता मिळावी म्हणून आपणे बहुतेक वेळा जास्त अंडी खरेदी करून ठेवतो. कधी-कधी साठवलेली ही अंडी खराब होतात. तुम्ही देखील अंडी साठवून ठेवता काय? यावर पोषणतज्ञाने इन्स्टाग्रामवर रेफ्रिजरेटरमध्ये अंडी जास्त काळ ताजी ठेवण्यासाठी काही टिप्स शेअर केल्या आहेत. त्या टिप्स काय आहेत ते जाणून घ्या..

अशाप्रकारे, तुम्ही अंडी अनेक दिवस रेफ्रिजरेटरमध्ये ताजी ठेवू शकता...

अंडी साठवणे म्हणजे फक्त गरज पडल्यास वापरणे एवढेच नाही. तुम्हाला ती योग्यरित्या कशी साठवायची हे देखील माहित असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, तुम्ही अनवधानाने त्यांचा ताजेपणा खराब करू शकता. म्हणूनच वापरण्यापूर्वी त्यांची तपासणी करणे महत्वाचे आहे. अड्यांचा ताजेपणा तपासण्यासाठी आणि त्यांना जास्त काळ ताजे ठेवण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो करू शकता?

अंडी ताजी आहेत की नाही हे कसं तपासावं: अंडी ताजी आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी, प्रथम एक भांडे घ्या, त्यात अंडी घाला. जर ती तळाशी बुडली तर ती ताजी आहेत. जर ती पृष्ठभागावर तरंगली तर ती अनेक दिवसांपासून बाहेर पडली आहेत असं समजावं. ही अंडी न खाणेच चांगले.

अंडी साठवण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग: बरेच लोक घरी अंडी आणतात आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतात. सामान्यता रेफ्रिजरेटरच्या दाराशी जोडलेल्या ट्रेवर ठेवतात. तथापि, हे ठिकाण अंड्यांसाठी योग्य तापमानाचे स्थान नाही. त्याऐवजी, जर तुम्हाला अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवायचे असेल तर ते नेहमी मधल्या शेल्फवर ठेवा. ज्यामुळे रेफ्रिजरेटरच्या तापमानातील चढउतारांचा अंडींवर परिणाम होणार नाही.

कांदे आणि लसूण घालून अंडी साठवणे टाळा: बरेच लोक कांदे आणि लसूण सारख्या घटकांसह अंडी साठवतात. हे टाळा. जर तुम्ही अंडी कडक मसाले, कांदे, समुद्री खाद्यपदार्थ आणि आंबवलेले पदार्थ व्यवस्थित झाकून न ठेवता साठवली तर त्यांचा तीव्र वास त्यांना खराब करू शकते. शिवाय, अंडी या पदार्थांमधून निघणारे वायू आणि वास शोषून घेतात, ज्यामुळे ते खाण्यासाठी अयोग्य होतात.

अंडी वापरण्यापूर्वी, खरेदी करण्यापूर्वी आणि वापरण्यापूर्वी या टिप्स फॉलो करा. यामुळे ते खराब न होता अनेक दिवस ताजे राहतील. उलट, त्यांना निष्काळजीपणे साठवल्याने त्यांची गुणवत्ता खराब होईल. त्याचप्रमाणे, तुम्ही खरेदी केलेली अंडी शक्य तितक्या लवकर वापरा जेणेकरून तुम्हाला त्यांच्या पोषक तत्वांचा पूर्ण फायदा मिळेल.

