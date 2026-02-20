ETV Bharat / health-and-lifestyle
उन्हाळा सुरू होताच पंखा झाला स्लो? या टिप्स वापरा आणि मिळवा हाय स्पीड हवा!
उन्हाळ्यात पंख्याचा वेग खूपच कमी होतो अशी अनेकांची तक्रार असते. आज आपण यामागील कारण आणि वेग कसा वाढवायचा हे पाहूया..
February 20, 2026
how to increase fan speed easily: मार्च महिन्यापूर्वीही दिवसाचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त नोंदवले जात आहे. थंडीमुळे ब्लँकेट ओढून झोपणारे लोक आता रात्री उष्णतेमुळे फॅन मध्ये झोपायला लागले आहेत. यामुळे घरातील बराच काळ बंद असलेले सीलिंग फॅन चालू करण्याची वेळ आली आहे. मात्र, उन्हाळ्यात घरातील पंखा खूप हळू चालतो अशी अनेकांची तक्रार असते. अशावेळी पंखा ताबडतोब बदलण्याऐवजी तुम्ही काही सोप्या टिप्श फॉलो करू शकता. या टिप्स तुमच्या पंख्याचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढवण्यास मदत करू शकतात.
- पंख्याच्या मंद गतीमागील कारण: सहसा उन्हळ्यात पंख्यांचा वेग बराच कमी होतो. यामागील कारणाबद्दल बोलायचं झालं तर पहिलं कारण म्हणजे की व्होल्टेज. खर तर उन्हाळ्याच्या हंगामात विजेचा वापर खूप वाढतो. ज्यामुळे व्होल्टेज कमी होतो. परिणामी पंख्याचा वेग मंदावतो. याशिवाय दुसरं मुख्य कारण म्हणजे पंख्याचा कंडेन्सर खराब होणे. जर व्होल्टेज ठीक असतानाही पंखा मंद गतीनं चालत असेल तर त्याचं कारण पंख्याचा कमकुवत कंडेन्सर आहे. कधीकधी पंख्यावर साचलेल्या धुळीमुळे देखील त्याचा वेग कमी होऊ शकतो.
- कंडेन्सर बदलून तपासा: कंडेन्सरमुळे पंख्याचा वेग वाढतो. जर तुमचा पंखा खूप हळू चालत असेल तर कंडेन्सर तपासा आणि तो बदला. इलेक्ट्रिकल दुकानातून कंडेन्सर खरेदी करू शकता. ते बसवणे देखील खूप सोपं आहे. फक्त मुख्य वीजपुरवठा बंद करा जुना कंडेन्सर काढा आणि त्याच पद्धतीनं नवीन बसवा. आता पंखा लावून बघा. पंख्याची गती वाढल्यास ते कंडेन्सरचं प्रॉब्लेम होत हे सिद्ध होईल.
- स्वच्छता: तज्ञांच म्हणणं आहे की, पंखाच्या ब्लेडवर धूळ जमा झाल्यामुळे त्याचा वेग लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पंख्याची योग्य स्वच्छता सुनिश्चित करा. प्रथम तुमच्या घरातील मुख्य स्विच बंद करा नंतर ओल्या आणि कोरड्या कापडाने पंख्याचे ब्लेड पूर्णपणे स्वच्छ करा. यामुळे तुमच्या पंख्याचा वेग सामान्य होईल.
- रेग्युलेटर तपासणी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जरी ते व्यवस्थित काम करत नसेल किंवा फॅन स्विच खराब असेल तरीही त्याच्या वेगात बदल होऊ शकतो. अशा वेळी, रेग्युलेटर आणि स्विच तंत्रज्ञांकडून तपासणे आणि आवश्यक असल्यास बदलणे चांगले.
- बेअरिंग किंवा मोटर समस्या: ही देखील सिलिंग फॅन हळूहळू फिरण्याचे कारण असू शकते. विशेषतः जर बेअरिंग खराब झाले असतील तर पंखा हळूहळू फिरेल आणि आवाज करेल. तसंच, जर मोटर जळून गेली किंवा इतर समस्या उद्भवल्या तर वेग कमी होऊ शकतोच, पण कधीकधी तो अजिबात फिरू शकत नाही. म्हणूनच, तज्ञ म्हणतात की हे एकदा तपासून पाहिल्यास पंख्याचा वेग वाढवता येतो.
- याशिवाय, कधीकधी वीजपुरवठा पंख्याच्या गतीमध्येही अडथळा आणू शकतो. कारण, पुरेसा व्होल्टेज करंट नसला तरीही, पंखा हळूहळू फिरण्याची शक्यता असते. म्हणूनच, जेव्हा पंख्याचा वेग कमी झाल्याचे दिसून येते, तेव्हा घरातील पंख्याशी संबंधित वायरिंग कनेक्शन योग्य आहे की नाही हे इलेक्ट्रिशियनकडून तपासणे उचित आहे.
- येथे लक्षात ठेवण्याची मुख्य गोष्ट म्हणजे ही कामे करताना वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद केला पाहिजे. तसंच, विद्युत काम करताना काळजी घेणे आणि आवश्यक असल्यास व्यावसायिक मदत घेणे उचित आहे.