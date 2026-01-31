ETV Bharat / health-and-lifestyle

स्तनाच्या कर्करोगाच्या गाठी कशा ओळखायच्या? सुरुवातीच्या या लक्षणांकडे द्या लक्ष

स्तनाचा कर्करोग असलेल्या बहुतेक लोकांना सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही लक्षणे जाणवत नाहीत, म्हणून लवकर निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे...

स्तनाच्या कर्करोगाच्या गाठी कशा ओळखायच्या? सुरुवातीच्या या लक्षणांकडे द्या लक्ष (Getty Images)
Published : January 31, 2026 at 7:16 PM IST

how to identify breast cancer: जगभरातील महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग हा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे आणि जर त्यावर त्वरित उपचार केले नाहीत तर ते खूप गंभीर आणि प्राणघातक देखील ठरू शकते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ज्या मुलींना मासिक पाळी लवकर येते, त्यांना स्तनाचा कर्करोग होण्याचा धोका जास्त असतो. परंतु, जर लवकर निदान झाले तर होमिओपॅथिक आणि अॅललोपॅथिक दोन्ही उपचारांनी त्यावर उपचार करता येतात.

2022 मध्ये, स्तनाच्या कर्करोगाचे 2.3 दशलक्ष नवीन रुग्ण आढळले आणि या आजारामुळे सुमारे 6,70,000 लोकांचे मृत्यू झाले. परंतु लवकर निदान करून स्तनाच्या कर्करोगावर मात करता येते. म्हणून, नियमित स्तन तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, स्तनाच्या कर्करोगाने ग्रस्त बहुतेक लोकांना सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही लक्षणे जाणवत नाहीत, म्हणून लवकर निदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्तनाचा कर्करोग नेहमीच दृश्यमान गाठीने सुरू होत नाही. म्हणूनच, महिलांनी त्यांच्या स्तनांमध्ये लहान आणि सौम्य बदल दिसल्यास किंवा गाठी दिसल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. मात्र, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की स्तनातील प्रत्येक गाठ कर्करोगाची नसते.

स्तनातील गाठ म्हणजे नेमके काय? ईटीव्ही भारतला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत, गुरुग्राम येथील फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील मेडिकल ऑन्कोलॉजीचे वरिष्ठ संचालक डॉ. नितेश रोहतगी म्हणाले की, गाठीशिवाय देखील स्तनाचा कर्करोग होऊ शकतो. बहुतेक लोक असे मानतात की, गाठ ही कर्करोगाचे लक्षण आहे, परंतु सत्य हे आहे की बहुतेक स्तनातील गाठी कर्करोगाच्या नसतात. त्या बहुतेकदा सिस्ट किंवा सामान्य ऊतींमधील बदलांसारख्या निरुपद्रवी गोष्टी असू शकतात. जर तुम्हाला काहीतरी नवीन किंवा असामान्य दिसले जे कायम राहते, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. शरीरात कोणतेही असामान्य बदल ओळखणे हे कर्करोग लवकर ओळखण्यासाठी पहिले आणि सर्वात महत्वाचे पाऊल आहे. या लक्षणांबद्दल जागरूक राहणे आणि वेळेवर वैद्यकीय तपासणी केल्याने उपचारांची प्रभावीता वाढते.

सुरुवातीच्या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये: स्तनांची स्वतःची तपासणी करणे हा डॉक्टरांना भेटण्याचा किंवा मॅमोग्राम घेण्याचा पर्याय नाही, परंतु तुमच्यासाठी काय सामान्य आहे हे समजून घेण्यास ते मदत करते. अशा प्रकारे, तुम्ही कोणतेही बदल सहजपणे ओळखू शकता आणि आवश्यक असल्यास मदत घेऊ शकता. स्वतःची तपासणी करताना, फक्त गाठी शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करू नका; गाठ नवीन आहे की तुम्ही आधी पाहिलेल्यापेक्षा वेगळी आहे याचा विचार करा. यासाठी...प्रथम, ते गाठ घट्ट आहे काय ते पहा, जे तुम्हाला यापूर्वी कधीच जाणवले नसेल. स्तनांमध्ये नैसर्गिकरित्या काही गाठी आणि असमान पोत असते आणि नियमित स्व-तपासणी करताना अनेक महिलांना "सामान्य" गाठी जाणवतात. परंतु जर काही पूर्णपणे नवीन वाटत असेल किंवा मासिक पाळीनंतर गाठ निघून गेली नाही, तर वाट पाहू नका आणि ताबडतोब डॉक्टरांना भेटा. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की स्तनाचा कर्करोग बहुतेकदा स्तनातील नवीन, कठीण किंवा घट्ट गाठीसारखा वाटतो जो सामान्य ऊतींपेक्षा वेगळा असतो आणि स्थिर (सहज हलत नाही) असतो.

इतर बदलांकडे लक्ष द्या: स्तनातील गाठी ही एकमेव महत्त्वाची लक्षणे नाहीत; त्वचेत आणि स्तनाग्रांमध्ये होणारे सौम्य बदल देखील स्तनाच्या कर्करोगाचे महत्त्वाचे लक्षण असू शकतात (विशेषतः दाहक स्तनाचा कर्करोग). म्हणून, बुडलेल्या स्तनाग्र, कवच किंवा त्यातून द्रव गळतीची लक्षणे पहा. तुम्हाला एका स्तनाच्या आकारात बदल देखील दिसू शकतो. ही लक्षणे कर्करोगासोबत येऊ शकतात, परंतु कधीकधी ती इतर कारणांमुळे देखील होऊ शकतात. कोणत्याही परिस्थितीत, त्यांची नोंद घ्या आणि तुमच्या डॉक्टरांना सांगा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

