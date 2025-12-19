ETV Bharat / health-and-lifestyle
डोळ्याखालील डार्क सर्कल दूर करण्यासाठी हे उपाय नक्की करून पहा; निकाल मिळेल आश्चर्यकारक
अनेकांना डार्क सर्कलची समस्या सतावते. एक ना अनेक उपाय करून देखील डार्क सर्कल कमी होत नाही.परंतु खाली दिलेले उपाय केल्यास डार्क सर्कल नक्की दूर होतील.
Published : December 19, 2025 at 11:30 AM IST
how to get rid off dark circle: डार्क सर्कलमुळे अनेकांच्या डोळ्यांचं सौंदर्य बिघडते. तसंच यामुळे चेहऱ्याचं सौंदर्यही दूर होतं. बहुतेकदा झोपेच्या कमतरतेमुळे अनेकदा डार्क सर्कल येतात असं म्हटलं जातं. डार्क सर्कलमुळे प्रत्यक्ष वयापेक्षा तुम्ही जास्त वयस्कर दिसू शकता. अनहेल्दी पदार्थांच्या सेवनानेसुद्धा डार्क सर्कल येतात. डार्क सर्कल दूर करण्यासाठी बाजारात अनेक महागडे प्रोडक्ट देखील उपलब्ध आहेत. परंतु महागडे प्रोडक्ट वापरल्यामुळे काही दिवस दिलासा मिळतो. मात्र काही दिवसानंतर डार्क सर्कल आणखी दिसू लागतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? डार्क सर्कल कमी करण्यासाठी चांगला आहार आणि घरगुती उपाय महत्वा्कची भूमिका बजातात.
महागड्या सौंदर्यप्रसाधनांवर पैसे खर्च न करता तुम्ही तुमच्या डोळ्यांखालील डार्क सर्कल सहज दूर करू शकता. हे करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. या समस्येने ग्रस्त असलेल्यांसाठी ब्युटीशियन सर्वोत्तम आहाराची शिफारस करतात. तुमच्या आहारात काही बदल करून, तुम्ही या डार्क सर्कलला कायमचं निरोप देऊ शकता.
असं म्हणतात की, डोळे एकही शब्द न बोलता हजार शब्द बोलतात. पण जर तुमच्या डोळ्यांखाली डार्क सर्कल असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, ते डार्क सर्कल कसे दूर करायचे हे समजून घेतले पाहिजे. तर, या लेखात, आम्ही तुम्हाला काही उपायांबद्दल सांगू जे तुमच्या डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे दूर करण्यास मदत करू शकतात.
डोळ्यांखालील काळे डाग पडण्यासाठी काय खावे आणि काय खाऊ नये
लिंबूवर्गीय फळे खा: अनेकांना कामाचा ताण येतो आणि ते योग्य पोषणाकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे येऊ शकतात. ज्यांना डार्क सर्कल आहेत. त्यांनी व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले पदार्थ खावेत, कारण व्हिटॅमिन सी पेशींना मुक्त रॅडिकल्सपासून वाचवते आणि काळे डाग तयार होण्यास प्रतिबंध करते. म्हणून, तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आहारात लिंबू, आवळा, शिमला मिरची, किवी, बेरी, पेरू आणि कमळाच्या देठासह पदार्थांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे, लाइकोपीन आपल्या त्वचेला रंगद्रव्यापासून देखील वाचवते. टोमॅटो, शिमला मिरची, गाजर, पेरू आणि टरबूजमध्ये हे मुबलक प्रमाणात आढळते.
पालेभाज्यांना प्राधान्य द्या: जर आपल्याला आपल्या शरीराच्या सर्व पेशी नेटवर्कमध्ये पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचवायचा असेल तर आपल्याला लोहाची पातळी समान राखली पाहिजे. पालक, कोशिंबिरीचे झाड, मनुका, भोपळ्याच्या बिया, मसूर आणि इतर पालेभाज्या लोहाने समृद्ध असतात. तुमच्या दैनंदिन आहारात यापैकी एकाचा समावेश करण्याची योजना करा.
व्हिटॅमिन ई चे सेवन करा: व्हिटॅमिन ई समृद्ध असलेले पदार्थ डोळ्यांखालील काळे वर्तुळ कमी करण्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. बदाम, एवोकॅडो, चणे, शेंगदाणे आणि बीट यांसारखे पदार्थ व्हिटॅमिन ई ने समृद्ध असतात.
व्हिटॅमिन के: व्हिटॅमिन के खराब झालेल्या ऊतींच्या दुरुस्तीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. तुमच्या दैनंदिन आहारात कोबी, हिरव्या पालेभाज्या, ब्रोकोली आणि लेट्यूसचा समावेश केल्याने तुमच्या त्वचेचे संरक्षण होण्यास मदत होऊ शकते. वर उल्लेख केलेले पदार्थ खाताना, दररोज चांगल्या क्लींजरने तुमचा चेहरा स्वच्छ करा. तसेच, नेहमी निरोगी पदार्थ खाण्याचा प्रयत्न करा.
शांत झोप घ्या: आहारातील बदलांव्यतिरिक्त, तुम्ही दररोज किमान तीन लिटर पाणी पिण्याची सवय लावली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, रात्रीचे जेवण संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत संपवण्याचा प्रयत्न करा. या सर्वांव्यतिरिक्त, तुम्हाला आठ तासांची शांत झोप मिळेल याची खात्री करा. जर तुम्ही हे बदल करायला सुरुवात केली तर काही दिवसांतच तुमच्या त्वचेत लक्षणीय सुधारणा दिसून येतील.
काळी वर्तुळे येण्याची मुख्य कारणे कोणती?
- काळी वर्तुळे अनेक कारणांमुळे होतात, जसे की...
- झोपेचा अभाव
- गवत तापासह ऍलर्जी
- हायपरपिग्मेंटेशन (जेव्हा शरीर जास्त प्रमाणात मेलेनिन बनवते)
- डोळ्यांभोवती चरबीयुक्त ऊती कमी होणे आणि पातळ होणे.
- डोळ्यांखालील त्वचा पातळ होणे
- लोहाची कमतरता
- बराच वेळ उन्हात राहणे
- धूम्रपान
- थायरॉईड समस्या
- पुरेसे पाणी न पिणे
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)