ETV Bharat / health-and-lifestyle
फ्लाईट रद्द झाल्यास पैसे कसे परत मिळवायचे; तुम्हाला माहिती आहे काय?
देशातील सर्वात मोठी इंडिगो विमान कंपनीमुळे सध्या अनेक प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. फ्लाईट रद्द झाल्यास काय रिफंड मिळविण्यासाठी काय करावं ते जाणून घेऊया.
Published : December 9, 2025 at 5:06 PM IST
FLIGHT TICKETS REFUNDED PROCESS: बस आणि ट्रेनमध्ये आगाऊ आरक्षणासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन बुकिंग सेवा उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारे, प्रवासाच्या तारखेला आणि वेळेवर सीट निश्चित करण्याव्यतिरिक्त, तुम्हाला सेवांसाठी काही अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. जर कोणत्याही समस्येमुळे तिकीट रद्द करण्यात आले तर प्रवासाच्या वेळेनुसार परतावा वजा केला जातो. हे कधीकधी 100 टक्के असू शकते. दरम्यान, केवळ बस आणि ट्रेनच नाही तर जेव्हा विमानांची उड्डाने रद्द केली जातात तेव्हा देखील तिकिटासाठी परतावा मिळतो.
अलिकडेच, व्यवस्थापनातील चुकांमुळे देशभरातील शेकडो इंडिगो विमान सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, इतर विमान कंपन्यांनी तिकिटांच्या किमतीत मोठी वाढ केली, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. इंडिगो विमान कंपनीने यावर प्रतिक्रिया देत प्रवाशांची जाहीर माफी मागितली आहे. ५ ते १५ डिसेंबर दरम्यानच्या विमानांसाठी परतफेड करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. अशा परिस्थितीत विमान रद्द झाल्यावर तिकिटाच्या पैशांचा परतावा कसा मिळवायचा हे पाहुया.
विमान उड्डाण विलंब झाल्यास, रद्द झाल्यास किंवा आगमन न झाल्यास प्रवाशांना पूर्ण परतावा मिळू शकतो. अन्यथा, कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय दुसऱ्या उपलब्ध विमानात तिकीट पुन्हा बुक करण्याची सुविधा आहे. डीजीसीएच्या नियमांमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, परतफेड पर्याय अपवादात्मक परिस्थितीत देखील लागू आहे, अगदी परतफेड न होणाऱ्या किंवा प्रमोशनल तिकिटांसाठी देखील. तिकिटाचे पैसे परत करण्याची जबाबदारी एअरलाइन्सची आहे, ज्यांना प्रवाशांनी ज्या पद्धतीने पैसे दिले आहेत त्याच पद्धतीने परतफेड करावी लागते.
परतफेड किंवा पुनर्बुकिंग खालील प्रमाणे करावी
- एअरलाइनच्या वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपवरील ‘ ‘MANAGE BOOKING’ ’ पर्याय निवडा. तेथे, तुमचा पीएनआर नंबर किंवा बुकिंग संदर्भ, आडनाव नमूद करा आणि फ्लाइट रद्द झाली आहे की नाही ते तपासा.
- जर फ्लाइट रद्द झाली तर दोन पर्याय दिसतील. पूर्ण परतफेड किंवा अतिरिक्त शुल्काशिवाय रीबुकिंगचा पर्याय. आपल्याला फक्त हवा असलेला पर्याय निवडायचा आहे.
- जर तुम्हाला परतावा हवा असेल तर तुम्हाला रद्द करणे किंवा परतावा मिळवण्याचा पर्याय निवडणे आवश्यक आहे. त्यात केवळ पीएनआर नंबर, ईमेल आयडी आणि विनंती केलेला तपशील नमुद करा आणि सबमिट करा.
- जर तुम्ही तिकीट बुक करताना ऑनलाइन पैसे दिले असतील, तर परतफेड तुमच्या बँक खात्यात 5 ते 7 कामकाजाच्या दिवसांत त्याच पद्धतीने जमा होतील.
- जर तुम्ही रोख पैसे देऊन तिकीट बुक केले असेल, तर तुम्हाला परतफेडीसाठी विमानतळ तिकीट काउंटरशी संपर्क साधावा लागेल. जर तुम्ही विमान तिकीट आणि ओळखपत्र दाखवले तर पैसे परत केले जातील.
- जर तुम्ही तुमची विमान तिकिटे तृतीय-पक्ष पोर्टल किंवा ट्रॅव्हल एजंटद्वारे बुक केली तर परतफेड प्रक्रिया संबंधित एजन्सींद्वारे केली जाईल. कोणत्याही माहितीसाठी किंवा इतर तपशीलांसाठी तुम्हाला एजंटशी संपर्क साधावा लागेल.
- परतफेडीच्या स्थितीबाबतचे अपडेट्स वेळोवेळी ईमेलवर पाठवले जातील. जर कोणत्याही कारणास्तव परतफेड निर्दिष्ट वेळेत पोहोचली नाही, तर कृपया एअरलाइनच्या ग्राहक केंद्राशी संपर्क साधा.
- जर तुम्हाला तुमचे तिकीट पुन्हा बुक करायचे असेल, तर फ्लाइट रद्द झाल्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर एक रीशेड्यूल लिंक पाठवली जाईल. त्यावर क्लिक करून आणि तुमची माहिती प्रविष्ट करून तुम्ही तुमची प्रवास तारीख बदलू शकता.