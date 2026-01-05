ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुमचं हृदय मजबूत आहे की नाही? घरच्या-घरीच माहिती करा; तज्ञांनी सांगितला फंडा
निरोगी राहण्यासाठी हृदय जितकं निरोगी असेल तितकं चांगलं. जर हृदय कमजोर असेल तर हृदविकाराचा झटका तसंच स्ट्रोक यासख्या जीवनघेण्या परिस्थिती उद्भवू शकतात.
Published : January 5, 2026 at 5:42 PM IST
how to find your heart is strong: मानवी शरीराचं मुख्य भाग म्हणजे हृदय. यात काही शंका नाही. हृदयाचे मुख्य कार्य संपूर्ण शरीरात रक्त पंप करणे आहे. पेशींना ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वे पुरवणे आणि कार्बन डायऑक्साइडसारखे पदार्थ फुफ्फुसांपर्यंत परत पाठवण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावते. हा एक असा अवयव आहे, जो सतत काम करत असतो. परंतु, अलिकडच्या काळात हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. तरुणांमध्ये हृदविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नाचताना आणि चालताना हृदयविकाराच्या झटक्याने अनेक लोक प्राण गमावताना आपण पाहत आहोत. म्हणूनच हृदयाचे आरोग्य खूप महत्वाचे आहे. तज्ञ म्हणतात की हृदय मजबूत ठेवणे खूप महत्वाचे आहे.
आजकाल हृदयरोगतज्ञ हृदयाच्या काळजीबद्दल जागरूकता निर्माण करत आहेत. अश्लोक रुग्णालयात 40 वर्षांपासून कार्यरत असलेले वरिष्ठ हृदयरोगतज्ञ डॉ. आलोक चोप्रा यांनी या विषयावर इस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यांच्या मते, हृदय किती मजबूत आहे हे जाणून घेण्यासाठी फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे. हृदय मजबूत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांनी एक सोपे तंत्र सांगितले. चला तर ते तंत्र काय आहे ते पाहूया
विविध चाचण्यांची गरज नाही: अनेक लोक त्यांचं हृदय मजबूत आहे, की नाही हे ठरवण्यासाठी विविध चाचण्या करतात. काही जण त्यांचं हृदय किती मजबूत आहे हे ठरवण्यासाठी त्यांच्या कोलेस्टेरॉलची पातळी आणि रक्तदाबाची पातळी तपासतात. तर काही ईसीजी आणि ट्रेडमिल चाचणीद्वारे हृदयाचे आरोग्य तपासतात. परंतु डॉ. आलोक चोप्रा यांच्या मते, रेस्टिंग हार्ट रेटद्वारे हृदयाची ताकद ओळखता येऊ शकते.
रेस्टिंग हार्ट रेट म्हणजे काय? विश्रांतीची हृदय गती म्हणजे तुम्ही विश्रांती घेत असताना तुमचा हृदय प्रति मिनिट किती वेळा धडधडते हे पाहणे होय. डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं की, हृदयाची तंदुरुस्ती निश्चित करण्यासाठी हा सर्वात सोपा आणि सर्वोत्तम पर्याय आहे.
डॉ. आलोक चोप्रा काय म्हणाले ते पाहूया.
कोणती हृदय गती सुरक्षित आहे? कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीसाठी प्रति मिनिट 60-80 बीट्सचा निरोगी हृदयाचा ठोका आदर्श असतो. नियमित व्यायाम करणाऱ्या किंवा खेळाडू असलेल्या व्यक्तीचे हृदयाचे ठोके सुमारे 40-50 बीट्स अशू शकतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, व्यायाम न करणाऱ्या व्यक्तीचे हृदय 70 वेळा पंप करते, ज्यामुळे संपूर्ण शरीरात तेवढेच रक्त पाठवले जाते. परंतु, जे लोक व्यायाम करतात किंवा शारीरिक श्रम करतात त्यांच्या शरीरात हृदय तेवढेच रक्त फक्त 40-50 वेळा पंप करते. यामुळे हृदय कमी कार्यक्षमतेने आपले काम पूर्ण करते. यावरून आपण आपला हृदय किती मजबूत आहे याचा अंदाज लावू शकतो. याचा अर्थ असा की जे कोणतेही काम करत नाहीत त्यांच्या हृदयाला जास्त काम करावे लागते. त्याचप्रमाणे, जे फिटनेस बद्दल सजग असतात त्यांच्या हृदयाचे काम कमी होते. यामुळे त्यांचं हृदय अधिक मजबूत असते.
विश्रांती घेताना हृदय गती वाढण्याची कारणे
विश्रांती घेताना हृदय गती जास्त नसावी. जर ती जास्त असेल तर याचा अर्थ असा की तुम्ही तुमच्या हृदयाची योग्य काळजी घेत नाही. डॉ. आलोक चोप्रा विश्रांती घेताना हृदय गती जास्त असण्याची कारणे स्पष्ट करतात.
झोपेची गुणवत्ता खराब: आजकाल बरेच लोक निद्रानाशाने ग्रस्त आहेत. यामुळे हृदयाशी संबंधित अनेक आजारांचा धोका वाढतो. म्हणूनच निरोगी हृदयासाठी पुरेशी झोप घेणे गरजेचं आहे.
डिहायड्रेशन: निरोगी शरीरासाठी पाणी पिणे हे अन्नाइतकेच महत्त्वाचे आहे. जर शरीराला योग्य प्रमाणात पाणी मिळाले नाही तर अनेक समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे हृदयालाही हानी पोहोचू शकते.
दीर्घकालीन ताण: आजकाल, लोक त्यांच्या कामाच्या जीवनशैलीमुळे तणावाने ग्रस्त आहेत. डॉक्टर म्हणतात की तणावामुळे विश्रांतीच्या वेळी हृदय गती वाढू शकते.
जास्त चहा किंवा कॉफीचे सेवन: काही लोकांना जास्त चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. ते दिवसातून ५ किंवा ६ वेळा चहा किंवा कॉफी पितात. डॉक्टर म्हणतात की अशा लोकांचा रेस्टिंग हार्ट रेट देखील जास्त असते.
वैद्यकीय समस्या: मधुमेह, कोलेस्टेरॉल, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगाने ग्रस्त असलेल्या लोकांमध्येही रेस्टिंग हार्ट रेट जास्त असते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)