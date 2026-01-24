ETV Bharat / health-and-lifestyle
पाठीमागे खड्डे खोदणाऱ्यांना दूर सारण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स
आपल्या पाठीमागे खड्डे खोदणाऱ्यांशी कसं वागावं तज्ञांनी सांगितले टिप्स. या टिप्स फॉलो करण्याचा सल्ला तुम्ही कधी त्यांच्या जाळ्यात फसू शकत नाहीत.
Published : January 24, 2026 at 3:49 PM IST
HOW TO DEAL TALKING BEHIND BACK: आपल्या आजूबाजूला असे अनेक लोक असतात जे समोर चांगले असल्याचे भासवतात मात्र, मागे बदनामी करतात. ज्यांना आपण आपल्या जवळचे मित्र समजतो, तेच आपल्याला नकळत फसवतात. तज्ञ म्हणतात की, अशा लोकांचा स्वभाव उघडकीस आला तर आपण काळजी घेतली पाहिजे अन्यथा आपल्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. म्हणूनच, तज्ञ म्हणतात की, अशा लोकांच्या जाळ्यात अडकू नये. चला तर फसव्या मित्रांपासून कसी सावधगिरी बाळगावी ते पाहूया...
अंतर ठेवा: मैत्री ही एक विश्वास आहे. म्हणूनच आपण आपल्या सर्व गोष्टी आपल्या जवळच्या मित्रांसोबत गळ्यातील माळेसारख्या शेअर करतो. आपण आपले त्रास शेअर करतो. मात्र, तज्ञ म्हणतात की, जे मित्र आपल्या नकळत इतरांजवळ आपल्याबद्दल वाईट बोलतात त्यांच्यापासून आपण खूप सावध राहिलं पाहिजे. एकदा आपल्याला त्यांची सवय माहिती झाली की, अंतर ठेवणं चागलं असते. आपण त्यांच्याशी शेअर करत असलेल्या गोष्टी कमी करणे चांगले असा सल्लाही तज्ञ देतात. उदाहरणार्थ, जर आपले ऑफिसमधील सहकारी असे करत असतील तर ते म्हणतात की, आपण त्यांच्याशी कामाशी संबंधित बाबींबद्दल बोलले पाहिजे. आपण कामाच्या ठिकाणी वैयक्तिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करता शक्य तितके आपल्या गोपनीयतेचे रक्षण केले पाहिजे. यामुळे सर्वांसमोर आपल्याबद्दल वाईट बोलण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही.
सत्य जाणून घ्या: लहान गैरसमज कधीकधी नातेसंबंधांना बिघडवतात. म्हणूनच तज्ञ म्हणतात की, समोरच्या व्यक्तीबद्दल सत्य जाणून घेतल्यानंतरच त्यांच्याबद्दल कोणताही निर्णय घेणे चांगले. उदाहरणार्थ, समजा तुमच्या मित्रमंडळातील कोणीतरी तुमच्याबद्दल आणि त्यांच्याबद्दल वाईट बोलले जेणेकरून तुमचे आणि तुमच्या जिवलग मित्राचे नाते बिघडेल. अशा परिस्थितीत, तुम्ही रागाच्या भरात त्यांच्याकडे गेलात आणि त्यांच्याशी सामना केलात तर तुमची मैत्री धोक्यात येऊ शकते. यामुळे ज्यांनी तुमच्यात मतभेद निर्माण केले ते तुमच्या पाठीमागे आनंदी होणार. मात्र, जर तुम्ही क्षणभर विचार केला आणि सत्य जाणून घेण्यासाठी तुमच्या जिवलग मित्राशी बोललात तर तुम्हाला समजेल की चूक कुणाची आहे. यामुळे तुमच्या इतर सर्व मित्रांना तुमच्या पाठीमागे खड्डे खणू इच्छिणाऱ्यांचा स्वभाव समजण्यास मदत होईल.
विसरू शकत नाही का?: ज्यांना आपण आवडत नाही आणि जे आपल्या पाठीमागे निंदा करतात त्यांनी पेरलेल्या अफवांमुळे मानसिक ताण होणे सहजीक आहे. यामुळे नैराश्य आणि तणावाचा धोका असतो. असं घडू नये म्हणून, अशा विषारी लोकांपासून दूर राहणे आणि तुम्हाला आवडणाऱ्यांच्या जवळ राहणे चांगले. जर तुम्ही तुमच्या वेदना दूर करणाऱ्या आणि सकारात्मकता आणणाऱ्या लोकांसोबत जास्त वेळ घालवला तर तुम्ही त्या नकारात्मकतेपासून लवकर मुक्त होऊ शकाल. आवश्यक असल्यास, या प्रक्रियेत तज्ञांचा सल्ला आणि समुपदेशन फायदेशीर ठरेल असा तज्ञांनी सल्ला दिलाय.