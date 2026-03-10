ETV Bharat / health-and-lifestyle
मातीचे माठ घेताना ‘या’ 6 गोष्टी ठेवा लक्षात; तरच होईल फायदा
जर तुम्हाला मातीचं माठ खरेदी करायचं असेल तर काही गोष्टी लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहेत. तरच तुम्हाला माठातील पाणी पिण्यापासून होणारे संपूर्ण फायदे मिळतील.
Published : March 10, 2026 at 2:20 PM IST
How To Buy season Clay plot: उन्हाळा आला की, मनात येणारा पहिला प्रश्न थंड पाण्याचा. उष्ण हवामानात आणि प्रखर उन्हात थंड पाणी, बर्फाळ सरबत आणि आईस्क्रीमचा विचार येणे सामान्य आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की, रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेलं पाणी काही मिनिटांत थंड होते. परंतु रेफ्रिजरेटेड पाणी आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. म्हणूनच, आरोग्य तज्ञ सल्ला देतात की, जास्त थंड पाणी पिण्याऐवजी, मातीच्या भांड्यातून किंवा साध्या पाण्यातून पाणी पिणे हा शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. रेफ्रिजरेटरमधून थंड पाणी पिल्याने घसा आणि पचनाच्या विविध समस्या उद्भवू शकतात.
उन्हाळ्यात मातीच्या माठातील( मटक्यातील) पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. ज्यात नैसर्गिकरित्या शरीराला थंडावा मिळणे, पचन सुधारणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करणे आदी फायदे समाविष्ट आहे. मातीच्या माठात पाणी साठवल्याने ते नैसर्गिकरित्या थंड राहते. जे शरीराचे तापमान संतुलित करण्यास मदत करते.
पूर्वी, पाणी थंड करण्यासाठी मातीच्या माठाचा वापर केला जात असे, परंतु आजकाल मातीच्या मटक्याची जागा रेफ्रिजरेटरने घेतली आहे. मात्र, रेफ्रिजरेटरमधील पाणी पिण्यापेक्षा मातीच्या माठातील पाणी पिणे नेहमीच चांगले असते. नैसर्गिकरित्या पाणी थंड करण्यासाठी मातीचा माठ फायदेशीर आहे. परंतु, माठ खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. कारण काही माठ पाणी व्यवस्थित थंड करत नाहीत. तसंच काही सहजपणे तुटतात. तर, मातीचे माठ खरेदी करताना काय विचारात घ्यावे ते जाणून घेऊया...
रंग पहा: माठ खरेदी करताना, त्याच्या रंगाकडे लक्ष द्या. काळ्या घागरातील पाणी थंड असल्याने काळा माठ निवडणे चांगले. तुम्ही लाल रंगाचा माठ देखील खरेदी करू शकता, परंतु ते करताना टेराकोटापासून बनवलेले माठ निवडा. मातीचे माठ खरेदी करण्यापूर्वी ते हाताने घासून घ्या. जर रंग तुमच्या हातावर लागला तर ते घेऊ नका. तसंच, रंगवलेले माठ घेणं टाळा, कारण त्यात रसायने असतात. जी पाण्यात मिसळतात आणि जी आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
गळती तपासा: अनेक मातीच्या भांडी तळभागातून गळतात. म्हणून, माठ खरेदी करण्यापूर्वी, ते पाण्याने भरा आणि काही वेळ जमिनीवर ठेवा. जर त्यातील पाण्याची गळती झाली तर ते खराब अशू शकते.
जाडी तपासा: जाड माठ निवडा, कारण त्यामुळे पाणी जास्त काळ थंड राहते. पातळ माठ सहज तुटण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून, खरेदी करताना बेसच्या जाडीकडे बारकाईने लक्ष द्या.
सुगंधाकडे लक्ष द्या: भांडी खरेदी करताना, वासाकडे लक्ष द्या. प्रथम, माठ पाण्याने भरा आणि मातीचा वास आहे की नाही ते तपासा. जर तुम्हाला मातीचा वास येत असेल तर याचा अर्थ असा की माठ चांगल्या दर्जाच्या मातीपासून बनलेले आहे. जर तुम्हाला वास येत नसेल तर ते माती रसायनांनी मिसळलेले असू शकते.
आकाराकडे लक्ष द्या: माठ खरेदी करताना, प्रथम तुमच्या स्वयंपाकघरातील जागेचा विचार केला पाहिजे. जर तुमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात जागा असेल तरच मोठा माठ खरेदी करा. जर तुमचे कुटुंब लहान असेल तर लहान माठ देखील पुरेसा आहे.
आतील भाग पहा: खडबडीतपणा तपासा. जर आतील भाग खडबडीत असेल तर ते टेराकोटाचे बनलेले असण्याची शक्यता आहे. जर आतील भाग गुळगुळीत असेल तर ते सिमेंट किंवा पीपीओ मिश्रण असू शकते.
माठातील पाणी पिण्याचे फायदे
शरीर थंड ठेवणे: मातीच्या भांड्यातील पाणी नैसर्गिकरित्या थंड असते आणि उन्हाळ्यात शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.
पचन सुधारते: मातीच्या माठातील पाणी पचन सुधारते आणि आम्लपित्त सारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करते.
रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करणे: मातीच्या माठातील पाणी पिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि शरीर रोगांशी लढण्यास अधिक सक्षम बनते.
शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकणे: मातीच्या माठातील पाणी शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते, ज्यामुळे शरीर निरोगी राहते.
पर्यावरणपूरक : मातीच्या माठातील पाणी नैसर्गिक आणि पर्यावरणपूरक असते, तर प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर पर्यावरणासाठी हानिकारक असतो.