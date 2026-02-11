ETV Bharat / health-and-lifestyle

व्हिटॅमिन ‘डी’चा खजिना! सर्वात जास्त कोणत्या अन्नात आढळते? जाणून घ्या

व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात. यामुळे तज्ञ म्हणतात की आहारात व्हिटॅमिन डी युक्त पदार्थ समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

व्हिटॅमिन 'डी'चा खजिना! सर्वात जास्त कोणत्या अन्नात आढळते? जाणून घ्या
vitamin d rich foods: आपण जे अन्न खातो ते एकूण आरोग्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारण्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, व्हिटॅमिन डी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतात बहुतांश लोकांमध्ये व्हिटॅमिन डीची कमतरता आहे. यातही महिलांची ही समस्या जास्त भेडसावते. या संदर्भात, आता जाणून घेऊया की व्हिटॅमिन डीची कमतरता टाळण्यासाठी मेनूमध्ये कोणते पदार्थ समाविष्ट करावेत.

व्हिटॅमिन 'डी'चा खजिना! सर्वात जास्त कोणत्या अन्नात आढळते? जाणून घ्या

हाडे मजबूत ठेवण्यात व्हिटॅमिन डी महत्त्वाची भूमिका बजावते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे थकवा, स्ट्रेस, स्नायू दुखणे, स्नायू कमकुवत होणे, सांधेदुखी, केस गळणे आणि दीर्घकालीन पचन समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच व्हिटॅमिन डी समृद्ध असलेले पदार्थ खाण्याची शिफारस केली जाते. व्हिटॅमिन डी आतड्यांमध्ये कॅल्शियम शोषण्यास मदत करते. दीर्घकालीन व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे लहान वयातही ऑस्टिओपोरोसिसची समस्या उद्भवू शकते.

व्हिटॅमिन 'डी'चा खजिना! सर्वात जास्त कोणत्या अन्नात आढळते? जाणून घ्या

मशरूम: त्यात व्हिटॅमिन 'डी' चे प्रमाण जास्त असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच त्यात बी1, बी2, बी5 आणि कॉपर सारख्या पोषक तत्वांचे प्रमाणही जास्त असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, मशरूमचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, जसे की बटण मशरूम, स्ट्रॉ मशरूम इत्यादी आणि व्हिटॅमिन 'डी' चे प्रमाण प्रकारानुसार बदलते.

अंडी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यात प्रथिने तसंच व्हिटॅमिन डी भरपूर प्रमाणात असते. तसंच, अंड्यांमध्ये चरबीचे प्रमाण जास्त असल्याने, दररोज एकापेक्षा जास्त न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. इच्छित असल्यास, चवीसाठी त्यात काही भाज्यांचे मिक्स करून ऑम्लेट किंवा करी तयार करून तुम्हा खाऊ शकता.

मासे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, यामध्ये व्हिटॅमिन डी भरपूर प्रमाणात असते. मेडलाइनप्लसच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सॅल्मन, ट्यूना आणि मॅकरेल सारखे फॅटी मासे व्हिटॅमिन डीचे खूप चांगले स्रोत आहेत. तसंच, माशांमध्ये असलेले प्रथिने, कॅल्शियम आणि फॉस्फरस सारखे पोषक घटक एकूण आरोग्यासाठी योगदान देतात असं म्हटलं आहे.

दूध आणि दही: गाईच्या दुधात व्हिटॅमिन डी भरपूर प्रमाणात असते. या संदर्भात केलेल्या अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे ,की एक ग्लास बटर असलेले गायीचे दूध पिल्याने शरीराला दररोजच्या गरजेच्या 20 टक्के व्हिटॅमिन डी मिळते. शिवाय, तज्ञांचं म्हणणं आहे की दुधातील कॅल्शियम हाडांच्या आरोग्यासाठी देखील चांगलं आहे. असंही म्हटलं जातं की, दह्यात प्रथिने आणि व्हिटॅमिन डी देखील भरपूर प्रमाणात असते.

सूर्यप्रकाशात एक तासाचा एक चतुर्थांश: सूर्यप्रकाशातून आपल्या शरीराला मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन 'डी' मिळते हे सर्वज्ञात आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ते शरीराला कॅल्शियम शोषण्यास मदत करते. यामुळे हाडे निरोगी राहण्यास मदत होते. नसा आणि स्नायूंच्या आरोग्यासाठी व्हिटॅमिन 'डी' देखील आवश्यक असल्याचं म्हटलं जातं. शिवाय, रोगप्रतिकारक शक्तीचे कार्य सुधारण्यासाठी देखील ते त्याच्या समतुल्य असल्याचं म्हटलं जातं. सीडीसीच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, व्हिटॅमिन डी शरीराला अन्नातून कॅल्शियम आणि फॉस्फरस शोषण्यास आणि हाडांच्या विकासास मदत करते. जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) असं उघड केले आहे की, आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा 5 ते 15 मिनिटे सूर्यप्रकाश घेतलं पाहिजे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

