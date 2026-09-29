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पॅकेज फूडमधील लपलेलं ‘SOS’ आरोग्यासाठी ठरतोय धोकादायक; किडनीच्या आजारांमध्ये होत आहे वाढ
पॅकेज खाद्यपदार्थांतील (Processed Foods) अतिरिक्त मीठ, साखर आणि तेलामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब वाढून किडनीच्या आजाराचा धोका वाढू शकतो.
Published : September 29, 2026 at 3:46 PM IST
हैद्राबाद : मधुमेह, लठ्ठपणा आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमुळं भारतात मूत्रपिंडाच्या आजारांचं प्रमाण झपाट्यानं वाढत आहे. ज्यामुळं ही सर्वांसाठी चिंतेची बाब बनली आहे. बदलती जीवनशैली, वाढते उत्पन्न, जंक आणि पॅकेज (Processed Foods) खाद्यपदार्थांची सहज उपलब्धता आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळं शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांतील लोकांमध्ये ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे.
आहाराची महत्त्वपूर्ण भूमिका : मुंबईतील सैफी हॉस्पिटलमधील सल्लागार नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. हेमल शाह यांच्या मते, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि डिस्लिपिडेमिया (रक्तातील चरबीचे असंतुलन) यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांच्या विकासात आहाराची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. कालांतराने, या आजारांमुळं किडनीचे आजार, हृदयरोग आणि चयापचयाशी संबंधित फॅटी लिव्हर डिसीज होऊ शकतात.
मीठ, साखर आणि तेल यांची प्रमुख भूमिका : या आजारांच्या प्रसारात मीठ, साखर आणि तेल यांची प्रमुख भूमिका असते. त्यांना अनेकदा तीन पांढरी विषे किंवा आरोग्याचे छुपे शत्रू म्हटले जातात. जरी आपण घरी बनवलेल्या जेवणात त्यांच्या सेवनावर अनेकदा लक्ष ठेवत असलो, तरी अनेकदा नकळतपणे आपण आपल्या दैनंदिन सेवनाची मर्यादा ओलांडतो, कारण हे घटक पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये आणि रेस्टॉरंटमधील अन्नात लपलेले असतात.
दैनंदिन गरजेपेक्षा जास्त सेवन : डॉ. हेमल शाह म्हणतात की, सर्वात मोठी समस्या या छुप्या घटकांमुळे निर्माण होते, कारण आपण आपल्या दैनंदिन गरजेपेक्षा जास्त सेवन केले आहे, हे आपल्या अनेकदा लक्षात येत नाही. मुंबई किडनी फाउंडेशन आणि अमर गांधी फाउंडेशनशी संबंधित नेफ्रोलॉजिस्टनी एसओएस (मीठ, तेल आणि साखर) संदेशाद्वारे या तीन घटकांचे सेवन कमी करण्याच्या महत्त्वावर भर देणारी एक मोहीम सुरू केली आहे. पॅकेज केलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमधील छुप्या मीठ, तेल आणि साखरेच्या प्रमाणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
एस- मीठ: पॅकेज केलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये सोडिअमचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे उच्च रक्तदाब आणि मूत्रपिंडाचे आजार होऊ शकतात.
ओ- तेल: त्यामध्ये असलेले छुपे सॅचुरेटेड आणि ट्रान्स फॅट्स हृदयरोग आणि लठ्ठपणा वाढवतात.
साखर: शीतपेये, केचप आणि पॅकेज केलेल्या स्नॅक्समधील लपलेली साखर (जसे की हाय-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप) हे मधुमेह आणि यकृताच्या समस्यांचे मुख्य कारण आहे.
पॅकेज फूडचा वाढता कल : डॉ. हेमल शाह यांच्या मते, आजकाल पॅकेज फूड, फास्ट फूड आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाण्याचा कल वाढला आहे. त्यामुळे आपण नकळतपणे या तिन्ही गोष्टी प्रमाणापेक्षा जास्त सेवन करतो. ही सवय पुढे अनेक गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरते. पॅकेज फूडच्या वाढत्या वापरामुळं ही मोहीम अधिकच महत्त्वाची ठरली आहे. डॉक्टरांच्या मते, काही लोकप्रिय पॅकेज स्नॅक्समध्ये मिठाचं प्रमाण खूप जास्त असू शकतं. त्यांनी बटाटा चिप्सच्या एका पॅकेटचे उदाहरण दिले. त्यात अंदाजे 15 ग्रॅम मीठ असते. त्यांच्या मते, हे प्रमाण कमाल मीठ सेवनाइतके आहे.
किडनीचा आजार हा एक 'सायलेंट किलर' : डॉ. हेमल शाह स्पष्ट करतात की, किडनीचा आजार अनेकदा सामान्य आणि धोकादायक दोन्ही मानला जातो. याला 'सायलेंट किलर' असेही म्हटले जाते. कारण सुरुवातीच्या टप्प्यात याची कोणतीही स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत. किडनीचा आजार साधारणपणे पाच टप्प्यांतून पुढे जातो. जर त्याचे लवकर निदान झाले (विशेषतः टप्पा 1 ते 3 च्या दरम्यान), तर योग्य उपचार आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळं किडनी निकामी होणे टाळता येते.
दहापैकी एका व्यक्तीला किडनी आजार : डॉक्टरांनी 2008-2009 च्या एका अभ्यासाचाही हवाला दिला. यामध्ये असे आढळून आले की अंदाजे दहापैकी एक प्रौढ व्यक्ती किडनीच्या आजाराने ग्रस्त होती. त्यांनी पुढे सांगितलं की, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणाच्या वाढत्या घटनांमुळं हा भार आणखी वाढू शकतो.
पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांमधील छुपे धोके : डॉ. हेमल शाह यांच्या मते, ही चिंता केवळ मूत्रपिंडांपुरती मर्यादित नाही. दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकारामुळं डायलिसिस किंवा प्रत्यारोपणाची गरज भासू शकते. याचा संबंध हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघातासारख्या गंभीर हृदयाच्या समस्यांशी देखील आहे. त्यामुळं, पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांमधील छुपे मीठ, साखर आणि तेल यांबद्दल अधिक जागरूक राहणं आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजार होण्यापूर्वीच योग्य निवड करणे, दीर्घकाळात मूत्रपिंडाचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.
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