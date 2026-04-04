एका दिवशी किती पिस्ता खाणं योग्य; रोज पिस्ता खाल्ल्यास काय होते? जाणून घ्या तज्ञांचे मत

जास्त प्रमाणात पिस्ता खाल्ल्याने आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून, दररोज किती प्रमाणात सेवन करावे हे जाणून घ्या...

By ETV Bharat Health Team

Published : April 4, 2026 at 1:33 PM IST

HOW MUCH PISTACHIO EAT IN A DAY: पिस्ता फक्त खायला चविष्टच नाही, तर त्यात आरोग्याचा खजिनाही दळलेला आहे. प्रथिने, फायबर आणि आरोग्यदायी चरबीने समृद्ध असलेला पिस्ता सर्व वयोगटातील लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. त्यात व्हिटॅमिन बी 6 आणि पोटॅशियमसारखी विविध जीवनसत्त्वे आणि खनिजेही आढळतात. नुकत्यात करण्यात आलेल्या एक अभ्यासानुसार जेव्हा आपण कमी पौष्टिक पदार्थांऐवजी पिस्त्यांचे सेवन करतो, तेव्हा शरीरात अनेक बदल घडतात. या लेखात, दररोज पिस्ता खाल्ल्याने होणाऱ्या प्रत्यक्ष बदलांविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया...

संशोधक, डॉक्टर आणि आहारतज्ञ पिस्त्याला पोषक तत्वांचा खजिना मानतात, ज्यामुळे आरोग्याला प्रचंड फायदे मिळतात. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर त्यांना इतर सुक्या फळांपेक्षा श्रेष्ठ ठरवतात. पिस्ता हृदय, मेंदू आणि वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. इतकेच नाही, तर ते तुमची दृष्टी आणि पचनक्रिया सुधारू शकतात, मधुमेह नियंत्रणात ठेवू शकतात आणि त्वचा व रोगप्रतिकारशक्ती वाढवू शकतात.

नियमितपणे पिस्ता खाल्ल्याने तुमच्या शरीरावर काय परिणाम होतो? आहारतज्ञांच्या मते, दररोज पिस्ते खाल्ल्याने शरीराला पोषक तत्वांचा मुबलक पुरवठा होतो आणि एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. पिस्त्यामध्ये विविध पोषक तत्वे भरपूर प्रमाणात असतात. प्रामुख्याने आर्जिनिन आणि इतर अमिनो अॅसिड्स, डायटरी फायबर, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वे (तांबे, व्हिटॅमिन बी६, मॅंगनीज, थायमिन, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, लोह आणि जस्त), प्लांट स्टेरॉल्स (स्टिग्मास्टेरॉल आणि कॅम्पस्टेरॉल), फिनोलिक संयुगे (रेझव्हेराट्रॉल आणि कॅटेचिन्स) आणि मोनोअनसॅचुरेटेड फॅटी ॲसिड्स (मुख्यतः ओलिक अॅसिड). ही पोषक तत्वे हृदयरोग, मधुमेह, अतिरिक्त वजन किंवा लठ्ठपणा, पोटाच्या समस्या आणि काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.

पिस्त्यामध्ये प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. एक औंस (सुमारे मूठभर) पिस्त्यामध्ये सहा ग्रॅम प्रथिने आढळतात, त्यामुळे अधिक प्रक्रिया केलेल्या किंवा उच्च-कार्बोहायड्रेटयुक्त पर्यायांच्या तुलनेत हा एक चांगला नाश्त्याचा पर्याय ठरतो. पिस्त्यामध्ये कॅलरीज जास्त असल्या तरी, ते प्रमाणात खाल्ल्यास निरोगी वजन नियंत्रणासाठी मदत करू शकतात.

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन (2025) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, स्नॅक्समध्ये बदल केल्याने चयापचय आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. या अभ्यासानुसार, क्रॅकर्स, चिप्स किंवा प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांऐवजी पिस्त्यासारखे सुकामेवा खाल्ल्याने उच्च रक्तदाब, पोटावरील चरबी आणि उच्च रक्तातील साखर यांसारख्या मेटाबॉलिक सिंड्रोमशी संबंधित समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

बदाम, अक्रोड किंवा काजू यांसारख्या इतर सामान्य सुकामेव्याच्या तुलनेत पिस्त्यामध्ये व्हिटॅमिन बी६ चे प्रमाण सर्वाधिक असते. व्हिटॅमिन बी-6 मध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाह-विरोधी गुणधर्म आहे. जे रोगप्रतिकारशक्ती, मेंदूचे कार्य, आकलनशक्ती आणि मनःस्थितीसाठी खूप फायदेशीर आहेत. बी-6 स्थूल पोषक घटकांच्या चयापचयात मदत करते आणि हिमोग्लोबिन, डीएनए व न्यूरोट्रान्समीटरच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. याचा अर्थ असा की, व्हिटॅमिन बी६ तुमच्या शरीराला अशी रसायने तयार करण्यास मदत करते, जी तुमच्या मेंदूला तल्लख, संतुलित आणि एकाग्र राहण्यासाठी आवश्यक असतात.

रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते: पिस्ता केवळ तुमच्या मेंदू आणि मनःस्थितीलाच आधार देत नाहीत, तर ते तुमच्या हृदयासाठी, रक्तदाबासाठी आणि कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीसाठी देखील उत्तम आहेत. संशोधनात असंही दिसून आलं आहे की, विशेषतः रोजच्या आहारात पिस्त्यांचा समावेश केल्यास, ते रक्तदाब सुधारण्यास आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करू शकतात.

झोप चांगली: पिस्त्यांमधील उच्च मेलाटोनिनच्या प्रमाणामुळे तुमची 'ब्युटी स्लीप' (शांत झोप) सुधारण्यास मदत होऊ शकते. तज्ञांच्या मते, मेलाटोनिन हे ट्रिप्टोफॅन-सेरोटोनिन मार्गाद्वारे तयार होणारे पीनियल ग्रंथीतील एक हार्मोन आहे. जे शरीराच्या झोपेच्या चक्राचे नियमन करते. तसंच रोगप्रतिकारशक्ती, प्रजनन आरोग्य आणि आतड्यांची हालचाल सुधारते. महत्त्वाचे म्हणजे, पिस्त्यांमध्ये आढळणारे व्हिटॅमिन बी६ हे ट्रिप्टोफॅनचे मेलाटोनिनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सह-घटक (को-फॅक्टर) म्हणून कार्य करते.

तुमच्या डोळ्यांचे आरोग्य सुधारू शकते: अनेक अभ्यास आणि संशोधनांमधून असे दिसून आले आहे की पिस्ते डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत.

पिस्ता सर्वांसाठी नाहीत: पिस्ता हे निश्चितच पोषक तत्वे, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेले एक उत्तम सुकामेवा आहे. तथापि, ते प्रत्येकासाठी फायदेशीर नसतात आणि विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांनी त्यांचे सेवन टाळावे किंवा सावधगिरी बाळगावी. यामध्ये अशा कोणाचाही समावेश आहे जे...

  • ऍलर्जीच्या समस्या
  • किडनी स्टोनचे रुग्ण
  • वजन वाढण्याचा धोका
  • पचनाच्या समस्या आयबीएस (इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम)

तुम्ही दररोज किती पिस्ते खाऊ शकता? तज्ञांच्या मते, सध्याच्या आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रौढांनी दर आठवड्याला सुमारे पाच औंस सुकामेवा खावा, किंवा 2,000 कॅलरीच्या आहारासाठी दररोज 1 औंस (49 पिस्त्याचे दाणे) खावा. कमी किंवा जास्त कॅलरीची गरज असलेल्या आहारानुसार हे प्रमाण समायोजित केले जाऊ शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

