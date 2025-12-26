ETV Bharat / health-and-lifestyle
चिकन किंवा मटणचा ‘हा’ भाग खाल्याने होऊ शकतो तुमचा लिव्हर निकामी
तुम्हाला चिकन आणि मटणाचं यकृत आवडते का? पण आठवड्यातून तुम्ही ते किती खाऊ शकता हे तुम्हाला माहिती आहे का? येथे जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
Published : December 26, 2025 at 6:47 PM IST
Chicken liver disadvantages: रविवार हा अनेक लोकांसाठी एक खास दिवस आहे. मांसाहार प्रेमींचा या दिवशी चिकन, मटण आणि मासे खाण्याचा बेत असतोच असतोच. ज्याला "रविवार स्पेशल" किंवा "मांसाहारी रविवार" असं संबोधलं जातं. मित्रांना भेटणे असो किंवा पार्टीला उपस्थित राहणे असो, नॉन व्हेज जेवणाचा आनंद घेणं सर्वांनाच आवडते. बहुतांश जण स्टार्टरमध्ये चिकन आणि मटण लिव्हरला पसंती देतात. करी किंवा स्टिर-फ्राय म्हणून पसंत करतात. लोकांचा असा विश्वास आहे की चिकन आणि मटण लिव्हर प्रथिने आणि इतर पोषक तत्वांनी समृद्ध असते. जे स्नायूंना ताकद प्रदान करण्यासाठी उत्तम आहे. मात्र, चिकन आणि मटण लिव्हर खाणं आरोग्यासाठी खरोखर चांगलं आहे काय? ते जास्त खाल्ल्याने आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात का? अभ्यास आणि तज्ञ काय म्हणतात? या बातमीद्वारे अधिक जाणून घेऊया.
बरेच लोक लिव्हर डिश खाण्याचा आनंद घेतात. अनेक तज्ञ आणि अभ्यास असं सूचित करतात की, यकृत खाणे आरोग्यासाठी खरोखर फायदेशीर आहे कारण त्यात लोह, जीवनसत्त्वे अ, बी9, बी12 आणि जस्त सारखे पोषक घटक असतात. म्हणूनच अनेक लोक काही गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठी याची शिफारस करतात.
कोणत्या लोकांनी यकृताचे पदार्थ टाळावेत?
अशक्तपणा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटण यकृतामध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असते. जे गंभीर अशक्तपणा असलेल्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. तसंच तज्ञ म्हणतात की, ते शरीराच्या पेशींमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवण्यास मदत करते आणि उर्जेची पातळी वाढवते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासानुसार, ते कोलीन आणि लोहाचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे.
डोळ्यांसाठी चांगलं: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटण खाणं डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे. या पदार्थांमध्ये व्हिटॅमिन ए चे प्रमाण डोळ्यांच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देते आणि डोळ्यांच्या समस्या असलेल्यांसाठी चिकन किंवा मटण लिव्हरचे नियमित सेवन फायदेशीर आहे. ते त्वचेचे आरोग्य राखण्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, चिकन आणि मटण लिव्हर खाल्ल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढते. तज्ञं म्हणतात की, मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती आजार टाळण्यास मदत करते.
व्हिटॅमिन बी12: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन किंवा मटण लिव्हर उर्जेची पातळी वाढविण्यास मदत करते. कारण त्यात व्हिटॅमिन बी12 आणि कोलीन भरपूर प्रमाणात असते. जे मेंदूचे आरोग्य आणि मज्जातंतूंचे कार्य सुधारते. व्हिटॅमिन बी12 स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहे.
जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने अनेक समस्या उद्भवू शकतात: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटण लिव्हर हे व्हिटॅमिन ए चा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. जर तुम्ही दररोज 100 ग्रॅम लिव्हर खाल्ले तर तुम्हाला व्हिटॅमिन ए च्या दैनंदिन गरजेच्या 10 पट जास्त मिळेल. परंतु, तज्ञ असंही म्हणतात की, जास्त सेवन केल्याने गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. कारण ते चरबीमध्ये विरघळणारे जीवनसत्व आहे. व्हिटॅमिन ए विषारीपणाचा धोका असतो. तज्ञांच्या मते, दररोज 3,000 मायक्रोग्रॅमपेक्षा जास्त सेवन केल्याने दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून आठवड्यातून 1-2 वेळा ते सेवन करावे.
गरोदर महिलांसाठी देखील हे चांगले नाही: तज्ञांचं म्हणणे आहे, की व्हिटॅमिन ए चे जास्त सेवन, विशेषतः गर्भधारणेदरम्यान, जन्मजात दोष निर्माण करू शकते. म्हणूनच अनेक अभ्यास गर्भधारणेदरम्यान लिव्हर टाळण्याची शिफारस करतात. जास्त प्रमाणात लिव्ह खाल्ल्यानं शरीरात व्हिटॅमिन ए चे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. ज्यामुळे बाळासाठी विषारीपणा आणि गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. म्हणून, गरोदर महिलांना जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन ए चे सेवन न करण्याचा सल्ला दिला जातो.
मूत्रपिंड आणि हाडांसाठी हानिकारक: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटण लिव्हरचे जास्त सेवन हानिकारक असू शकते. कारण लिव्हर शरीरातील सर्व जड धातूंचे विषारी पदार्थ फिल्टर करते. म्हणून, जेव्हा आपण मटण किंवा चिकन लिव्हर खातो तेव्हा त्यात शिसे, कॅडमियम, पारा आणि आर्सेनिक सारखे विषारी पदार्थ असतात, जे आपल्या शरीरात जमा होतात आणि यकृत त्यांना काढून टाकण्याचा प्रयत्न करताना त्यावर दबाव आणतो. जर आपलं यकृत हे विष पूर्णपणे काढून टाकू शकत नसेल, तर मूत्रपिंड आणि हाडांना दीर्घकालीन नुकसान होण्याचा धोका असतो. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासानुसार, कॅडमियम हा अंतःस्रावी-विघटन करणारा धातू आहे ज्यामुळे मूत्रपिंड आणि फुफ्फुसांचे बिघाड, हाडांचे नुकसान आणि हृदयरोग होतात.
किती खावं? तज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणात मटण किंवा चिकन यकृताचे सेवन न करण्याचा सल्ला देतात, कारण त्यात व्हिटॅमिन ए आणि तांबे भरपूर प्रमाणात आढळतात. जे जास्त प्रमाणात खाणं हानिकारक ठरू शकते, विशेषतः हृदयरोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्या लोकांसाठी. म्हणून, आठवड्यातून एकदा 50-75 ग्रॅम सेवन करणे सुरक्षित मानले जाते. जरी ते पोषक तत्वांचा एक उत्तम स्रोत असले तरी, जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने आरोग्याचे धोके वाढू शकतात, जसे की, वाढलेले कोलेस्ट्रॉल आणि फॅटी लिव्हर. म्हणून, ते संतुलित आणि मध्यम प्रमाणात सेवन करावे.तज्ञ लहान मुलांना ते जास्त प्रमाणात न देण्याच सल्ला देतात. बरेच लोक त्याच्या पौष्टिक मूल्यांमुळे ते लहान मुलांना खायला घालतात. विशेषतः सहा महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लिव्हर न देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात, असे नोंदवले गेले आहे की बहुतेक लोक प्रामुख्याने लोहाच्या कमतरतेमुळे यकृताचे सेवन करतात, ज्यामुळे कालांतराने विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
कॅप्सूल आणि लिव्हर एकत्र खाऊ नका: बरेच लोक लिव्हर ऑइल आणि व्हिटॅमिन ए कॅप्सूल घेतात आणि तज्ञ म्हणतात की, ते चिकन किंवा मटणच्या लिव्हर सोबत खाल्ल्याने व्हिटॅमिन ए टॉक्सिसिटीचा धोका वाढू शकतो. म्हणूनच, लिव्हर आरोग्यासाठी चांगला असले तरी, जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास ते धोकादायक ठरू शकते. असं म्हटलं जातं की, आठवड्यातून एकदा ते खाल्ल्याने दृष्टी सुधारते आणि अशक्तपणाशी लढण्यास मदत होते.
टीप: लिव्हर शिजवण्यापूर्वी त्याच्यासोबत येणारे कोणतेही कनेक्टिंग टिश्यू किंवा चरबी काढून टाकण्याची खात्री करा, कारण यामुळे तुम्ही वापरत असलेल्या चरबीचे प्रमाण वाढू शकते. कोणत्याही हानिकारक जीवाणूचे सेवन टाळण्यासाठी चिकन लिव्हर काळजीपूर्वक धुणे आणि सर्व्ह करण्यापूर्वी ते पूर्णपणे शिजवणे देखील महत्त्वाचे आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)