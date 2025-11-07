ETV Bharat / health-and-lifestyle
दिवसातून किती वेळा सोडावी पोटातील गॅस? जाणून घ्या कारण
गॅस सोडणे ही शरीरासाठी आवश्यक असलेली एक प्रक्रिया आहे. परंतु दिवसातून काही मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा गॅस सुटत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Published : November 7, 2025 at 4:03 PM IST
how many times farting is normal: आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे लोकांना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे कठीण झाले आहे. खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि अनियमित जीवनशैलीमुळे पोटाच्या समस्या सामान्य झाल्या आहेत. विशेषतः बरेच लोक गॅस, अपचन, बद्धकोष्ठता आणि आम्लपित्त यासारख्या समस्यांशी झुंजतात. या, समस्या सामान्य असल्या तरीही अनेकदा थट्टा केल्याजाणाऱ्या समस्यांपैकी आहेत. त्यापैकी मुख्य म्हणजे पोटफुगी किंवा गॅस बाहेर पडणे. याला पादणे, पोट फुगणे, गॅस बाहेर पडणे किंवा वैद्यकीय भाषेत पोट फुगणे असंही म्हणतात. गॅस तयार होणे आणि बाहेर पडणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी यामुळे चारचौघात लाजिरवाणे वाटू शकते. विशेषतः जेव्हा त्यामुळे अचानक आवाज येतो. वेगवेगळ्या लोकांमध्ये गॅस वेगवेगळ्या प्रमाणात तयार होतो. मात्र, जर गॅसचे प्रमाण सामान्यपेक्षा जास्त असेल किंवा लक्षणे बदलली तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उचित आहे. या बातमीद्वारे, एक व्यक्ती दिवसातून किती वेळा गॅस बाहेर काढू शकतो, म्हणजे दिवसातून किती वेळा पादणे सामान्य आहे हे जाणून घेऊया.
किती वेळा गॅस बाहेर पडणे सामान्य आहे?
मेडलाइनप्लस वेबसाइटनुसार, बहुतेक लोक दिवसातून 10 ते 20 वेळा गॅस बाहेर टाकतात. यामध्ये शरीर नायट्रोजन आणि कार्बन डायऑक्साइडसह बहुतेकदा गंधहीन वायू सोडते, हे थोड्या प्रमाणात दुर्गंधीयुक्त असू शकते. जर तुमची दैनंदिन संख्या या मर्यादेत असेल, तर ती निरोगी आणि सामान्य मानली जाते. यामुळे तुमची पचनसंस्था अन्न चांगले पचवत असल्याचे दर्शवते. मात्र, ही संख्या तुमच्या पचनसंस्थेच्या आरोग्यावर, आतड्यांतील बॅक्टेरियावर आणि आहारावर अवलंबून बदलू शकते. जर गॅस बाहेर पडण्याची वारंवारता दिवसातून 25 वेळापेक्षा जास्त असेल किंवा पोटदुखी, अतिसार किंवा वजन कमी होणे यासारख्या लक्षणांसह असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे. याचा अर्थ असा की दिवसातून 25 वेळापेक्षा जास्त गॅस बाहेर पडणे हे आतड्यांतील खराब आरोग्याचे किंवा गंभीर समस्येचे लक्षण असू शकते.
पोटात वायू का आणि कसा तयार होतो?
एनआयएच वेबसाइटनुसार, पचन प्रक्रियेदरम्यान हायड्रोजन, कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेन सारखे वायू तयार होतात. जर पचन योग्य नसेल तर हे वायू पोटात जमा होतात, ज्यामुळे पोट फुगणे, गॅस आणि आम्लता निर्माण होते. बहुतेकदा हे न पचलेल्या कार्बोहायड्रेट्समुळे होते, जे नंतर मोठ्या आतड्यातील बॅक्टेरियाद्वारे तोडले जातात आणि प्रक्रियेत वायू तयार करतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा कार्बोहायड्रेट्स पचत नाही, तेव्हा ते मोठ्या आतड्यात पोहोचतात, जिथे बॅक्टेरिया त्यांना आंबवतो. परिणामी वायू तयार होतो आणि त्याचे रुपांतर गॅसमध्ये होते. ही प्रक्रिया कार्बोहायड्रेट असहिष्णुतेमुळे किंवा विशिष्ट प्रकारच्या अन्नामुळे होऊ शकते, कारण पाचक एंजाइम त्या कार्बोहायड्रेट्सचे पूर्णपणे विघटन करू शकत नाहीत. पोटात गॅस होण्याची अनेक कारणे आहेत. जसे की, लवकर लवकर जेवण करणे, जेवताना बोलणे, अन्न योग्यरित्या न चावणे किंवा काही तेलकट पदार्थांचे सेवन करणे. याशिवाय, जास्त खाणे किंवा कमकुवत पचनसंस्थेमुळे देखील पोटात गॅसची समस्या होऊ शकते.
पोटात गॅसची समस्या टाळण्यासाठी काही खबरदारी घेणे आवश्यक
- जास्त तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ टाळा
- मसालेदार अन्नापासून दूर रहा.
- जास्त वेळ उपाशी राहू नका.
- एकाच वेळी जास्त खाऊ नका.
- जास्त चहा, कॉफी, चॉकलेट आणि मीठ घेऊ नका.
- फायबरयुक्त पदार्थ जास्त खा.
- धूम्रपान, मद्यपान करू नका किंवा जास्त सोडा पिऊ नका.
- जेवल्यानंतर लगेच झोपू नका.
- दररोज व्यायाम करा.
- त्याचप्रमाणे, वेदनाशामक, अँटीबायोटिक्स, केमोथेरपी आणि अँटीडिप्रेसेंट्सचा जास्त वापर पोटातील आम्ल पातळी वाढवून समस्या निर्माण करू शकतो. हे टाळणे चांगले.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)