किडनी खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी दररोज किती लिटर पाणी प्यावं?

किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी संतुलित आहारासोबतच पुरेसे पाणी पिणे गरजेचं आहे. वाचा सविस्तर..,

By ETV Bharat Health Team

Published : March 14, 2026 at 4:04 PM IST

PROTECT YOUR KIDNEYS FROM DAMAGE: किडनीच्या आरोग्यात हायड्रेशनची भूमिका महत्त्वाची असते. किडनीचे काम रक्तातील अशुद्धता आणि विषारी पदार्थ काढून टाकणे आहे. पुरेसे पाणी पिल्याने किडनीतील दगड आणि मूत्रमार्गाच्या संसर्गापासून बचाव होतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पुरेसे पाणी पिणे किडनीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे कारण ते किडनीतील कचरा आणि विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते, ज्यामुळे किडनीच्या कार्यावर कोणतेही प्रतिकूल परिणाम टाळता येतात. म्हणूनच, शरीरात पाण्याची कमतरता विविध आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी तुम्ही दररोज किती पाणी प्यावे ते जाणून घेऊया...

किडनीला किती पाण्याची आवश्यकता असते? तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर एखादी व्यक्ती दररोज पुरेसे पाणी पिते तर ही सवय त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. उदाहरणार्थ, ते निर्जलीकरण रोखते आणि त्वचा चमकदार ठेवण्यास मदत करते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, दररोज पुरेसे पाणी पिल्याने किडनीचे आरोग्य सुधारते. किडनी निरोगी ठेवण्यात पाणी महत्त्वाची भूमिका बजावते.

किडनीच्या आरोग्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण ते शरीरातील विषारी पदार्थ (जसे की युरिया आणि क्रिएटिनिन) आणि खनिजे बाहेर काढण्यास मदत करते. ज्यामुळे किडनीस्टोनचा धोका कमी होतो. या प्रक्रियेमुळे किडनीवरील कामाचा भार कमी होतो आणि रक्त स्वच्छ राहते. यामुळे किडनीच्या संसर्गाचा धोका देखील कमी होतो. kidneyresearch.uk च्या एका अभ्यासानुसार , तज्ञांनी दररोज अंदाजे 6-8 ग्लास पाणी पिण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, शरीराला किती पाण्याची आवश्यकता आहे हे आरोग्य, तापमान, शारीरिक हालचाली आणि कामावर अवलंबून असते.

शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यासाठी पाणी अत्यंत महत्त्वाचे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पाणी शरीरातील कचरा मूत्र, घाम आणि विष्ठेद्वारे बाहेर काढण्यास मदत करते. शरीराचे सामान्य तापमान राखते, सांधे कार्य सुलभ करते आणि मऊ ऊतींचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करते. जेव्हा शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते तेव्हा या सर्व प्रक्रिया मंदावतात. असं देखील नोंदवलं गेलं आहे की, कमी पाण्याचे प्रमाण रक्तातील यूरिक ऍसिडची पातळी वाढवते. या प्रक्रियेत, यूरिक ऍसिड किडनीद्वारे उत्सर्जित होते आणि जर तुम्ही पुरेसे पाणी पिले नाही तर ते किडनीस्टोन तयार करू शकते. असंही नोंदवलं गेलं आहे की, शरीरात पाण्याचे प्रमाण थोडे कमी झाले तरी किडनीची गाळण्याची प्रक्रिया मंदावते. नॅशनल किडनी फाउंडेशनच्या एका अभ्यासानुसार, तीव्र डिहायड्रेशनमुळे किडनीचे नुकसान होऊ शकते. म्हणून, जास्त काम करताना किंवा व्यायाम करताना, विशेषतः उष्ण आणि दमट हवामानात, पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणे अत्यंत महत्वाचं आहे.

शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाली तर काय करावं? तज्ञांचं म्हणणं आहे की, उन्हाण्यात किंवा अत्यंत उष्ण वातावरणात जास्त वेळ काम केल्याने शरीरातील पाणी आणि मीठ झपाट्याने कमी होते. ज्यामुळे डिहायड्रेशनची समस्या उद्भवते. या प्रक्रियेमुळे, जर शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी झाले तर, किडनीवर अधिक ताण येतो. या संदर्भात, द लॅन्सेट रीजनल हेल्थ साउथ-ईस्ट एशिया जर्नलनुसार, उन्हात काम करणारे शेतकरी आणि मजूराचे उष्णता आणि शारीरिक ताणामुळे किडनी निकामी होण्याचा धोका असतो.

किडनीच्या समस्या टाळण्यासाठी आणि रक्तातील युरिक अॅसिडची पातळी वाढू नये म्हणून जीवनशैली आणि आहारात बदल करणे आवश्यक आहे असं तज्ञांचं मत आहे. टरबूज, काकडी आणि पालक यांसारखे पाणीयुक्त पदार्थ खाण्याची शिफारस तज्ञ करतात. नारळाचे पाणी शरीरातील अशुद्धता बाहेर काढण्यास मदत करते आणि निर्जलीकरण रोखण्यास मदत करते असं त्यांचं म्हणणं आहे. याव्यतिरिक्त, तज्ञ दररोज व्यायाम करण्याची आणि निरोगी वजन राखण्याची शिफारस करतात. शिवाय, किडनीची गुंतागुंत टाळण्यासाठी ते मद्यपान आणि धूम्रपान टाळण्याचा सल्ला देतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

