ETV Bharat / health-and-lifestyle
1 किलो वजन कमी करण्यासाठी किती दिवस आणि किती पावलं चालावी? प्रसिद्ध फिटनेस प्रिशक्षकांनी सांगितला फंडा
नियमित चालण्याने वजन कमी होऊ शकते हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर कसं आणि किती वेळ चालावं ते पाहूया.
Published : December 17, 2025 at 11:30 AM IST
HOW MANY STEPS TO LOSE 1 KG: लठ्ठपणा ही आजच्या काळातील सर्वात मोठ्या आरोग्यविषयक समस्यांपैकी एक आहे. ती केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील लोकांना प्रभावित करते. परिणामी, बहुतेक लोक वजन कमी करण्यासाठी आणि ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सतत संघर्ष करतात. काही लोक वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम, चालणे आणि योगासने करण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही लोक आहार आणि घरगुती उपचारांचा अवलंब करतात. मात्र, काही लोक व्यस्त वेळापत्रक किंवा इतर कारणांमुळे अजिबात व्यायाम करू शकत नाहीत. अशा लोकांसाठी, वजन कमी करणे खूप कठीण असते. परंतु तुम्हाला माहित आहे काय, की चालणे हा वजन कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी व्यायाम आहे? हो! तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चालण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत आणि त्यामुळे वजन सहज कमी होऊ शकते. चला, प्रमाणित फिटनेस आणि पोषण प्रशिक्षक स्वप्नील यांच्याकडून चालण्याचे फायदे आणि एक किलो वजन कमी करण्यासाठी किती चालणं आवश्यक आहे याबद्दल जाणून घेऊया.
एक किलो वजन कमी करण्यासाठी किती चालावं लागेल? सर्टिफाइड फिटनेस आणि न्यूट्रिशन कोच स्वप्निल यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी एक किलो वजन कमी करण्यासाठी किती चालणं आवश्यक आहे हे स्पष्ट केलंय. त्यांच्या मते, एक किलो चरबीमध्ये अंदाजे 7,700 कॅलरीज असतात. 1,000 पावलं चालल्याने अंदाजे 50-70 कॅलरीज बर्न होतात. या गणनेनुसार, एक किलो वजन कमी करण्यासाठी तुम्हाला अंदाजे 140,000 पावलं चालावी लागतील.
एक किलो वजन कमी करण्यासाठी किती दिवस लागतात? एक किलो वजन कमी करण्यासाठी, तुम्हाला सुमारे 1,50,000 पावलं चालावं लागतील. हे सर्व एकाच वेळी करणं कोणालाही कठीण जाईल. तसंच हे सर्व एकाच वेळी साध्य करणे अशक्य आहे. परंतु, हे लहान टप्प्यात करता येते. हे करण्यासाठी, दररोज 10,000 ते 15,000 पावलं चालण्याचे ध्येय ठेवा. फिटनेस प्रशिक्षक म्हणतात की, जर तुम्ही इतके चाललात तर तुम्ही फक्त 10-12 दिवसांत एक किलो वजन कमी करू शकता. यासाठी तुम्हाला कोणताही कठोर व्यायाम करण्याचीही गरज नाही.
वजन कमी करण्यासाठी चालणं कसं फायदेशीर आहे? तज्ञांच्या मते, चालणं हा एक सोपा व्यायाम आहे, जो कोणीही करू शकतो. हा सर्व वयोगटातील लोकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. जलद चालणे कॅलरीज बर्न करते आणि चयापचय वाढवते. दररोज 30-45 मिनिटे चालल्याने अंदाजे 150-250 कॅलरीज बर्न होतात. ऊर्जा वाढवण्याचा, चिंता कमी करण्याचा आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी चालणे हा एक सोपा पर्याय असल्याचे तज्ञांचं म्हणणं आहे.
चालणे इतके खास का आहे? चालण्यासाठी जिम किंवा महागड्या उपकरणांची आवश्यकता नाही. तुम्हाला फक्त आरामदायी शूज आणि थोडी प्रेरणा हवी आहे. चालणे हा सर्वांसाठी एक सुरक्षित व्यायाम आहे, मग ते मुले असोत, किशोरवयीन असोत किंवा प्रौढ असोत. दररोज पायऱ्या चढणे, घरात फिरणे, मित्रांसोबत फिरायला जाणे आणि कुत्र्याला फिरायला घेऊन जाणे हे सर्व तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत चालणे समाविष्ट करण्याचे मार्ग आहेत.
दररोज चालण्याचे फायदे
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दररोज किमान ३० मिनिटे वेगाने चालणे पुरेसे आहे.
- अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, चालणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.
- मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी चालणे हा देखील एक चांगला पर्याय आहे. दररोज चालणे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा