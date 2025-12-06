ETV Bharat / health-and-lifestyle

चिकन, मटन आणि मासे किती दिवस रेफ्रिजरेटरमध्ये फ्रेश राहातात?

HOW LONG KEEP MUTTON IN FRIDGE: आरोग्यासाठी अन्न हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्नाची स्वच्छता आणि हायजिन याबाबत खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आजार होण्याचा धोका जास्त असतो. घरी शिजवलेले अन्न आरोग्यदायी असते. बरेच लोक त्यांच्या घरात रेफ्रिजरेटर वापरतात. विविध प्रकारचे अन्न साठवण्यासाठी रेफ्रिजरेटरचा वापर केला जातो. फळे, भाज्या, लोणचे आणि शिजवलेल्या भाज्या या रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवल्या जातात. परंतु प्रत्येक गोष्टींची एक शेल्फ लाइफ असते. जर शेल्फ लाइफ पेक्षा जास्त काळ कोणतीही गोष्ट साठवून ठेवली तर ती खराब होते. असंच चिकन, मटण आणि माशांबाबत देखील आहे. त्यांच्या साठवणुकीची देखील एक शेल्फ लाइफ असते. चिकन किंवा मटण जास्त काळ साठवल्याने त्यांची चव आणि पौष्टिकतेवर परिणाम होतो. चिकन आणि मटण सारखे मांस रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यानंतर किती काळ ताजे राहते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आता, ते किती काळ टिकते ते पाहूया...

चिकन किती काळ ताजे राहते? जर तुम्हाला कच्चे चिकन रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायचे असेल तर फक्त एक किंवा दोन दिवस ठेवा आणि नंतर स्वयंपाकासाठी वापरा. जर चिकन घट्ट बंद डब्यात ठेवले तर ते फ्रीजरमध्ये आठवडाभर ठेवता येते. चिकनमध्ये जास्त आर्द्रता असते, म्हणूनच रेफ्रिजरेटरचे तापमान त्याच्या ऊतींना तोडते, ज्यामुळे ते लवकर खराब होते. जर चिकनचा विचित्र वास येत असेल किंवा किंचित तपकिरी दिसत असेल तर ते खराब होण्याची शक्यता असते. कधीकधी, खराब झालेले चिकन पातळ होऊ शकते. म्हणून, ते एक किंवा दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठवू नये.

मटण किती काळ ताजे राहते? हेल्थलाइनच्या मते, मटण रेफ्रिजरेटरमध्ये तीन ते पाच दिवस साठवता येते. परंतु, मटणातील चरबी लवकर वास शोषून घेते. हे टाळण्यासाठी, ते गळती-प्रतिरोधक पॅकेजिंगमध्ये साठवले पाहिजे. जर तुमच्या घरी भरपूर मटण असेल तर तुम्ही ते सहजपणे सील करून फ्रिजरेटरमध्ये ठेवू शकता. जेव्हा मटण खराब होते तेव्हा वास येऊ लागतो आणि ते बारीक होते. त्याचा रंग देखील बदलतो. तज्ञांच्या मते, असे मटण खाणे आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

मासे किती काळ ताजे राहतात? तापमानातील बदलांना मासे लवकर प्रतिक्रिया देतात. रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेले मासे देखील त्यांचा ताजेपणा गमावू शकतात. म्हणून, मासे खरेदी केल्यानंतर लगेच शिजवणे चांगले. जर तुम्हाला ते रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायचे असेल तर तुम्ही ते बर्फाच्या तुकड्यांनी भरलेल्या भांड्यात ठेवू शकता. जेव्हा मासे खराब होतात तेव्हा त्यांचा उग्र वास येऊ लागतो.

शिजवलेले अन्न किती काळ साठवावे? बरेच लोक चिकन किंवा मटण शिजवल्यानंतर ते साठवून ठेवतात. परंतु, शिजवलेले चिकन ३ ते ४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नये. तज्ञांचं म्हणणं आहे की शिजवलेले मटण देखील ३ ते ४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नये. यापेक्षा जास्त काळ साठवल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात.

कोणत्या गोष्टी ओळखल्या पाहिजेत?

  • चिकन किंवा मटण फ्रीजमध्ये ठेवण्यापूर्वी ते चांगले धुवा आणि त्यातील रक्त काढून टाका.
  • चिकन किंवा मटण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवण्यापूर्वी ते पूर्णपणे कोरडे आणि हवाबंद डब्यात ठेवा.
  • मांस नेहमी फ्रीजरमध्ये कमी तापमानावर ठेवा. तापमान जितके कमी असेल तितके ते चांगलं राहील.

