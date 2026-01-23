ETV Bharat / health-and-lifestyle

हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी किती वेळ किती पावलं चालावीत? जाणून घ्या

जे लोक नियमित चालतात त्यांचा हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक सारख्या आजारांचा धोका 40-50 टक्के कमी असतो.

हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी किती वेळ किती पावलं चालावीत? जाणून घ्या (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 23, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
WALK FOR HEART HEALTH: आपली जीवनशैली अशी बनली आहे की, सुदृढ आरोग्य राखणे जणू आव्हानात्मक झाले आहे. भेसळयुक्त अन्न पदार्थ, हवामान, प्रदूषण आणि इतर अनेक घटक आजारांना कारणीभूत ठरतात. मात्र, तज्ञ आणि डॉक्टरांच्या मते, एक व्यायाम असा आहे जो तुम्हाला निरोगी राहण्यास आणि दीर्घ आयुष्य जगण्यास मदत करू शकतो. हो, आपण चालण्याबद्दल बोलत आहोत. डॉक्टर म्हणतात की, या व्यायामाचा तुमच्या दिनचर्येत समावेश केल्याने अनेक आजार टाळता येतात आणि आयुष्यमान वाढते. हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी किती चालणे आवश्यक आहे? तर, या लेखात, हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने किती वेळ आणि किती पावलं चालले पाहिजेत ते पाहूया.

चालण्याचे फायदे: चालणे ही एक सोपी आणि प्रभावी क्रिया आहे. ज्याचे अनेक फायदे आहेत. ज्यामध्ये हृदयाचे आरोग्य सुधारणे समाविष्ट आहे. चालणे हृदयाला बळकटी प्रदान करते, रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रित करण्यास मदत करते. वजन कमी करण्यास मदत करते आणि ताण कमी करून मानसिक आरोग्य सुधारते. ज्यामुळे हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका कमी होतो.

हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी तुम्ही किती चालले पाहिजे? अमेरिकन हार्ट फाउंडेशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, दिवसातून किमान 30 मिनिटे (आठवड्यातून पाच दिवस) जलद चालणे (सुमारे 9,000 ते 10,000 पावले) हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी एक चांगले ध्येय आहे. कारण ते हृदयाची गती वाढवते, रक्त परिसंचरण सुधारते आणि रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रित करण्यास मदत करते. परंतु, जर तुम्ही तेवढे चालत नसाल, तर कमी पावलांनी (जसे की 3,800-4,000) सुरुवात केल्याने देखील आरोग्याला फायदा होतो. मुख्य म्हणजे नियमितपणे सक्रिय राहणे आणि वेगवान गती राखणे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्ही अशा वेगाने चालले पाहिजे ज्यामुळे तुमचा श्वास थोडासा बंद पडेल, परंतु तरीही तुम्ही बोलू शकाल आणि हळूहळू तुमचा वेग आणि वेळ वाढवा.

अभ्यास काय म्हणतो? 2023 च्या नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिनच्या अभ्यासात असं आढळून आलं की, 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे लोक जे दररोज 6,000 ते 9,000 पावले चालतात त्यांना हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक सारख्या हृदयरोगाचा धोका दररोज फक्त 2000 पावले चालणाऱ्यांपेक्षा 40 टक्के ते 50 टक्के कमी असतो. परंतु, एका पावलाचे अंतर व्यक्तीनुसार बदलते. येथे, 6,000 पावले म्हणजे अंदाजे 2.5 मैल आणि 9,000 पावले म्हणजे 4 मैलांपेक्षा थोडे जास्त आहे.

या अभ्यासात आठ वेगवेगळ्या अभ्यासांमधून 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या 20,152 लोकांचा समावेश होता. अभ्यासादरम्यान प्रत्येक सहभागींना पावलांची संख्या मोजण्यासाठी एक उपकरण घातलं होते. संशोधकांनी सहा वर्षे त्यांच्या आरोग्याचे निरीक्षण केले. एकूणच, अभ्यासात असं आढळून आलं की, कोणत्याही प्रकारचे चालणे, ते जलद असो वा मंद, वृद्ध प्रौढांमध्ये हृदयाचे आरोग्य सुधारू शकते आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगाचा धोका कमी करू शकते. अभ्यासात तरुण प्रौढांमध्ये पावले मोजणे आणि हृदयरोगाचा धोका यांच्यात असा कोणताही संबंध आढळला नाही. तुमचे वय काहीही असो, सक्रिय राहणे तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी महत्त्वाचे आहे.

शारीरिक हालचाल अत्यंत महत्त्वाची आहे: नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटी फेनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन येथील प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन विभागाच्या उपाध्यक्ष आणि अभ्यासाच्या सह-लेखिका डॉ. मर्सिडीज कार्नेथॉन, पीएचडी, म्हणतात की, ही वृद्ध प्रौढांसाठी चांगली बातमी आहे जे दररोज 10,000 पावले चालत नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत, हा अभ्यास 10,000 पावले चालत नाहीत अशा वृद्ध प्रौढांसाठी उत्साहवर्धक आहे, कारण 6,000-9,000 पावले देखील हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण फायदे देतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पुरेशी शारीरिक हालचाल न केल्याने लठ्ठपणा, टाइप २ मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढू शकतो.

अधिक पावले चालण्याची सुरुवात कशी करावी: संधी मिळेल तेव्हा न थांबता चाला. तुम्ही हळू चालता की वेगाने चालता हे महत्त्वाचे नाही, फक्त हालचाल करत राहा, कारण प्रत्येक पाऊल महत्त्वाचे आहे. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत अधिक पावले जोडण्यासाठी तुम्ही काही लहान गोष्टी देखील करू शकता...

  • पायऱ्या वापरा
  • तुमच्या जेवणाच्या सुट्टीत फिरायला जा.
  • पार्किंगच्या मागे गाडी पार्क करा
  • टीव्ही जाहिरातींच्या ब्रेक दरम्यान फिरणे
  • चालण्याचा जोडीदार शोधा
  • तुमच्या प्रवासात चालणे समाविष्ट करा
  • जास्त हालचाल करण्यासोबतच, शरीराला पाणी देणे देखील महत्त्वाचे आहे. हृदयाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

