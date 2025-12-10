ETV Bharat / health-and-lifestyle
स्लीम-फिट दिसण्यासाठी मलायका अरोरा पिते ‘हे’ पेय; मेणासारखी वितळेल पोटावरील चरबी
मलायका अरोरा तिच्या फिटनेससाठी ओळखली जाते. वर्कआउट्स आणि घरगुती उपचारांवर ती विश्वास ठेवते. आता, तिने खास मॉर्निंग ड्रिंकचे सिक्रेट चाहत्यांसमोर उघड केले आहे.
how is Malaika Arora so fit: अभिनेत्री मलायका अरोरा वयाच्या 51 व्या वर्षी देखील खूप स्लीम- फिट दिसते. ती तिच्या टोन्ड फिगरसाठी ओळखली जाते. तसंच ती फिटनेसबद्दल खूप गंभीर आहे. ती वर्कआउट्स आणि ट्रेनिंगपासून ते घरगुती उपचारांपर्यंत सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवते. वजन कमी करण्यासाठी आणि आतडे स्वच्छ करण्यासाठी, मलायका दररोज सकाळी उठून एक खास ड्रिंक पिण्यास प्राधान्य देते. अभिनेत्रीने तिच्या फिटनेसचं गुपीत स्वतः एका पॉडकास्टमध्ये शेअर केले आहे. मलायका म्हणते की सकाळी काही पेय पिल्याने अनेक फायदे होतात. चला तुम्हाला या हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंकबद्दल सांगूया.
तीन घटकांपासून तयार होते मॉर्निंग ड्रिक: मलायका बडीशेप, ओवा आणि जिरे समान प्रमाणात भाजते. नंतर, ती ते एक ग्लास पाण्यात तिन्ही गोष्टी रात्रभर भिजत ठेवते. सकाळी उठल्यावर, अभिनेत्री पाणी गाळते, थोडे गरम करते आणि त्यात अर्ध्या लिंबाचा रस पिळते. नंतर, ती ते पिते. तिने सांगितले की वर्षानुवर्षे हे पेय ती पीत आहे आणि कधीही तिने हे चुकवलेलं नाही. चला त्याचे फायदे समजावून सांगूया.
जिरे: प्रत्येक स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा जिरा लोह, अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन ए, ई आणि सी, मँगनीज, तांबे, कॅल्शियम, पोटॅशियम, जस्त आणि खनिजांनी समृद्ध आहे. जिरे सेवन केल्याने पोटदुखी, अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता, वजन कमी होणे, रक्तातील साखरेचे नियंत्रण, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
ओवा: ओव्यामध्ये थायमॉल, फायबर, कॅल्शियम, लोह, फॉस्फरस, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ओवा पोटासाठी चांगला असतो आणि पचन सुधारण्यास आणि लठ्ठपणा कमी करण्यास देखील मदत करते. तसंच यामुळे वायरल इन्फेक्शन जसं की, सर्दी-खोकला ताप यासारख्या समस्यांवर देखील ओवा उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. शरीरातील वाइट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी देखील ओवा फायदेशीर आहे. तसंच ओव्यामधील दाहक विरोधी गुणधर्म सांधेदुखी आणि सूज कमी करण्यास मदत करतात असं संशोधनातून स्पष्ट झालंय.
बडीशेप: बडीशेप पोट स्वच्छ करण्यास, तोंडाची दुर्गंधी दूर करण्यास, दृष्टी सुधारण्यास, चमकणारी त्वचा वाढवण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते. त्यात फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे असतात, जे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करतात.
पाणी पिण्याचे फायदे: मलायका अरोरा म्हणते की दररोज रिकाम्या पोटी हे पाणी पिल्याने पोटाची चरबी कमी होते, म्हणजेच लठ्ठपणा कमी होतो. हे पेय आतडे पूर्णपणे स्वच्छ करते आणि शरीरातील साचलेल्या अशुद्धी काढून टाकते. तसंच ते रक्तदाबासाठी चांगले मानले जाते आणि तुमचे शरीर दिवसभर सक्रिय ठेवते. तुम्हाला आवडत असल्यास, तुम्ही तिन्ही घटक भाजून पावडर तयार करून हे पेय बनवू शकता. सकाळी कोमट पाण्यात मिसळा आणि ते प्या.