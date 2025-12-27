ETV Bharat / health-and-lifestyle

'ही' लक्षणं दिसताता ताबडतोब सावध व्हा! असू शकते उच्च कोलेस्ट्रॉलची समस्या

कोणताही आजार गंभीर होण्यापूर्वी शरीर स्पष्ट संकेत देत असतो. तज्ञांच्या मते, हे कोलेस्टेरॉलसाठी देखील खरे आहे. शरीरात कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्यास शरीर देतो हे संकेत.

WARNING SIGNS OF HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS OF HIGH CHOLESTEROL HIGH CHOLESTEROL CAUSES ERECTILE DYSFUNCTION
'ही' लक्षणं दिसताता ताबडतोब सावध व्हा! असू शकते उच्च कोलेस्ट्रॉलची समस्या (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 27, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

warning signs of high cholesterol: उच्च कोलेस्ट्रॉल ही अस्वास्थ्यकर सवयींमुळे उद्भवणारी समस्या आहे. चरबीयुक्त आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव, धूम्रपान आणि मद्यपान हे सर्व घटक उच्च कोलेस्ट्रॉलला कारणीभूत ठरतात. ही समस्या हृदयाच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते, ज्यामुळे स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरीचे आजार आणि एन्युरिझमचा धोका वाढतो. म्हणूनच, तज्ञ आपल्याला उच्च कोलेस्ट्रॉलबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देतात. तथापि, तज्ञ म्हणतात की शरीरात उच्च कोलेस्ट्रॉल पातळीची काही चिन्हे आहेत जी आपण ताबडतोब ओळखली पाहिजेत. या लेखात या लक्षणांचा तपशीलवार अभ्यास करूया.

शरीरात कोलेस्टेरॉल वाढल्याची लक्षणे

सुन्नपणा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पाय आणि बोटांमध्ये सुन्नपणा हे उच्च कोलेस्ट्रॉलचे लक्षण असू शकते. तज्ञांच्या मते, उच्च कोलेस्ट्रॉल पातळीमुळे धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होऊ शकते, ज्याला एथेरोस्क्लेरोसिस म्हणतात. हा प्लेक रक्तवाहिन्या अरुंद करते आणि रक्त प्रवाह कमी करते. असं म्हटलं जातं, की पाय आणि बोटांमध्ये रक्त प्रवाह कमी झाल्यामुळे सुन्नपणा, वेदना आणि मुंग्या येणे यासारखी लक्षणं दिसू शकतात.

अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डिओलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2018 च्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, उच्च कोलेस्टेरॉल पातळी असलेल्या लोकांना हात आणि पाय सुन्न होण्याची शक्यता 50 टक्के जास्त असते. पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातील प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. डेव्हिड ली मार्टिन, एमडी यांनी या अभ्यासात भाग घेतला.

  • डोळे: उच्च कोलेस्ट्रॉलचा डोळ्यांवर सर्वात जास्त परिणाम होतो. उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे झेंथेलास्मा नावाचा आजार होऊ शकतो. याचा अर्थ पापण्यांवर पिवळा फॅटी पदार्थ जमा होतो. डोळ्यांखालील त्वचा नारंगी किंवा पिवळी होऊ शकते किंवा त्या रंगाचे डाग दिसू शकतात. जर पिवळी, नारंगी किंवा पांढरे डाग दिसले तर त्याला वैद्यकीय भाषेत आर्कस सेनिलिस म्हणतात. ही उच्च कोलेस्ट्रॉलची लक्षणं आहेत. जर ही लक्षणं आढळली तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्वाचं आहे.
  • छातीत दुखणे: जर तुम्हाला वारंवार छातीत दुखणे आणि अस्वस्थता जाणवत असेल तर ते हलक्यात घेऊ नका असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, हे उच्च कोलेस्ट्रॉलचे लक्षण असू शकते. जर तुम्ही वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेतला नाही तर समस्या आणखी वाढेल. श्वास घेण्यास त्रास होणे हे देखील उच्च कोलेस्ट्रॉलचे लक्षण आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
  • थकवा: व्यस्त जीवनशैली आणि कामाच्या ताणामुळे थकवा येणे ही सामान्य गोष्ट आहे. मात्र, जर तुम्हाला पुरेशी विश्रांती घेतल्यानंतरही थकवा आणि सुस्ती जाणवत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्वाचं आहे. हे उच्च कोलेस्ट्रॉलचे लक्षण मानलं जातं.
  • अपचन: यकृत पचनासाठी आवश्यक रस तयार करते. यकृतातील उच्च कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण यकृताच्या कार्यावर परिणाम करते, ज्यामुळे चरबी पचवण्याची क्षमता कमी होते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, यामुळे पोटफुगी, अपचन, वेदना आणि आतड्यांमध्ये जळजळ यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.
  • डोकेदुखी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, उच्च कोलेस्टेरॉल रक्तवाहिन्यांमध्ये साचू शकते, ज्यामुळे त्या अरुंद होतात परिणामी मेंदूला रक्तपुरवठा कमी होतो. या कमी रक्तप्रवाहामुळे मेंदूमध्ये वेदनांचे संकेत येऊ शकतात, ज्यामुळे डोकेदुखी आणि मायग्रेन होऊ शकतो.
  • एकाग्रता किंवा स्मरणशक्तीच्या समस्या: उच्च कोलेस्टेरॉल रक्तवाहिन्यांमध्ये साचू शकते, ज्यामुळे त्या अरुंद होतात. यामुळे मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा कमी होतो. तसंच रक्तप्रवाह कमी होतो, ज्यामुळे मेंदूच्या पेशींना ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वे मिळणे कठीण होते. याचा परिणाम एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि विचारांवर होतो असं मानलं जाते.
  • पुरुषांमध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे लिंगात रक्त प्रवाह कमी होतो, ज्यामुळे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होऊ शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

WARNING SIGNS OF HIGH CHOLESTEROL
SYMPTOMS OF HIGH CHOLESTEROL
HIGH CHOLESTEROL CAUSES
ERECTILE DYSFUNCTION
WARNING SIGNS OF HIGH CHOLESTEROL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.