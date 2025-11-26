ETV Bharat / health-and-lifestyle
फक्त ‘या’ टिप्स वापरून काही तासांतच घरीच तयार करा 'दही'
इतर ऋतूंपेक्षा हिवळ्यात दही तयार करण अवघड आहे. परंतु काही टिप्स वापरून तुम्ही फक्त 6 तासांत दही तयार करू शकता.
Published : November 26, 2025 at 6:00 PM IST
HOW TO MAKE PERFECT CURD IN WINTER: उन्हाळा असो किंवा कडक हिवाळा, अनेकांना जेवणासोबत दही खाणं आवडते. बहुतेक लोक खरेदी केलेल्या दह्यापेक्षा घरी बनवलेले दही खाणं पसंत करतात. उन्हाळ्यात दही सहज बसते, परंतु हिवाळ्यात थंड तापमान दुधामधील बॅक्टेरिया सक्रिय होण्यापासून रोखते, ज्यामुळे दही बसणे कठीण होते. म्हणून, जर तुम्हाला हिवाळ्यात स्वादिष्ट, घट्ट दही बनवायचे असेल, तर या टिप्स वापरून पहा. ती पद्ध कोणती ते जाणून घेऊया.
दही बनवण्याची ही योग्य पद्धत आहे: एका भांड्यात दूध चांगले उकळवा. नंतर ते थंड होईपर्यंत किंवा कोमट होईपर्यंत बाजूला ठेवा. त्यात दोन चमचे दही घाला आणि मिक्स करा. जर तुम्ही भांडे 5 ते 6 तास तसेच ठेवलं तर दही स्थिर होईल. सहसा, दही अशा प्रकारे सहजपणे स्थिर होते, परंतु हिवाळ्यात ते शक्य नसते, म्हणून दही थंडीत ठेवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा...
- साधारणपणे, दही स्थिर होण्यासाठी खोलीचे तापमान 37 ते 45 अंशांच्या दरम्यान असणं आवश्यक आहे. मात्र, हिवाळ्यात, तापमान या पातळीपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणून, ती उष्णता निर्माण करण्यासाठी आपल्याला बाहेरील वातावरणावर अवलंबून राहावे लागेल.
- दही बनवण्यासाठी, दूध चांगले उकळवा आणि नंतर ते कोमट होऊ द्या. दुधात दोन चमचे स्टार्टर कल्चर घाला आणि न ढवळता, डबा झाकून ठेवा आणि ८ ते 10 तास उबदार जागी ठेवा.
- जर तापमान खूप कमी असेल तर दही थंडीपासून वाचवण्यासाठी डब्यात गरम कापड किंवा जाड कापड गुंडाळा. तसंच, हवा आत जाऊ नये म्हणून झाकण बंद करा. स्टार्टर कल्चर खूप जुने नाही याची खात्री करा, कारण यामुळे दही आंबट होते.
- हिवाळ्यात, डबा थंड हवेपासून दूर उबदार ठिकाणी ठेवावा. तरच दही घट्ट होईल.
- हिवाळ्यात, तुमचे ओव्हन 180 अंशांवर एक किंवा दोन मिनिटे प्रीहीट करा. नंतर, दही असलेले कंटेनर ओव्हनमध्ये 6 ते 7 तास किंवा रात्रभर ठेवा. यामुळे सकाळपर्यंत दही व्यवस्थित तयार होईल.
- जर तुम्ही स्वयंपाकघरात तांदळाच्या डब्यात दह्याचा डबा ठेवला तर तो उबदार राहातो आणि दही स्थिर होते. परंतु डबा काळजीपूर्वक झाकून ठेवा.
- त्याचप्रमाणे, दही थर्माकोलच्या डब्यात ठेवल्याने ते थोडे गरम राहते. यामुळे दही घट्ट होण्यास मदत होते. शिवाय, दही इन्सुलेटेड डब्यात ठेवणे देखील चांगली कल्पना आहे.
या गोष्टींकडेही लक्ष द्या
- दही क्रिमी, घट्ट आणि चविष्ट बनवण्यासाठी, वापरलेले दही समान दर्जाचे असले पाहिजे. तरच हे शक्य होते.
- त्याचप्रमाणे, दही बनवण्यासाठी वापरले जाणारे दूध चांगल्या दर्जाचे असले पाहिजे. जर दुधात जास्त पाणी असेल किंवा ते खूप पातळ असेल तर ते कितीही काळजी घेतली तरी ते स्थिर होणार नाही.
- दुधात दही घालण्यापूर्वी, त्यात बोट घालून ते कोमट आहे का ते तपासा. जर तुम्ही चुकून गरम दुधात दही घातलं तर ते घट्ट किंवा चविष्ट होणार नाही. शिवाय, दही थोडे चिकट आणि पाणीदार दिसू शकते.
- लक्षात ठेवा की जर आजूबाजूचे वातावरण खूप थंड असेल तर उकळलेले दूध थंड झाल्यावर त्यात दही घालल्याने फारसा फायदा होणार नाही.