कित्येक उपाय करून वजन कमी होत नाही? आहारात करा 'या' भाजीचा समावेश
वजन कमी करणं एक आव्हानच आहे. विविध उपाय करून देखील वजन कमी होत नाही. परंतु आहारात आम्ही सांगितलेल्या भाजीचा समावेश केल्यास हे शक्य होऊ शकते.
Published : November 11, 2025 at 1:32 PM IST
health benefit of bottle gourd: बरेच लोक अनेक प्रकारे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. वजन कमी करण्यासाठी बहुतांश लोक खूप पैसे खर्च करतात. मात्र, आता वजन कमी करण्यासाठी औषधं किवा पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. काही प्रकारच्या भाज्यांमुळे वजन कमी करणे खूप सहज शक्य आहे. अशीच एक भाजी म्हणजे दुधी भोपळा. त्यात अनेक पोषक घटक असतात. शिवाय, त्यात कॅलरीजचे प्रमाण देखील खूप कमी असतात. म्हणून वजन व्यवस्थापनात ते खूप उपयुक्त आहे.
दुधी भोपळ्यामध्ये 90 टक्के पाण्याचे प्रमाण असते. शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी ते खूप उपयुक्त आहे. तसंत दुधी फायबरने समृद्ध आहे. म्हणूनच थोडेसं खाल्ल्यानंतर पोट जास्त काळ भरलेले वाटते. परिणामी भूक कमी लागते. शिवाय खाण्याची लालसा देखील कमी होते. अशाप्रकारे, ते वजन कमी करण्यास खूप मदत करते. परंतु दुधी भोपळ्यामध्ये इतर कोणते गुणधर्म आहेत? आणि ते वजन कमी करण्यास कसे मदत करतात ते जाणून घेऊया.
भोपळ्याचे उपयोग: आधी सांगितल्याप्रमाणे, दुधी भोपळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. वजन कमी करण्यासाठी हे खूप उपयुक्त आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, वजन कमी करणाऱ्यांनी आहारात भोपळ्याचा समावेश नक्कीच करावा. त्यात भरपूर फायबर असते. तसंच त्यात जीवनसत्त्वे आणि खनिजे देखील असतात. हे सर्व चयापचय सुधारण्यास देखील मदत करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भोपळा शरीराला विषमुक्त करण्यासाठी देखील खूप उपयुक्त आहे. ज्यूससह, तुम्ही सूप आणि सॅलडमध्ये देखील भोपळा घालू शकता. जर योग्यरित्या शिजवले तर ते केवळ स्वादिष्टच नाही तर आरोग्यदायी देखील आहे. भोपळा नियमितपणे खाल्ल्याने कॅलरीजचे प्रमाण कमी होतात आणि एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
किती उपयुक्त: रिसर्च गेटने केलेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आल आहे की, दुधी भोपळ्यामध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात. त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते आणि त्यात भरपूर पोषक तत्वे असतात. वजन व्यवस्थापनासाठी हे आवश्यक आहेत. जर तुम्हाला आहारात जास्त कॅलरीज न घालता शरीराला सर्व प्रकारचे पोषक तत्व मिळवायचे असतील, तर तुम्ही तुमच्या नियमित आहारात भोपळ्याचा समावेश करणं खूप चांगलं आहे.जर दररोज योग्य प्रमाणात दुधी भोपळा सेवन केले तर ते तुम्ही इतर स्नॅक्स खाण्यापासून दूर राहाल. जेव्हा तुम्ही त्याचा ज्युस पिता तेव्हा जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते. परिणामी, अस्वस्थ भूक कमी होते. मध्येच भूक लागणे आणि त्या वेळी जे काही मनात येईल ते खाण्याची सवय कमी करण्यासाठी दुधी भोपळा उत्तम आहे.
- बद्धकोष्ठतेचे औषध: भोपळ्याचा सूप तसंच सॅलडमध्ये भोपळा घालल्याने आरोग्य सुधारते. भोपळ्यामधील फायबर पचनक्रिया सुधारते. म्हणजेच, तुम्ही जे काही खाता ते व्यवस्थित पचते. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित होते. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भोपळा पचनासाठी आवश्यक असलेल्या आतड्यांतील बॅक्टेरिया वाढवण्यासाठी देखील खूप उपयुक्त आहे. जेव्हा आतड्यांतील बॅक्टेरिया योग्यरित्या सोडले जातात तेव्हाच वजन कमी करता येतो. भोपळा नियमितपणे खाल्ल्याने बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होते. तसंच हळूहळू, शरीरात जमा झालेली सर्व चरबी वितळण्यास मदत होते. परिणामी वजन व्यवस्थापनात मदत होते.
- तुम्ही ते असे खाऊ शकता: बरेच लोक भोपळ्याची भाजी खातात. परंतु तुम्ही ज्यूसच्या स्वरूपात देखील घेऊ शकता. ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी सकाळी भोपळ्याचा ज्यूस प्यावा. सकाळी भोपळ्याचा ज्यूस घेतल्याने भूक कमी होते. यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. हा ज्यूस नैसर्गिक डिटॉक्सिफायर म्हणून काम करतो. चयापचय देखील सुधारतो. भोपळ्याचा ज्यूसच नियमित सेवन केल्यास दिवसभर सक्रिय राहण्यास मदत होते. ज्यूस व्यतिरिक्त, ते सूपच्या स्वरूपात देखील घेतले जाऊ शकते. भाजीच्या स्वरूपात घेतल्यास ते खूप चांगले आहे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात भोपळा घेणे सुरू केले तर काही दिवसांतच तुम्हाला परिणाम दिसू शकतात.
- खबरदारी अनिवार्य: जरी भोपळा आरोग्यासाठी उत्तम असला तरी तज्ञ ते खाताना काही खबरदारी घेण्याचा सल्ला देतात. काही भोपळ्याची चव कडू असते. कडू भोपळा खाऊ नये. कारण कडू भोपळा खाल्ल्याने विषबाधा होऊ शकते. म्हणूनच करी किंवा सॅलड म्हणून खाण्यापूर्वी त्याला चाखून घ्या. जर ते चवदार असेल तर ते खावे. तसंच भोपळ्याचे सेवन कमी प्रमाणात करणे खूप चांगले आहे. कमी रक्तदाब असलेल्या लोकांसाठी ते चांगले आहे. मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्या आणि गर्भवती महिलांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आहारात भोपळा्याच समावेश करावा.
