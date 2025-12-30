ETV Bharat / health-and-lifestyle

वयाच्या 50 व्या वर्षी देखील प्रीती झिंटा फिट! जाणून घ्या तिच्या सौदर्यांचं गुपित

प्रीती झिंटा नेहमीच तिच्या सौंदर्यासाठी चर्चेत असते. तिचे वय 50 वर्ष आहे.तरीसुद्धा ती सुंदर आणि तंदुरुस्त आहे. अभिनेत्रीच्या सौंदर्याचे रहस्य काय तुम्हाला माहिती आहे का?

वयाच्या 50 व्या वर्षी देखील प्रीती झिंटा फिट! जाणून घ्या तिच्या सौदर्यांचं गुपित (IANS)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 30, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Actress preity zinta : आयपीएल 2025 चा हंगाम संपला आहे. आयपीएल 2025 च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पंजाब किंग्जचा पराभव केला. अंतिम सामन्यानंतर प्रीती झिंटाचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. पांढरा कुर्ता, लाल दुपट्टा आणि सलवार घालून प्रीती खूपच सुंदर दिसत होती. प्रीती झिंटा नेहमीच खेळाडूंना पाठिंबा देते. ती खेळाडूंवर कोणताही दबाव आणत नाही. आयपीएलच्या संपूर्ण हंगामात प्रीती झिंटा एक विशेष आकर्षण राहिली आहे. वयाच्या 50 व्या वर्षीही अनेक लोक तिच्या सौंदर्याने मोहित झाले आहेत.

प्रत्येकजण तिच्या फिटनेस आणि सौंदर्याचे कौतुक करत आहे. वयाच्या 50 व्या वर्षीही प्रीती झिंटा आश्चर्यकारक फिटनेस ध्येये ठेवते. या वयातही तिच्या फिटनेसमुळे अनेक लोक आश्चर्यचकित होतात. प्रीती झिंटा तंदुरुस्त राहण्यासाठी खूप मेहनत करते. तिच्या फिटनेस आणि व्यायामाच्या दिनचर्येचे रहस्य आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. जाणून घेऊया प्रीती झिंटाचे फिटनेस रहस्य.

प्रीती झिंटाचे फिटनेस गुपित: प्रीती झिंटा तिच्या फिटनेससाठी दररोज व्यायाम करते. ती अनेकदा तिचे वर्कआउट व्हिडिओ तिच्या चाहत्यांसोबत शेअर करते. तसंच ती तिच्या चाहत्यांना तंदुरुस्त राहण्यासाठी प्रेरित करते. इतकेच नाही तर ती तिच्या चाहत्यांना अनेक व्हिडिओंद्वारे दैनंदिन समस्यांपासून मुक्त कसे व्हावे याबद्दल सल्ला देखील देते. तंदुरुस्त राहण्यासाठी ती क्रंच करते. यामुळे पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत होते. शिवाय, नियमितपणे क्रंच केल्याने कोअर देखील मजबूत होते.

पुश-अप्स, सिट-अप्स: प्रीती झिंटा स्वतःला तंदुरुस्त आणि टोन्ड ठेवण्यासाठी जिममध्ये घाम गाळते. अलिकडेच तिने इंस्टाग्रामवर स्वतःचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात ती डंबेलसह जड कसरत करताना दिसत आहे. याशिवाय प्रीती पुश अप्स आणि सिट अप्स देखील करत आहे. हे स्नायूंना बळकटी देण्यास आणि ताकद वाढविण्यास मदत करतात. तसंच हे व्यायाम कॅलरीज बर्न करण्यासाठी प्रभावी आहेत.

प्रीती झिंटाचा डाएट प्लॅन: प्रीती झिंटा तिच्या वर्कआउट्ससोबतच तिच्या डाएटचीही विशेष काळजी घेते. अलिकडेच, अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत सांगितलं की, ती तंदुरुस्त राहण्यासाठी पोर्शन कंट्रोल कडे खूप लक्ष देते. तिने सांगितले की, भूक लागणे म्हणजे फिटनेस नाही, परंतु जेवणातील पोर्शन कंट्रोल महत्वाचे आहे. तसंच, ती म्हणते की तंदुरुस्त राहण्यासाठी व्यायाम खूप महत्वाचा आहे. ती पुढं सांगितले की, यासर्वांसोबत झोप खूप महत्वाची आहे.

प्रीती झिंटाकडून टिप्स

  • ज्यांचे खाण्यानर नियंत्रण असते ते नक्कीच सुंदर असतात. ती म्हणाली की घाईघाईने न खाणं चांगलं. तसंच तुम्हाला जेवढे आवश्यक आहे तेवढं खाणं चांगलं. म्हणजेच, तुम्ही जाणीवपूर्वक खावं.
  • अन्न हळूहळू आणि चावून खाणं खूप चांगलं आहे. यामुळे चयापचय सुधारते.
  • पुरेशी झोप घेणे खूप महत्वाचे आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

