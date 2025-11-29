ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात टाचांवर भेगा पडतात? अशी घ्या काळजी होणार नाही त्रास

हिवाळ्यात टाचांना भेगा पडतात. या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नये काही घरगुती टिप्स फॉलो केल्यास या समस्येपासून आराम मिळू शकते. वाचा सविस्तर..,

हिवाळ्यात टाचांवर भेगा पडतात? अशी घ्या काळजी होणार नाही त्रास
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 29, 2025 at 6:44 PM IST

HOW TO HEAL CRACKED HEELS: हिवाळ्यात अनेकांना भेडसावणारी मुख्य समस्या म्हणजे पाय आणि टाचांची कोरडी त्वचा! यामुळे अनेकांना भेगा पडतात यामुळे चालण्यास त्रास होतो. मात्र, तज्ञ म्हणतात की काही घरगुती उपाय या समस्येवर चांगला उपाय आहे. चाल तर जाणून घेऊया टाचांवरील भेगा दूर करण्याचे काही नैसर्गिक मार्ग..

हिवाळ्यात टाचांवर भेगा पडतात? अशी घ्या काळजी होणार नाही त्रास

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, घाण आणि कोरडेपणा हे टाचांवर भेगा पडण्याचे मुख्य कारण आहे. म्हणून, दररोज पाय स्वच्छ धुण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. चांगल्या परिणामांकरिता पाय धुतल्यानंतर, ते मऊ कापडाने पुसून घ्या आणि मॉइश्चरायझर लावा. जर समस्या जास्त त्रासदायक असेल तर, एक टब कोमट पाण्याने भरा. त्यात दोन चमचे मध घाला आणि पाय भिजत ठेवा. दहा ते पंधरा मिनिटांनंतर, भेगा पडलेल्या भागाला हळूवारपणे घासून घ्या. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे केवळ नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून का करत नाही तर बॅक्टेरिया देखील नष्ट करतात.

हिवाळ्यात टाचांवर भेगा पडतात? अशी घ्या काळजी होणार नाही त्रास
  • मॉइश्चरायझर: तुमच्या टाचांवरील कोरडी त्वचा पुन्हा हायड्रेट करण्यासाठी, वारंवार मॉइश्चरायझर लावा. तज्ञ दिवसातून किमान दोनदा पायांना मॉइश्चरायझर लावण्याची शिफारस करतात. मेयोक्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, काही मॉइश्चरायझरमध्ये युरिया, सॅलिसिलिक अ‍ॅसिड किंवा अल्फा हायड्रॉक्सी अ‍ॅसिड असते, हे त्वचा मऊ करणारे घटक म्हणून काम करतात जे मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करतात. तसंच, तज्ञ रात्री झोपण्यापूर्वी शिया बटर लावण्याची शिफारस देखील करतात.
  • हा पेस्ट उत्तम: ओट्स, मध, बदाम तेल, दूध आणि साखर थोड्या प्रमाणात मिसळून जाडसर पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट टाचांवर लावा आणि थोडा वेळ मालिश करा. 30 मिनिटांनंतर पाय धुवा आणि नंतर नारळाचे तेल लावा. असं नियमितपणे केल्याने टाचांवरील मृत त्वचा निघून जाते आणि त्या मऊ होतात असं म्हटलं जाते.
  • पायांची मालिश: तज्ञ दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी हळद आणि ऑलिव्ह ऑइलची पेस्ट टाचांना लावण्याचा सल्ला देतात. पायाला लावलेले मिश्रण बेडशीटला चिकटू नये म्हणून पायात मोजे घाला. सकाळी पाय कोमट पाण्याने धुवा. असं निमयमितपणे केलं तर काही दिवसांतच तुम्हाला चांगले परिणाम दिसून येतील. झोपण्यापूर्वी तुमच्या टाचांवर पेट्रोलियम जेली लावून काही वेळ मसाज केल्यास ते त्वचेत चांगले शोषले जाईल. परिणामी त्वचा मऊ होईल.
  • नारळाचं तेल: तज्ञ नारळाच्या तेलात किंवा बदामाच्या तेलात हळद मिसळून भेगा पडलेल्या भेगांवर पोल्टिस म्हणून लावण्याची शिफारस करतात. यामुळे सूज आणि वेदना लवकर दूर होतात असं म्हटलं जातं. दररोज रात्री नारळाच्या तेलाने हलक्या हाताने मालिश करणे देखील प्रभावी आहे. मात्र, मालिश केल्यानंतर मोजे घालणे गरजेचं आहे. कारण यामुळे पाय मऊ होतात.
  • तसंच, या ऋतूत बाहेर जाताना मोजे घालण्याचा सल्ला दिला जातो. त्याचप्रमाणे, मऊ, सैल शूज घालण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे असं म्हटलं जातं. टाचांमुळे पायांवर दबाव वाढतो यामुळे टाचांवर भेगा पडतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, नारळाचे तेल त्वचेला मॉइश्चरायझ म्हणून काम करते आणि त्वचेच्या विकारांसारखी लक्षणे सुधारते.
  • अन्न: पालक, मासे, अक्रोड आणि सोया यांसारखे ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिडयुक्त पदार्थ रोजच्या आहारात समाविष्ट करावेत. व्हिटॅमिन ई समृद्ध असलेले वनस्पती तेल, हिरव्या पालेभाज्या, गहू, मासे, संपूर्ण धान्य, काजू इत्यादींची देखील शिफारस तज्ञ करतात.

संपादकांची शिफारस

