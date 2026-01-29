ETV Bharat / health-and-lifestyle

वारंवार लघवी रोखून ठेवण्याची सवय धोकादायक! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट काय म्हणतात

लांब प्रवासात, वर्गात किंवा परीक्षेत लघवी रोखून ठेवणे ही एक सामान्य सवय बनली आहे. यामुळे मूत्राशय आणि मूत्रपिंडांसाठी देखील गंभीर धोका निर्माण करू शकते.

वारंवार लघवी रोखून ठेवण्याची सवय धोकादायक! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट काय म्हणतात (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 29, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
holding back pee can harm bladder:आजच्या धावपळीच्या जीवनात, लोक काम करताना, अभ्यास करताना किंवा प्रवास करताना त्यांच्या शारीरिक गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. या सवयींपैकी एक म्हणजे जास्त वेळ लघवी रोखून ठेवणे, जी अनेकजण किरकोळ गैरसोय म्हणून नाकारतात. वर्गात बसलेले विद्यार्थी असोत, परीक्षा देणारे उमेदवार असोत किंवा लांबचा प्रवास करणारे असोत - सोयीच्या अभावामुळे किंवा वेळ वाचवण्यासाठी वॉशरूम ब्रेक अनेकदा पुढे ढकलले जातात. परंतु, वैद्यकीय तज्ञ म्हणतात की, ही सवय केवळ अस्वस्थताच नाही तर हळूहळू मूत्राशय आणि मूत्रपिंडांच्या आरोग्याला गंभीर नुकसान पोहोचवू शकते.

वारंवार लघवी रोखून ठेवण्याची सवय धोकादायक! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट काय म्हणतात (Getty Images)

युरोलॉजिस्टच्या मते, वारंवार लघवी रोखून ठेवल्याने संसर्गाचा धोका वाढतो, मूत्रपिंडांवर दबाव येतो आणि मानसिक ताण देखील वाढू शकतो. मूत्राशय आणि मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यासाठी वेळेवर बाथरूममध्ये जाणे आणि पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक आहे.

मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा (यूटीआय) धोका वाढतो: डॉ. वंशी कृष्णा यांच्या मते, वारंवार लघवी रोखून ठेवल्याने मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. मूत्राशयात दीर्घकाळ लघवी साचल्याने बॅक्टेरिया वाढू शकतात. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना याचा जास्त धोका होतो.

यूटीआयची लक्षणे म्हणजे लघवी करताना जळजळ होणे, ताप येणे आणि खालच्या ओटीपोटात दुखणे. आकडेवारीनुसार दरवर्षी 10 पैकी 6 महिलांना यूटीआयचा सामना करावा लागतो. अनेक प्रकरणांमध्ये हा संसर्ग निष्काळजीपमामुळे होतो. मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा धोका वाढवणारी पहिली आणि मुख्य चूक म्हणजे लघवी रोखून धरणे.

मूत्रपिंडांवर थेट परिणाम: जर लघवी रोखून ठेवणे ही रोजची सवय बनली तर ती मूत्रपिंडांसाठी धोकादायक ठरू शकते. वारंवार लघवी रोखून ठेवल्याने मूत्र पुन्हा मूत्रपिंडात जाऊ शकते (वेसिकॉरेटरल रिफ्लक्स).

  • यामुळे मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त दबाव येतो.
  • दीर्घकाळात, मूत्रपिंडाचे नुकसान होण्याचा धोका वाढू शकतो.
  • डॉक्टर वेळोवेळी तपासणी करण्याची शिफारस करतात.

कमी पाणी पिल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होते

  • डॉ. कृष्णा स्पष्ट करतात की, विशेषतः विद्यार्थी परीक्षेदरम्यान कमी पाणी पितात.
  • कमी पाणी पिल्याने लघवी अधिक केंद्रित होते.
  • यामुळे मूत्राशयाला त्रास होऊ शकतो.
  • मूत्रपिंडातील दगडांचा धोका देखील वाढतो.

मानसिक ताण आणि लक्ष केंद्रित करण्यावर होणारा परिणाम

  • लघवी रोखून ठेवण्याचे परिणाम केवळ शरीरापुरते मर्यादित नाहीत.
  • पूर्ण भरलेले मूत्राशय मेंदूला सतत सिग्नल पाठवते.
  • यामुळे लक्ष विचलित होऊ शकते आणि सौम्य मानसिक ताण येऊ शकतो.
  • वेळेवर बाथरूम ब्रेक घेतल्याने सतर्कता आणि उत्पादकता सुधारते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

