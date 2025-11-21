ETV Bharat / health-and-lifestyle

लहान मुलांमध्ये देखील वाढतेय उच्च रक्तदाबाची (बीपी) समस्या; पालकांनो या गोष्टींकडे करू नका दुर्लक्ष

दिवसेंदिवस उच्च रक्तदाब ही समस्या गंभीर रुप धारणं करत आहे. उच्च रक्तदाब केवळ पौढांपर्यंत मर्यादित राहिलेलं नसून मुलं देखील या समस्येनं त्रस्त आहेत.

HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS OF HIGH BP IN CHILDREN PEDIATRIC HYPERTENSION
लहान मुलांमध्ये देखील वाढतेय उच्च रक्तदाबाची (बीपी) समस्या; पालकांनो या गोष्टींकडे करू नका दुर्लक्ष (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 21, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN: आजकाल अनेक लोक उच्च रक्तदाबाच्या समस्येनं त्रस्त आहेत. अनियंत्रित रक्तदाबामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो. उच्च रक्तदाबाची समस्या कधीही हलक्यात घेऊ नये. एका अहवालानुसार, भारतातील पाचपैकी एका व्यक्तीला उच्च रक्तदाबाचा त्रास होतो. अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, तरुण लोकही या समस्येनं ग्रस्त आहेत. शिवाय, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अस्वस्थ जीवनशैलीमुळे मुले देखील या आजाराचे बळी ठरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी उच्च रक्तदाबाची सम्सया ही फक्त मोठ्यांची समस्या होती. परंतु आता मुलांमध्येही ती अधिक सामान्य होत आहे.

HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS OF HIGH BP IN CHILDREN PEDIATRIC HYPERTENSION
लहान मुलांमध्ये देखील वाढतेय उच्च रक्तदाबाची (बीपी) समस्या; पालकांनो या गोष्टींकडे करू नका दुर्लक्ष (Getty Images)

खरं तर, मुले खूप असुरक्षित असतात. उच्च रक्तदाब त्यांचा मेंदू, हृदय, मूत्रपिंड आणि इतर अवयवांवर परिणाम करतो. म्हणून, पालकांनी या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नये. मुलांमध्ये सामान्य रक्तदाब श्रेणी अनेक घटकांवर अवलंबून असते. तज्ञांच्या मते, जर मुलांना उच्च रक्तदाब असेल तर काही लक्षणे दिसू शकतात. या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्षित करू नयेत. डॉक्टरांच्या मते, मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची लक्षणे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची लक्षणे आणि ते कसे टाळता येतील याबद्दल अधिक जाणून घेऊया...

HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS OF HIGH BP IN CHILDREN PEDIATRIC HYPERTENSION
लहान मुलांमध्ये देखील वाढतेय उच्च रक्तदाबाची (बीपी) समस्या; पालकांनो या गोष्टींकडे करू नका दुर्लक्ष (Getty Images)

मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची कारणे

क्लीव्हलँड क्लिनिक आणि WHO नुसार, उच्च रक्तदाबाचे दोन प्रकार आहेत: प्राथमिक उच्च रक्तदाब आणि दुय्यम उच्च रक्तदाब.

प्राथमिक उच्च रक्तदाब: प्राथमिक उच्च रक्तदाबाला इडिओपॅथिक किंवा आवश्यक उच्च रक्तदाब असंही म्हणतात. मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची सामान्य कारणे म्हणजे आनुवंशिकता, जास्त वजन किंवा लठ्ठपणा, जास्त वेळ मोबाईल टीव्ही पाहणे, अभ्यासाचा अतिरीक्त ताण, झोपेचा अभाव, भाज्या आणि फळांचा आहारात कमी समावेश, अति गोड पदार्थांचं सेवन, मैदानी खेळांचा अभाव तसंच जंक फूडचं जास्त सेवन यामुळे मुलांमध्ये प्राथिमिक उच्च रक्तदाबाची समस्या वाढत आहे.

दुय्यम उच्च रक्तदाब: म्हणजे उच्च रक्तदाब जो दुसऱ्या अंतर्निहित स्थितीमुळे होतो. मुलांमध्ये दुय्यम उच्च रक्तदाबाची काही कारणे म्हणजे मूत्रपिंडाचा आजार, हृदय समस्या, हार्मोनल असंतुलन, स्लीप एपनिया किंवा पारा, फॅथलेट्स, कॅडमियम किंवा शिसे यासारख्या पदार्थांच्या संपर्कात येणे. तज्ञ असंही म्हणतात की, दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचा आजार, रिफ्लक्स नेफ्रोपॅथी, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, हायपरथायरॉईडीझम, कुशिंग सिंड्रोम आणि जन्मजात अ‍ॅड्रेनल हायपरप्लासिया देखील मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढवतात. स्टिरॉइड्स, गर्भनिरोधक गोळ्या, औषधे, स्लीप एपनिया आणि एथेरोस्क्लेरोसिस सारख्या हृदयरोगांमुळे देखील मुलांमध्ये उच्च रक्तदाब होऊ शकतो.

HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS OF HIGH BP IN CHILDREN PEDIATRIC HYPERTENSION
लहान मुलांमध्ये देखील वाढतेय उच्च रक्तदाबाची (बीपी) समस्या; पालकांनो या गोष्टींकडे करू नका दुर्लक्ष (Getty Images)

मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची लक्षणे

मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची सुरुवातीची लक्षणे स्पष्ट नसतात. मात्र, डॉक्टर म्हणतात की, काही चिन्हे आहेत जी ते ओळखण्यास मदत करू शकतात. जसे की...

  • श्वास घेण्यात अडचण
  • थकवा
  • अस्पष्ट वजन वाढणे
  • जास्त घाम येणे
  • अंधुक दृष्टी
  • सतत डोकेदुखी
  • मळमळ आणि उलट्या
  • जलद हृदयाचा ठोका
  • श्वास घेण्यात अडचण
  • छातीत दुखणे
  • डॉक्टर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका असा सल्ला देतात.

2000 सालापर्यंत, उच्च रक्तदाब हा वृद्धांचा आजार मानला जात होता. परंतु, गेल्या दोन दशकांत, मुले आणि किशोरवयीन मुले देखील या आजाराने ग्रस्त झाली आहेत. जर उच्च रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष केले तर ते लहान वयातच मुलांना हृदय आणि मूत्रपिंडाचे आजार निर्माण होऊ शकतात. आजच्या परिस्थितीमध्ये पाचपैकी एका लठ्ठ मुलाला उच्च रक्तदाब असतो. यापैकी पन्नास टक्के मुलांना त्यांच्या आजाराची माहिती नसते. शहरात राहणारी वीस टक्के मुलं लठ्ठ आहेत. म्हणून, तज्ञ मुलांना त्यांचा रक्तदाब आणि बीएमआय (बॉडी मास इंडेक्स) नियमितपणे तपासण्याचा सल्ला देतात.

उच्च रक्तदाबापासून मुलांना कसे वाचवायचे: उच्च रक्तदाब असलेल्या मुलांनी नियमितपणे डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. औषधांसोबतच जीवनशैलीतील बदल देखील त्यांचे आरोग्य सुधारू शकतात. आहारात निरोगी पदार्थांचा समावेश केल्याने रक्तदाब नियंत्रित होण्यास मदत होऊ शकते. तज्ञ मीठ खाताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देखील देतात. तज्ञांच्या मते, 4 ते 8 वर्षे वयोगटातील मुलांनी दररोज 1,200 मिलीग्रामपेक्षा जास्त मीठ सेवन करू नये. मोठी मुले दररोज 1,500 मिलीग्रामपर्यंत मीठ सेवन करू शकतात. ही समस्या टाळण्यासाठी, मुलांना संतुलित आहार आणि नियमित शारीरिक हालचालींची आवश्यकता आहे. त्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करा. याचा अर्थ त्यांचा फोन आणि टीव्ही पाहण्याचा वेळ कमी करा. तुमच्या मुलांना खेळणे, चालणे आणि धावणे यासारख्या क्रियाकलापांमध्ये सहभागी करा. त्यांना जंक फूड आणि गोड पदार्थांपासून दूर ठेवा. त्यांच्यावर अभ्यास करण्यासाठी जास्त दबाव आणू नका. मुलांना आठ तास झोप मिळेल याची खात्री करा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN
HIGH BLOOD PRESSURE
SYMPTOMS OF HIGH BP IN CHILDREN
PEDIATRIC HYPERTENSION
HIGH BLOOD PRESSURE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.