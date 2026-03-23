ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! तुम्ही देखील कापलेला टरबूज फ्रिजमध्ये ठेवता का? दुष्परिणाम जाणून व्हाल थक्क
उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्याकरिता टरबूज चांगल्या फळांपैकी एक आहे. पण त्याचे सेवन योग्य प्रकारे न केल्यास ते आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.
Published : March 23, 2026 at 12:00 PM IST
CAN WE EAT WATERMELON FROM FRIDGE: उन्हाळा लागताच टरबूजाची मागणी वाढते. रसदार आणि लालेलाल टरबूजाचे लहांनपासून मोठे सर्वच दिवाने असतात. शरीरातील उष्णता कमी करणारे फळ म्हणून यांस ओळखले जाते. म्हणून उन्हाळ्यात ते भरपूर प्रमाणात खालं जाते. डिहायड्रेशनपासून बचाव करण्यासाठी टरबूज चांगले आहे. मात्र, कधी-कधी आपण बाजारातून आकारानं भलं मोठं टरबूज खरेदी करतो. हे टरबूज एकदाच खाऊ शकत नसल्यामुळे आपण अनेकदा ते अर्धवट कापलेलं टरबूज फ्रिजमध्ये ठेवतो. तर काहींना थंडगार टरबूज खायची सवय असते म्हणून देखील टरबूज कापून फ्रिजमध्ये ठेवतात आणि काही तासानंतर खातात. परंतु अर्धवट कापलेले टरबूज फ्रिजमध्ये ठेवणे आरोग्याच्या दृष्टींन चांगला आहे की वाईट हे बऱ्याच जणांना माहिती नसते. फ्रिजमधील टरबूज खायला जरी चांगले असले तरी आरोग्य तज्ञांच्या मते. फ्रिजमध्ये ठेवलेले टरबूज खाल्ल्याने आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवू शकतात.
फ्रिजमध्ये ठेवलेले टरबूज खाल्ल्याने अनेक आरोग्य समस्या उद्भवात: टरबूजामध्ये व्हिटॅमिन ए, बी, सी, पोटॅशियम, लायकोपीन आणि बीटा कॅरोटीन यांसारखी अनेक पोषक तत्वे असतात. ही आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहेत. विशेषतः, त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट लायकोपीन रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करते. परंतु आरोग्य तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, टरबूज कापून फ्रिजमध्ये ठेवल्यानंतर त्याचे सेवन करणे हानिकारक ठरू शकते. असं केल्यानं, त्यात असलेले लायकोपीन, व्हिटॅमिन ए आणि सी यांसारखी महत्त्वाची पोषक तत्वे कमी होतात. त्याचबरोबर, जर तुम्ही ते जास्त काळ फ्रिजमध्ये ठेवले, तर त्याचा रस आणि चव खराब होते.
खरं तर, टरबूजमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक पाणी असते. कापल्यानंतर लगेच खाल्ल्यास ते शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरते. मात्र, कापल्यानंतर फ्रिजमध्ये ठेवल्यास, त्यातील आर्द्रतेमुळे जिवाणूंची वाढ होऊन अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. लहान मुलांनी आणि वृद्ध व्यक्तींनी अशी फ्रिजमध्ये ठेवलेली फळं खाणं टाळावं. फ्रिजमध्ये ठेवलेलं टरबूज खाल्ल्यानं काही तासांतच पोटदुखी, उलट्या आणि जुलाब होऊ शकते.
टरबूजामध्ये नैसर्गिक शीतलता देणारे गुणधर्म आहेत. ज्यामुळे ते उन्हाळ्यातील एक लोकप्रिय खाद्यपदार्थ आहे. मात्र, फ्रिजमध्ये ठेवलेले टरबूज आणखी थंड होते. परिणामी, काही लोकांना ते खाल्ल्यानंतर लगेचच खोकला, सर्दी आणि घसादुखीचा त्रास होऊ शकतो. थंड टरबूज खाल्ल्याने, विशेषतः रात्री, पचनक्रिया मंदावतेच, शिवाय अपचनही होऊ शकते. इतकेच नाही, तर त्यातील पाण्याच्या उच्च प्रमाणामुळे वारंवार लघवीला जावे लागते आणि झोपेतही व्यत्यय येऊ शकतो.
या गोष्टीदेखील लक्षात ठेवा
टरबूज कापल्यानंतर लगेच खाणं उत्तम असलं तरी, जर तुम्हाला ते फ्रिजमध्ये ठेवायचे असेल, तर त्याला छिद्र असलेले झाकण लावा. यामुळे फळात अतिरिक्त ओलावा साचत नाही आणि जिवाणूंची वाढ रोखली जाते. परंतु, तज्ञांच्या मते, टरबूज कापल्यानंतर 2-3 तासांच्या आत खाणे सर्वोत्तम आहे.
तज्ञ रात्री टरबूज खाण्याची शिफारस करत नाहीत. कारण रात्री पचनक्रिया मंदावते, ज्यामुळे पोट बिघडू शकते. शिवाय, त्यातील पाण्याच्या उच्च प्रमाणामुळे वारंवार लघवीला जावं लागू शकते, ज्यामुळे झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. म्हणून, टरबूज सकाळी किंवा दुपारी खाणं उत्तम आहे.
जर तुम्ही अख्खे टरबूज खाऊ शकत नसाल, तर त्याचा रस काढणे उत्तम. टरबूजाचा रस साठवूनही ठेवू शकता. मात्र, ते सुद्धा फ्रिजमध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी पिल्यास त्यांचे पौष्टिक मूल्य कमी होते. त्यामुळे, ताजं टरबूज खाणं हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.
टरबूज हे उन्हाळ्यातील एक उत्तम थंड फळ असले तरी, ते अयोग्य पद्धतीने खाल्ल्यास आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. ते फ्रिजमध्ये ठेवल्याने त्याचे पौष्टिक मूल्य कमी होते आणि त्यात जिवाणूंची वाढ होते. यामुळे अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून, टरबूज कापल्यानंतर लगेचच खाणं उत्तम.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)