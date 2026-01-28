शरीरातील लोहाची कमतरता दूर करण्याचे योग्य उपाय कोणते? टाळा या चुका

ETV Bharat / health-and-lifestyle
Best way To Eat Iron: शरीरात लोहाचे प्रमाण योग्य असणे खूप महत्वाचे आहे. परंतु, काही लोकांमध्ये लोहाचे प्रमाण योग्य नसते, ते कमी असते. यामुळे सुस्ती, थकवा, केस गळणे आणि चक्कर येणे अशा अनेक समस्या उद्भवतात. या सर्व गोष्टींचे निरीक्षण केले पाहिजे आणि लोहाचे प्रमाण नियमितपणे तपासले पाहिजे. अन्यथा, अनेक समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, जेव्हा लोहाचे प्रमाण कमी असते तेव्हा डॉक्टर केवळ पूरक आहारच नव्हे तर लोहयुक्त पदार्थांचा देखील सल्ला देतात. यामुळे, बरेच लोक त्यांचा आहारात समावेश करतात. असं असूनही, शरीरातील लोहाचे प्रमाण वाढत नाही. याची अनेक कारणे आहेत. आपण करत असलेल्या काही चुकांमुळे लोह वाढत नाही. त्या चुका कोणत्या ते पाहूया.
जर तुम्हाला लोहाची कमतरता असेल तर: जेव्हा शरीरात लाल रक्तपेशींसाठी हिमोग्लोबिन तयार करण्यासाठी पुरेसे लोह नसते तेव्हा लोहाची कमतरता उद्भवते. यामुळे संपूर्ण शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो. ज्यामुळे थकवा, फिकट त्वचा, श्वास घेण्यास त्रास आणि मेंदूचे कार्य कमी होणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. म्हणून, लोहाची कमतरता टाळणे महत्वाचे आहे. यासाठी, लोहाच्या गोळ्यांसोबत, तुम्ही चांगले लोहयुक्त पदार्थ घ्यावेत. मांस, हिरव्या भाज्या, बीन्स आणि फोर्टिफाइड तृणधान्ये जास्त खाणे चांगले. परंतु, हे सर्व घेतल्यानंतरही, लोहाच्या कमतरतेची कारणे अशी आहेत.
लोहासोबत व्हिटॅमिन सी न घेणे: जेव्हा आपण लोहयुक्त पदार्थ खातो तेव्हा आपले शरीर ते शोषत नाही. जेव्हा आपण ते योग्यरित्या खातो, तेव्हा आपल्याला लोह मिळते. जेव्हा आपण लोहयुक्त पदार्थ खातो, विशेषतः वनस्पती-आधारित लोह, तेव्हा आपण व्हिटॅमिन सी घेतलं पाहिजे. तरच आपल्याला लोह मिळेल. अन्यथा, आपण कितीही लोह खाल्ले तरी आपल्याला फक्त 5 ते 12 टक्केच लोहाची पुर्तता होते. म्हणून, लोहाच्या गोळ्या लिंबू, आवळा, टोमॅटो आणि लिंबूवर्गीय फळांसह खावे.
जेवणासोबत चहा आणि कॉफी पिणे: चहा आणि कॉफीमध्ये लोह बांधणारे पॉलीफेनॉल असतात. जेवणासोबत किंवा जेवणानंतर लगेच ते सेवन केल्याने लोहाचे शोषण 40 ते 70 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. म्हणून, जेवणानंतर किमान 1 किंवा 2 तासांनी चहा आणि कॉफी प्यावे.
प्रथिने सेवनाचा अभाव: फक्त लोह घेऊ नका. तुम्ही त्यासोबत प्रथिनेही घेतली पाहिजेत. जर तुमच्याकडे पुरेसे प्रथिने नसतील तर लोह योग्यरित्या शोषले जाणार नाही. ते शरीरात साठवले जाणार नाही. तसंच ते हिमोग्लोबिन तयार करणार नाही. म्हणून, ते प्रथिनांसोबत घेणे आपल्यासाठी चांगले आहे.
व्हिटॅमिन बी 12 आणि फोलेटकडे दुर्लक्ष करणे: त्याचप्रमाणे, व्हिटॅमिन बी12 आणि फोलेटची कमतरता असल्यास लोहाची कमतरता निर्माण होऊ शकते. शरीरात लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी बी१२ आणि फोलेट आवश्यक असतात. लोहाची पातळी सामान्य असली तरी, बी१२ आणि फोलेटची पातळी कमी असल्यास, हिमोग्लोबिन आपोआप कमी होईल.
आतड्यांचे आरोग्य बिघडते: आतड्यांचे आरोग्य बिघडल्याने आपल्या पोटात जळजळ होऊ शकते. लोह, बी१२ आणि फोलेट आतड्यांमध्ये शोषले जातात. तुम्ही चांगला आहार घेतला तरीही, जर तुम्हाला आतड्यांसंबंधी समस्या आणि जळजळ यासारख्या समस्या असतील तर लोह शोषले जात नाही. त्याचा योग्य वापर होत नाही.
