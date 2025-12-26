ETV Bharat / health-and-lifestyle
सकाळी रिकाम्यापोटी चुकूनही खाऊ नये हे पदार्थ; अन्यथा पडेल महागात
सकाळची वेळ ही आपल्या पचनसंस्थेसाठी सर्वात संवेदनशील असते. रिकाम्या पोटी काही पदार्थ खाणे हानिकारक ठरू शकते. वाचा सविस्तर...,
Published : December 26, 2025 at 7:54 PM IST
FOOD ON AN EMPTY STOMACH: सकाळी उठल्यावर तुम्ही सर्वात आधी काय खाता हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. जर तुम्ही तुमचा दिवस चुकीच्या आहाराने सुरू केला तर ते तुमच्या पोटालाच नाही तर तुमच्या एकूण आरोग्यावरही परिणाम करू शकते. सकाळी रिकाम्या पोटी आपली पचनसंस्था सर्वात संवेदनशील असल्याने, असे काही पदार्थ आहेत जे यावेळी खाल्ल्यास आम्लता, अपचन, पोट फुगणे, आणि गॅस सारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे, प्रथिने, निरोगी चरबी आणि फायबर असलेला संतुलित नाश्ता रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर करण्यास, लक्ष केंद्रित करण्यास आणि एकाग्रता सुधारण्यास आणि सकाळी सतत ऊर्जा प्रदान करण्यास मदत करू शकते. चला तर जाणून घेऊया सकाळी लवकर काय खाणं टाळावं.
आपल्याला बऱ्याचदा असं वाटते की, आंबट फळे किंवा दही सारखे काही पदार्थ आरोग्यदायी असतात. परंतु रिकाम्या पोटी ते शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकतात. म्हणूनच, रिकाम्या पोटी टाळावे अशा काही पदार्थांबद्दल जाणून घेणे आवश्यक आहे.
- लिंबूवर्गीय फळे (संत्री, लिंबू, लिंबू इ.): लिंबूवर्गीय फळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सायट्रिक आम्ल असते, जे पोटाच्या अस्तरांना नुकसान पोहोचवू शकते आणि रिकाम्या पोटी खाल्ल्यास पोटात अल्सर होण्याचा धोका वाढवते. म्हणून सकाळी उठल्यावर ते खाणे टाळावे.
- दही किंवा ताक: दही आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते, परंतु जर दही रिकाम्या पोटी खाल्ले तर ते पोटातील आम्ल वाढवू शकते, ज्यामुळे अस्वस्थता आणि मळमळ वाढू शकते.
- केळी: केळी मॅग्नेशियमचा आणि पोटॅशियम चांगला स्रोत आहे. पण रिकाम्या पोटी केळी खाल्ल्याने शरीरात मॅग्नेशियमची पातळी अचानक वाढू शकते. याचा हृदयाच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
- कच्च्या भाज्या (जसे की टोमॅटो किंवा काकडी): त्यातील फायबर आणि आम्ल रिकाम्या पोटाच्या अस्तरांना त्रास देऊ शकतात आणि गॅस किंवा पोटफुगी निर्माण करू शकतात.
- कॉफी: काहीही न खाता कॉफी पिल्याने पोटातील आम्लाचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे छातीत जळजळ, अपचन आणि उलट्या होऊ शकतात.
- गोड पदार्थ किंवा पेस्ट्री: सकाळी रिकाम्या पोटी अचानक साखर खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते, ज्यामुळे थकवा, चिडचिड आणि डोकेदुखी होऊ शकते.
- थंड पेये किंवा थंड पाणी: रिकाम्या पोटी थंड पाणी किंवा थंड पेये पिल्याने आतड्यांची संवेदनशीलता वाढते आणि पचन प्रक्रिया मंदावते.
- रिकाम्या पोटी काहीही खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर काय परिणाम होतात हे जाणून घेणे चांगले आहे. योग्य वेळी योग्य अन्न खाल्ल्याने तुमचा दिवस चांगला सुरू होतोच, शिवाय तुमचे दीर्घकालीन आरोग्यही सुधारते. म्हणून, सकाळी कोमट पाणी, भिजवलेले सुके फळे किंवा सफरचंद यांसारखी फळे खाणे अधिक फायदेशीर आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
