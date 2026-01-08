ETV Bharat / health-and-lifestyle

मटण खाल्ल्यानंतर चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी; अन्यथा पडेल महागात

बहुतेक मांसाहारी लोक हिवाळ्यात मटण खाणे पसंत करतात. जरी थंड हवामानात ते खाणे फायदेशीर मानले जात असले तरी मटण खाल्ल्यानंतर काही गोष्टी करू नये.

author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 8, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
FOODS TO AVOID AFTER MUTTON: भारतीय घरांमध्ये आठवड्याच्या शेवटी चिकन आणि मटण बनवणे सामान्य आहे. जवळजवळ प्रत्येक घरात रविवारी चिकन किंवा मटण तयार केलं जातं. काही लोक आठवड्यातून तीन किंवा चार दिवस मांसाहारी पदार्थ खातात. हे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते, परंतु तज्ञ म्हणतात की, जर ते अयोग्यरित्या खाल्लं तर हानिकारक देखील ठरू शकते. हो, मटण खाल्ल्यानंतर काही पदार्थ खाल्ल्याने तुमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. चला जाणून घेऊया ते पदार्थ कोणते आहेत.

पोषणतज्ञ डॉ. सुचरिता सेनगुप्ता यांच्या मते, आपलं आरोग्य आपल्या आहारावर अवलंबून असते. म्हणून, आपण कोणत्या प्रकारचे अन्न खातो आणि ते योग्यरित्या खात आहोत की नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

  • विशेषतः जेव्हा आपण चिकन किंवा मटण सारखे मांसाहारी पदार्थ खातो तेव्हा अगदी लहानसहान चुकांमुळेही अपचन, पोटफुगी, गॅस आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. मटणामध्ये प्रथिने आणि लोहाचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे ते पचायला जास्त वेळ लागते. म्हणूनच आपण मटण खाल्ल्यानंतर लगेच काही पदार्थ खाणे टाळले पाहिजे. अन्यथा अपचन सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
  • काही लोक मटण किंवा चिकन सारखे मांसाहारी पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेचच दूध, दही किंवा ताक पितात. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे अजिबात आरोग्यदायी नाही. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मांसाहारी जेवणानंतर हे पदार्थ खाल्ल्याने पचनक्रिया मंदावते आणि पोटफुगी, अतिसार आणि त्वचेवर पुरळ उठणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
  • मटण खाल्ल्यानंतर मध खाणे देखील आरोग्यासाठी हानिकारक आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. मधात शरीरातील उष्णता वाढवण्याचे गुणधर्म असतात. मटणसोबत मिसळल्यास ते शरीरातील उष्णता आणखी वाढवते. यामुळे छातीत जळजळ आणि अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. म्हणून, जर तुम्हाला मटण खाल्ल्यानंतर मध खाण्याची सवय असेल तर ते ताबडतोब थांबवा.
  • एवढेच नाही तर मटण खाल्ल्यानंतर केळी आणि गोड पदार्थ देखील टाळावेत. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मटण पचण्यास जास्त वेळ लागतो, म्हणून ते लगेच खाल्ल्याने पोटाच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि तुम्हाला अस्वस्थ वाटू शकते. म्हणून मटण खाल्ल्यानंतर थोडा वेळ विश्रांती घ्या आणि जे हवे ते खा.
  • रात्री मटण खाणं चांगलं नाही असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. मटण खाल्ल्यानंतर लगेच भरपूर पाणी पिणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला खाल्ल्यानंतर पोटात जडपणा जाणवत असेल तर तुम्ही आले किंवा मेथीचा काढा पिऊ शकता, असं तज्ञांचं मत आहे.

हिवाळ्यात मटण खाण्याचे फायदे: पोषणतज्ञ डॉ. सुचरिता सेनगुप्ता म्हणतात की हिवाळ्यात मटण खाणे फायदेशीर आहे. हिवळ्यात पाया सुप अधिक फायदेशीर मानला जातो. मटण खाल्ल्याने उबदारपणा आणि शाश्वत ऊर्जा मिळते, कारण त्यात प्रथिने, लोह, जस्त आणि व्हिटॅमिन बी१२ भरपूर असते. हे पोषक घटक थकवा दूर करण्यास, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि शरीराचे मुख्य तापमान राखण्यास मदत करतात, जे थंडीपासून संरक्षण करण्यास आणि अशक्तपणा दूर

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

