रात्री झोपण्यापूर्वी फक्त एक छोटी वेलची खा, आठवड्यात दिसू लागतील ‘हे’ बदल
झोपण्यापूर्वी वेलची खाणं ही एक साधी पण अत्यंत फायदेशीर सवय आहे, जी तुमच्या आरोग्यावर अनेक सकारात्मक परिणाम करू शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : December 27, 2025 at 11:30 AM IST
health benefits of eating cardamom: वेलची हा स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा एक खास मसाला आहे. चहापासून भाज्यांपर्यंत, खीर, शेवया आणि विविध गोड पदार्थांची चव वाढवण्याचं काम वेलची करते. पंरतु वेलची केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही तर अनेक आरोग्यदायी फायदे देखील प्रदान करते. निरोगी राहण्यासाठी लोक विविध प्रकारे वेलचीचा आहारात समावेश करतात. मग ते वेलचीचं दूध पिणं असो वा चावून खाणे असो. आयुर्वेद त्याला औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध मानतो. विशेषतः झोपण्यापूर्वी सेवन केल्यास ते शरीरात अनेक आश्चर्यकारक बदल घडवून आणू शकते. वेलची खाल्ल्याने झोप सुधारते, पचन सुधारते, त्वचा उजळते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. झोपण्यापूर्वी वेलची खाण्याचे काही आश्चर्यकारक फायदे जाणून घेऊया.
पचनसंस्था मजबूत करण्यास मदत होते: बद्धकोष्ठता, आम्लता किंवा अपचन यासारख्या पोटाच्या समस्या दूर करण्यासाठी देखील वेलची खूप उपयुक्त आहे. झोपण्यापूर्वी वेलची खाल्ल्याने पचनाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो आणि पचनसंस्था मजबूत होते. पोटदुखी, पेटके किंवा अतिसाराच्या बाबतीतही वेलची खाणे फायदेशीर ठरू शकते.
निद्रानाशाची समस्या कमी: आजकाल कामाचा ताण, स्पर्धा आणि सर्व प्रकारचे ताण इतके वाढले आहे,त की बहुतेक लोकांना रात्री शांत झोप लागणे कठीण झाले आहे. चांगल्या झोपेचा अभाव तुमच्या संपूर्ण दिवसावर परिणाम करतो. यामुळे उत्पादकता कमी होते, ताण वाढतो आणि चक्र चालू राहते. जर तुम्हीही अशाच परिस्थितीशी झुंजत असाल तर वेलची खूप मदत करू शकते. झोपण्यापूर्वी फक्त दोन वेलची तोंडात घाला, त्या पूर्णपणे चावा आणि नंतर कोमट पाणी प्या. हे नियमितपणे केल्याने, तुम्हाला काही दिवसांतच लक्षणीय आराम मिळेल.
वेलची तोंडाच्या आरोग्यासाठी देखील चांगली: तोंडाची दुर्गंधी किंवा पायरियाचा त्रास होत असताना, लोक अनेकदा वेलची खातात. यामुळे तात्पुरता आराम मिळतो, परंतु एकदा वेलची संपली की समस्या कायम राहते. म्हणून, ती पूर्णपणे दूर करण्यासाठी, झोपण्यापूर्वी वेलची खाणे फायदेशीर आहे. झोपण्यापूर्वी दात घासल्यानंतर, वेलचीचे पूर्णपणे चावा आणि कोमट पाण्याने ते गिळा. यामुळे दात आणि हिरड्यांच्या सर्व समस्यांपासून आराम मिळेल, तसेच तोंडाची दुर्गंधी दूर होते.
वजन कमी करण्यास मदत करते: ते चयापचय गतिमान करते, ज्यामुळे शरीराची चरबी जाळण्याची क्षमता वाढते आणि वजन कमी करण्यास मदत होते.
साखरेची पातळी नियंत्रित करते: वेलची मधुमेहींसाठी फायदेशीर आहे. ते रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित करण्यास मदत करते, विशेषतः रात्री जेव्हा शरीर विश्रांती घेत असते.
केस मजबूत करते: त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोषक तत्व केसांच्या मुळांना पोषण देतात, केस गळणे कमी करतात आणि ते जाड करतात.
रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते: दररोज रात्री वेलची खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि सर्दी आणि खोकला सारख्या हंगामी आजारांपासून संरक्षण होते.
झोपण्यापूर्वी वेलची खाणे ही केवळ एक आरोग्यदायी सवय नाही तर अनेक आरोग्य समस्यांवर एक सोपा आणि नैसर्गिक उपाय देखील आहे. तुमच्या दिनचर्येत वेलचीचा समावेश करा आणि त्याचे चमत्कारिक फायदे घ्या.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)