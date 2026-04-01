ETV Bharat / health-and-lifestyle

कडक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही ‘हे’ फळ

ताळगोळा हा उन्हाळ्याता सर्वात थंडावा देणाऱ्या फळांपैकी एक मानला जातो. पाणी आणि नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध असलेला हा फळ त्वरीत ऊर्जा प्रदान करते. वाचा सविस्तर..,

HEALTH BENEFITS ICE APPLE HEALTH BENEFITS TADGOLA SUMMER SPECIAL FRUITS BENEFITS TADGOLA
कडक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही ‘हे’ फळ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 1, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

health benefits Ice apple: उन्हाळा सुरू होताच शरीराला थंडावा देणाऱ्या फळांची मागणी वाढते. आंबा, टरबूज आणि खरबूजासोबतच दक्षिण भारत आणि किनारपट्टीच्या प्रदेशात खूप लोकप्रिय असलेले आणखी एक विशेष फळ म्हणजे ताडगोळा. ज्याला आइस अ‍ॅपल म्हणून देखील ओळखलं जातं. उन्हाळा सुरु होताच या फळाची मागणी वाढते. हे फळ ताडवृक्षापासून मिळते आणि त्याचा पारदर्शक, जेलीसारखा गर त्याला खूप आकर्षक बनवतो. ताडगोळा चवीला किंचित गोड आणि रस्सेदार असतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात ते खाल्ल्याने शरीराला त्वरीत थंडावा मिळतो. तसंच त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करते.

आईस अ‍ॅपल पौष्टिकतेच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. त्यामध्ये जीवनसत्त्वे ए, बी आणि सी तसंच पोटॅशियम आणि लोहासारखी खनिजे आढळतात. हे घटक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास, त्वचा निरोगी ठेवण्यास तसंच रोगप्रतिकाशक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात. शिवाय त्यातील फायबरचे प्रमाण पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासही मदत करते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनने प्रकाशित केलेल्या एक अभ्यासानुसारआईस अ‍ॅपलचा अर्क मानवी पेरिओडोंटल लिगामेंट फायब्रोब्लास्ट्स कार्यक्षमता टिकवण्या मदत करते.

उन्हाळ्यासाठी खास: उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेमुळे शरीर अनेकदा निर्जलीकरण झाल्यासारखे आणि थकल्यासारखं वाटते. ताडफळासारखी रसरशीत फळे ही समस्या कमी करण्यास मदत करू शकतात. ताळगोळा शरीराला थंडावा देतो तसंच उष्णतेमुळे होणारा त्रास कमी करते.

आईस अ‍ॅपल खाण्याचे फायदे

नैसर्गिक थंडावा: हे फळ रसदार आणि नैसर्गिकरित्या थंड असते. जे शरीराला आतून शांत करते आणि उष्माघात दूर ठेवते.

हायड्रेशन: यात 85-90 टक्के पाणी असल्यामुळे ते शरीराला हायड्रेट ठेवते. ज्यामुळे ताळगोळा नैसर्गिकरित्या ताजेतवाने करणारे फळ ठरते. तसंच हे उष्ण हवामानात शरीरातील कमी झालेल्या द्रवांची भरपाई करण्यास मदत करते. आईस अ‍ॅपलमध्ये पोटॅशियम आणि सोडियमसारखी महत्त्वाची खनिजे असतात. जी शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखण्यास मदत करते. त्याचा थंड स्वभाव शरीरातील अंतर्गत उष्णता शांत करते आणि शरीरातील तापमान नियंत्रित ठेवते.

इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध: ताडगोळ्यामध्ये अशी खनिजे भरपूर प्रमाणात आढळतात जी आपल्या शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. तसंच यातील पोटॅशियम हृदयासाठी, मज्जातंतूचे कार्य सुधारण्यासाठी आणि द्रवांचे संतुलन नियंत्रित करण्यास मदत करते. तसंच हे स्नायूंचे पेटके टाळते. त्याचबरोबर यात सोडियम, कॅल्शियम, आणि मॅग्नशियम देखील भरपूर प्रमाणत असतात. जे शरीरातील पाणी टिकवून ठेवण्यास, रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास आणि स्नायू आणि मज्जातंतूच्या कार्याला आधार देण्यास मदत करतात.

ताडगोळ्याच्या स्वादिष्ट पाककृती

तोडगोळा मिल्कशेक: ताडगोळ्याचे तुकडे, थंड दूध आणि थोडं मध एकत्र वाटून घ्या. हा एक थंडगार आणि स्वादिष्ट मिल्कशेक आहे.

ताडगोळा फ्रुट सॅलड: चिरलेला ताडगोळा, आंबा, टरबूज किंवा इतर हंगामी फळांसोबत मिसळून एक हलकं आणि आरोग्यदायी फ्रुट सॅलड तयार करा आणि खा.

ताडगोळा नारळ स्मूदी: ताडगोळा नारळाच्या पाण्यासोबत एकत्र मिसळून एक नैसर्गिक आणि ताजे पेय तयार होते.

ताडगोळा कुल्फी: दूध, सुका मेवा आणि ताडगोळा एकत्र करून ते फ्रिजमध्ये ठेवा अशाप्रकारे घरच्या घरी एका वेगळ्या प्रकारची कुल्फी तयार करता येते.

ताडगोळा शरबत: ताडगोळ्याच्या गरात लिंबाचा रस आणि थोडं मध मिसळून एक थंड शरबद तयार करता येते. ज्यामुळे उन्हाळ्यात खूप आराम मिळतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37493014/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9973076/

TAGGED:

HEALTH BENEFITS ICE APPLE
HEALTH BENEFITS TADGOLA
SUMMER SPECIAL FRUITS
BENEFITS TADGOLA
HEALTH BENEFITS ICE APPLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.