ETV Bharat / health-and-lifestyle
मुलांच्या डोक्यातील उवांचा त्रास टाळण्यासाठी घ्या योग्य काळजी; जाणून घ्या लक्षणे, उपचार आणि उपाय
मुलांमध्ये डोक्यातील उवा जवळच्या संपर्कातून पसरतात. त्यांची लक्षणे ओळखून योग्य उपचार, स्वच्छता आणि प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यास हा त्रास टाळता येऊ शकतो.
Published : November 15, 2026 at 6:17 PM IST
हैदराबाद : मुलांमध्ये डोक्यातील उवा होणं ही एक अतिशय सामान्य समस्या आहे. याचा अस्वच्छतेशी किंवा स्वच्छतेच्या अभावाशी काहीही संबंध नाही. हे लहान परजीवी कीटक प्रामुख्याने मुलांच्या एकमेकांच्या जवळच्या संपर्कामुळं पसरतात. मुलं एकत्र खेळताना किंवा त्यांची डोकी एकमेकांना लागल्यानं उवांचा प्रसार होऊ शकतो. या समस्येमुळं मुलांच्या रात्रीच्या झोपेतही व्यत्यय येऊ शकतो. डोक्यातील उवा हे लहान, पंख नसलेले परजीवी कीटक आहेत. ते मानवी टाळूवर आणि केसांमध्ये राहतात. जगण्यासाठी ते मानवी रक्त शोषतात. आपली अंडी केसांच्या मुळांजवळ घट्ट चिकटवतात. यामुळं टाळूला तीव्र खाज सुटते आणि सूज येते.
डोक्यातील उवांचा गंभीर प्रादुर्भाव : उवा केवळ अस्वच्छतेमुळं होतात, हा एक सामान्य गैरसमज आहे. विषाणू आणि जीवाणूंप्रमाणेच उवादेखील एकमेकांच्या जवळच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सहज पसरू शकतात. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अहवालानुसार, डोक्यातील उवांच्या प्रादुर्भावाला वैद्यकीय भाषेत 'पेडिक्युलोसिस' असं म्हणतात. चला तर मग, डोक्यातील उवांचा गंभीर प्रादुर्भाव झाल्याची कोणती चिन्हे आणि लक्षणे दिसतात, तसेच उवांचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी, याविषयी जाणून घेऊया...
उवा आणि त्यांची अंडी कशी दिसतात?
- उवा: उवा तपकिरी किंवा राखाडी रंगाच्या असून तिळाच्या दाण्यापेक्षाही लहान असतात. त्यांना सहा पाय असतात. त्या खूप वेगाने हालचाल करतात, त्यामुळं त्यांना पाहणं कठीण असतं.
- उवांची अंडी : उवांची ही पांढरी, पिवळी किंवा तपकिरी रंगाची असून टाळूजवळ आढळतात. ती कोंड्यासारखी दिसू शकतात, पण ती सहजपणे गळून पडत नाहीत. ती केसांना घट्ट चिकटून राहतात.
उवा कशा पसरतात? : क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अहवालानुसार, उवांना पंख नसतात, त्या उडूही शकत नाहीत किंवा उडीही मारू शकत नाहीत. त्या फक्त सरपटू शकतात. मग, त्या मुलांमध्ये कशा पसरतात?
1) खेळताना मुलांची डोकी एकमेकांना आदळल्यास त्याचा प्रसार होऊ शकतो.
2) कंगवे, टोप्या, हेअर बँड आणि उशा यांसारख्या वस्तूंची देवाणघेवाण केल्यानेही त्याचा प्रसार होऊ शकतो.
3) ही समस्या 3 ते 12 वयोगटातील मुलांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळते, कारण ते आपला बहुतेक वेळ शाळेत घालवतात.
- जीवनचक्र : उवा अंडी घातल्यानंतर अवघ्या 5-10 दिवसांत, अंड्यांमधून गोचिडाच्या अळ्या बाहेर येतात. पुढील 9-12 दिवसांत, त्या प्रौढ होतात आणि स्वतः अंडी घालण्यास सुरुवात करतात.
- उवा पुन्हा पुन्हा का येतात?: जर शाळेतील किंवा मित्र-मैत्रिणींच्या गटातील कोणाला डोक्यात उवा झाल्या असतील, तर उपचारानंतरही त्यांना पुन्हा उवा होण्याची दाट शक्यता असते.
औषधाने उवा मेल्या तरी, काही अंडी शिल्लक राहू शकतात. ही अंडी 9-10 दिवसांत उबून पुन्हा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. काही उवांमध्ये सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या औषधांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण होते.
- उपचार आणि प्रतिबंधात्मक पद्धती : क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अहवालानुसार, परमेथ्रिन, आयव्हरमेक्टिन किंवा बेंझिल अल्कोहोल असलेले उवा मारणारे लोशन किंवा शॅम्पू केवळ डॉक्टर किंवा फार्मासिस्टच्या सल्ल्यानुसारच वापरावेत.
1) उवांचा कंगवा वापरा : ओल्या केसांना कंडिशनर किंवा लोशन लावा आणि बारीक दातांच्या कंगव्याने उवा व त्यांची अंडी (निट्स) काढून टाका. ही प्रक्रिया किमान दोन आठवड्यांसाठी दर 2-3 दिवसांनी पुन्हा करा.
2) औषधाचा अतिवापर करू नका : उवांचे औषध निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त वापरल्यास त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात.
3) आपलं घर आणि कपडे स्वच्छ ठेवा : वापरलेले कपडे, चादरी आणि उशांचे अभ्रे गरम पाण्यात धुवा आणि उन्हात वाळवा.
4) कंगवा आणि ब्रश धुवा : कंगवा आणि ब्रश कोमट पाण्यात 10-15 मिनिटे भिजवून ठेवा.
5) व्हॅक्युम क्लीनरचा वापर : सोफा आणि गाद्या स्वच्छ करण्यासाठी व्हॅक्युम क्लीनरचा वापर करावा.
6) कडुलिंबाचे तेल : कडुलिंबाच्या तेलामध्ये असलेले प्रतिजैविक गुणधर्म उवा मारण्यास मदत करतात. तुम्ही खोबरेल तेलात कडुलिंबाच्या तेलाचे काही थेंब मिक्स करून तुमच्या टाळूला लावू शकता आणि तासाभरानंतर धुवा.
7) टीट्री ऑइल: हे एक नैसर्गिक तुरट द्रव्य आहे. तुमच्या शॅम्पूमध्ये याचे 2-3 थेंब टाकल्याने उवांचा प्रादुर्भाव टाळण्यास मदत होऊ शकते.
डॉक्टरांचा सल्ला केव्हा घ्यावा?
1) औषध घेऊनही त्रास कमी होत नसेल, तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
2) अति खाज सुटल्यामुळं टाळूवर जखमा होऊ शकतात, ज्यामध्ये पू देखील भरू शकतो.
3) ताप, सूज किंवा तीव्र डोकेदुखी
जर दोन वर्षांखालील मुलाला यापैकी कोणतीही समस्या जाणवत असेल, तर त्याला डॉक्टरांकडे घेऊन जा. कोणतेही औषध स्वतःहून घेण्याचा प्रयत्न करू नका.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
हेही वाचा -