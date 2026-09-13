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वजन कमी करण्याच्या औषधांमुळे टक्कल पडण्याचा धोका? अभ्यासात धक्कादायक खुलासा

वैद्यकीय संशोधनानुसार, ओझेम्पिक आणि वेगोवी यांसारख्या वजन कमी करण्याच्या आधुनिक GLP-1 औषधांमुळे केस गळती आणि अनुवांशिक टक्कल पडण्याचा धोका वाढू शकतो.

Hair loss in Men
पुरुषांमध्ये केस गळण्याचा धोका (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 7:23 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 7:28 PM IST

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हैदराबाद : आजकाल अनेक लोक लठ्ठपणाच्या समस्येशी झुंजत आहेत. वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण GLP-1 औषधांचा वापर करत असून, भारतातही या औषधांचा ट्रेंड झपाट्याने वाढत आहे. ही औषधे शरीरातील नैसर्गिक हार्मोन ग्लुकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) याची नक्कल करतात. त्यामुळं भूक कमी होण्यास, पोट भरल्यासारखे वाटणे आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. मात्र, अलीकडील संशोधनात असं दिसून आलं आहे की, या वजन कमी करणाऱ्या औषधांच्या वापरामुळं टक्कल पडण्याचा धोका 7 टक्क्यांपर्यंत वाढतो.

टक्कल पडण्याचा धोका 7 टक्के : एनवाययू लँगोन हेल्थ येथील संशोधकांना असं आढळून आले आहे की ओझेम्पिक (Ozempic), वेगोवी (Wegovy) आणि झेपबाउंड (Zepbound) यांसारखी वजन कमी करणारी औषधे पुरुषांमधील टक्कल पडण्याचा धोका वाढवतात. या अभ्यासात असं दिसून आलं की, ज्या पुरुषांना अनुवांशिकरित्या टक्कल पडण्याची प्रवृत्ती आधीच आहे, त्यांच्यामध्ये ही औषधे टक्कल पडण्याचा धोका 7 टक्क्यांनी वाढवतात. 3 सप्टेंबर रोजी 'जर्नल ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह डर्मेटोलॉजी'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, जीएलपी-1 (GLP-1) औषधांचे परिणाम आणि अनुवांशिक टक्कल यांच्यातील अनुवांशिक संबंध वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधकांचा सहभाग : या संशोधनाच्या आधारे, भविष्यात ही औषधे लिहून देण्यापूर्वी टक्कल पडण्याचा धोका असलेल्या लोकांना ओळखणे शक्य होऊ शकते. यामुळं केसगळती रोखण्यासाठी संयुक्त उपचारांचा (ज्यात वजन कमी करण्याची औषधे समाविष्ट आहेत) मार्गही मोकळा होऊ शकतो. या अभ्यासात प्रामुख्याने युरोपियन वंशाच्या लोकांच्या एका मोठ्या जनुकीय डेटाबेसचा (eQTLGen, कॉम्प्लेक्स ट्रेट जेनेटिक्स) वापर करण्यात आला. या अभ्यासात पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ, किंग्ज कॉलेज लंडन आणि कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधकांनीही सहभाग घेतला होता.

अभ्यासातील प्रमुख निष्कर्ष

  • आनुवंशिक संबंध (GLP1R जीन) : संशोधकांनी GLP1R जीनचे विश्लेषण केले, जे शरीरातील GLP-1 रिसेप्टर प्रथिनांना नियंत्रित करते. त्यांना असे आढळले की ज्या लोकांमध्ये या रिसेप्टर्सची पातळी जास्त असते, त्यांना अँड्रोजेनेटिक अलोपेसिया (टक्कल पडणे) होण्याची शक्यता अधिक असते.
  • इतर आरोग्य समस्यांचा विचार करा : उच्च रक्तदाब, इन्सुलिन प्रतिरोध आणि कमी टेस्टोस्टेरॉन पातळी ही केस गळण्याची सामान्य कारणे आहेत, ज्यामुळं रक्तप्रवाह कमी होऊ शकतो. तेसच, या घटकांचा विचार केल्यानंतरही, GLP-1 शी संबंधित 7 टक्के अतिरिक्त धोका कायम राहतो.

टीप: हे संशोधन प्रामुख्याने पुरुषांमधील जनुकांवर केंद्रित होते. महिलांमध्ये GLP-1 ची क्रिया केसांच्या मुळांवर कसा परिणाम करते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि हे निश्चित करण्यासाठी अधिक संशोधनाची आवश्यकता आहे.

(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)

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Last Updated : September 13, 2026 at 7:28 PM IST

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HAIR LOSS IN MEN
पुरुषांमध्ये केस गळण्याचा धोका
ओझेम्पिक आणि वेगोवी
टक्कल पडण्याचा धोका
HAIR LOSS IN MEN

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