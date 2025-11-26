ETV Bharat / health-and-lifestyle

टक्कल पडलेल्या ठिकाणी केस वाढवण्यासाठी ‘हे’ दोन घटक आहेत उत्तम

महिलांप्रमाणेच पुरुषांना देखील केस गळतीचा समस्येचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे टक्कल देखील पडू लागते. खाली दिलेला उपाय करून तुम्ही ही समस्या दूर करू शकता.

टक्कल पडलेल्या ठिकाणी केस वाढवण्यासाठी ‘हे’ दोन घटक आहेत उत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 26, 2025 at 1:46 PM IST

Hair grow Tips how: केस गळणे ही आता एक सामान्य समस्या बनली आहे. कोणालाही विचारा आणि ते तुम्हाला या समस्येबद्दल सांगतील. अति प्रदूषण, पोषणाचा अभाव आणि काही सवयींमुळे केस खूप लहान वयातच गळत आहेत. परिणामी 30 वर्षापूर्वी टक्कल पडण्याची समस्या उद्भवते. काही प्रमाणात ही समस्या अनुवांशिक असते. मात्र, बऱ्याच प्रकणांमध्ये ही समस्या अस्वास्थ्यकर सवयींमुळे उद्भवते. बरेच लोक याकरिता विविध उपाय करतात. बाजारातील महागडी औषधं देखील वापरतात. परंतु काही फरक पडत नाही उलट ही समस्या वाढतच जाते. मात्र, काही घरगुती उपाय या समस्येवर सर्वोत्तम मानले जातात. घरगुती उपायांमुळे त्यावर लवकर उपाय मिळण्याची शक्यता आहे. आज आम्ही तुमच्याकरिता एक अशीच टिप घेऊन आलोय. याकरिता स्वयंपाक घरातील तांदूळ आणि चिया सिड्स पुरेसे आहेत. केस गळण्याच्या समस्येपासून तुम्ही सहज सुटका मिळवू शकता. या दोन्हीमधील पोषक घटक केसांच्या वाढीस मदत करतात. चला ते कसे वापरायचे ते पाहूया.

टक्कल पडलेल्या ठिकाणी केस वाढवण्यासाठी ‘हे’ दोन घटक आहेत उत्तम (Getty Images)

केस गळणे: केस गळणे ही केवळ सौंदर्याची बाब नाही. ही एक अशी समस्या आहे जी मानसिकदृष्ट्या आत्मविश्वासालाही हानी पोहोचवू शकते. शिवाय, बरेच लोक लहान वयातच या समस्येने त्रस्त असतात. काय करावे हे माहित नसल्यामुळे ते केस प्रत्यारोपणाचा मार्ग स्वीकारतात. यामुळे कधीकधी गंभीर परिणाम होतात.

चिया सिड्स आणि तांदूळ: केसांच्या वाढीसाठी हे दोन घटक निवडण्याची काही कारणे आहेत. प्रथम आपण तांदळाच्या पाण्याबद्दल बोलू. तांदूळाचं पाणी औषधासारखे काम करते, विशेषतः टाळूसाठी. ते अमीनो आम्लांनी समृद्ध आहे. या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यात इनोसिटॉल असते. ते केस मजबूत आणि वाढण्यास मदत करते. चिया सुड्समध्ये देखील समान पोषक घटक असतात. ते ओमेगा 3 आम्ल, प्रथिने, तसंच बायोटिन आणि झिंकने समृद्ध असतात. भिजवल्यावर त्याचे रुपांतर जेलमध्ये होते. हे टाळूला हायड्रेट करण्यास मदत करते. तसंच टक्कल पडलेल्या जागी केस वाढण्यास देखील मदत करते.

टक्कल पडलेल्या ठिकाणी केस वाढवण्यासाठी ‘हे’ दोन घटक आहेत उत्तम (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

तांदूळ

चिया सिड्स

रोझमेरी किंवा लैव्हेंडर तेल

टक्कल पडलेल्या ठिकाणी केस वाढवण्यासाठी ‘हे’ दोन घटक आहेत उत्तम (Getty Images)

कसं तयार करायचं: प्रथम, तांदूळ चांगले धुवा. नंतर ते कमीत कमी अर्धा तास पाण्यात भिजवा. नंतर ते काढून टाका. पाणी बाजूला ठेवा. हे पाणी चिया सिंड्समध्ये घाला. किमान 20 मिनिटे तसंच राहू. मिश्रण जेलमध्ये बदले पर्यंत तसंच ठेवा. जेल झालं की त्यात तेल घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करा. आता मिश्रण काचेच्या बाटलीत भरा आणि एक आठवड्याकरिता फ्रीजमध्ये ठेवा. त्यानंतर, तुम्ही हे द्रव तुमच्या केसांवर वापरू शकता. हे मिश्रण तुमच्या केसांवर कसे वापरायचे ते जाणून घेऊया.

कसं वापरायचं: हे मिश्रण लावण्यापूर्वी, केस स्वच्छ धुवा. ओल्या केसांवर हे मिश्रण हळूवारपणे लावा. टक्कल पडलेल्या जागेवर थोडं अधिक मिश्रण घासून घ्या. तसंच काही मिनिंट मालिश करा आणि किमान अर्धा तास तसंच ठेवा. मालिश केल्यानं रक्तपुरवठा सुधारेल. आता कोमट पाण्याने केस धूवा. चांगल्या परिणामाकरिता आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा असं केल्यानं केस गळण्याची समस्या कमी होईल आणि टक्कल पडलेल्या जागेवर केस वाढण्याची शक्यता वाढेल

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

