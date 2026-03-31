ETV Bharat / health-and-lifestyle

केसांसाठी कोणतं तेल सर्वोत्तम; खोबरेल, बदाम की रोझमेरी?

आजकाल अनेक लोक केसांच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. मात्र, प्रसिद्ध त्वचारोगतज्ञ डॉ. प्रियांका रेड्डी यांच्या मते, योग्य हेअर ऑइलची निवड करून या समस्या सहज सोडवता येतात.

HAIR CARE TIPS BEST OIL FOR DANDRUFF BEST OIL FOR HAIR FALL BEST OIL FOR HAIR
केसांसाठी कोणतं तेल सर्वोत्तम; खोबरेल, बदाम की रोझमेरी? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 31, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

hair care tips: प्रदूषण, तणाव, हार्मोनल बदल, अनुवांशिकता, पौष्टीक कमतरता आणि खाण्याच्या सवयींमुळे निर्माण होणारी केस गळती आणि कोंड्याची समस्या सामान्य आहे. केसगळती आणि कोड्यासाठी लोक अनेक उपाय करतात. परंतु या समस्यांचे निराकरण होत नाही. बाजारातही महागडे प्रोड्क्ट आणि कॅमिकलयुक्त शॅम्पूदेखील या समस्या सोडव्यात फायदेशीर नाहीत. परंतु काही तज्ञांच्या मते, आपण लावत असलेले ऑईल या समस्यांवर फायदेशीर ठरू शकते. बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध तेलांपैकी कोणते तेल वापरावे याबद्दल अनेक लोक संभ्रमात आहेत. प्रसिद्ध त्वचारोगतज्ञ डॉ. प्रियांका रेड्डी यांनी सोशल मीडियावर केसांच्या काळजीबद्दल काही रंजक तथ्ये शेअर केली आहेत. विविध तेलांचे फायदे आणि ते वापरण्याच्या योग्य पद्धतींबद्दल त्यांनी काय सांगितले आहे.

नारळ तेल: लहान मुलांच्या केसांवर जास्त रसायने असलेली उत्पादने वापरणं चांगलं नाही. अशा वेळी खोबरेल तेल सर्वोत्तम आहे. खोबरले तेल एका चांगल्या हेअर कंडिशनरप्रमाणे काम करते. अंघोळीच्या एका तासापूर्वी किंवा 30 मिनिटांपूर्वी ते केसांना लावावं. डॉ. प्रियंका रेड्डी यांच्या मते, तेलकट त्वचा आणि कोंड्याची समस्या असलेल्यांनी रात्रभर डोक्यावर तेल लावून ठेवू नये.

HAIR CARE TIPS BEST OIL FOR DANDRUFF BEST OIL FOR HAIR FALL BEST OIL FOR HAIR
केसांसाठी कोणतं तेल सर्वोत्तम; खोबरेल, बदाम की रोझमेरी? (Getty Images)

बदाम तेल: केस मऊ आणि चमकदार बनवण्यासाठी बदामाच्या तेलाचा वापर करावा. हे तेल आंघोळीच्या दोन तासापूर्वी केसांवर लावावं. केवड केसांसाठीच नाही तर हे तेल कोरडी त्वचा असलेल्यांसाठी देखील उत्तम असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

HAIR CARE TIPS BEST OIL FOR DANDRUFF BEST OIL FOR HAIR FALL BEST OIL FOR HAIR
बदाम तेल (Getty Images)

आर्गन तेल: आर्गन तेल केसांचा कुरळेपणा रोखण्यासाठी आणि केसांना उन्हापासून वाचवण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. आंघोळीनंतर ओल्या केसांना फक्त दोन ते तीन थेंब लावा. याचा वापर चेहऱ्याच्या मसाजासाठी करता येतो.

जोजोबा ऑईलः जोजोबा तेलामध्ये आपल्या त्वचेत नैसर्गिकरित्या तयार होणाऱ्या सेबमसारखे गुणधर्म असतात. ज्यांना टाळू अत्यंत कोरडी पडण्याचा त्रास होतो, ते त्वचेतील तेलांचे संतुलन राखण्यासाठी आंघोळीपूर्वी जोजोबा ऑईलचा वापर करू शकतात.

रोझमेरी ऑईल: केसगळती कमी करण्यासाठी आणि रक्ताभिसरण वाढवण्यासाठी रोझमेरीचं ऑईल उपयुक्त आहे. रोझमेरी हे इतर तेलांमध्ये मिसळून आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा थेट टाळूवर लावावे. याच्या नियमित वापरामुळे चांगले परिणाम मिळतील.

भृंगराज तेल: भृंगराज तेलाने केसांची मालिश केल्याने तणाव कमी करण्यासाठी चांगलं आहे. मात्र, मालिश करताना दाब कमी राहिल याची खात्री करा. डॉक्टरांनी इशाला दिलाय की, जोरात मालिश केल्याने किंवा दाब देऊन केस तुटण्याचा धोका जास्त असतो.

TAGGED:

HAIR CARE TIPS
BEST OIL FOR DANDRUFF
BEST OIL FOR HAIR FALL
BEST OIL FOR HAIR
HAIR OIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.