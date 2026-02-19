ETV Bharat / health-and-lifestyle
केसांच्या व्हॉल्यूमकरिता तुम्ही देखील महागडे शॅम्पू वापरता का? लक्षात ठेवा या गोष्टी
शॅम्पू वापरताना काही खबदरदारी घेणं आवश्यक आहे. सावधगिरी न बाळगल्यास कर्करोगचा धोका वाढू शकते असा इशारा तज्ञांनी दिलाय.
hair care tips: फक्त मुलीच नाही तर मुलांनाही जाड, रेशमी, चमकदार केस हवे असतात. त्यासाठी ते विविध उपाय करून पाहतात. त्यातील मुख्य म्हणजे शॅम्पूचा वापर. सुगंध आणि रंगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शाम्पूमुळे कर्करोगाचा धोका असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे. या संदर्भात, आता शॅम्पू खरेदी करताना कोणती खबरदारी घ्यावी हे जाणून घेऊया.
आपल्याला वाटतं की, केस धुण्याने तेल, घाण आणि धूळ निघून जाईल आणि केस स्वच्छ होतील. यासाठी आपण विविध प्रकारचे शॅम्पू वापरतो. आपले केस चमकदार होत असल्याचे पाहून आपल्याला आनंद देखील होतो. परंतु अनेक लोकांना हे माहित नसते की, काही शॅम्पूमधील रसायने कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात. तज्ञ आपल्याला फोम तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांपासून विशेषतः सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देतात.
सल्फेट्स: सोडियम लॉरिल इथर सल्फेट आणि सोडियम लॉरिल सल्फेट हे शॅम्पूमध्ये क्लिंजिंग एजंट म्हणून वापरले जातात. तज्ञ म्हणतात की, हे त्वचेतून आणि टाळूतून नैसर्गिक तेल काढून टाकतात. शिवाय, ते म्हणतात की त्वचेचा कोरडेपणा, खाज सुटणे आणि जळजळ होण्याचा धोका असतो. तज्ञ चेतावणी देतात की, जर ते शरीरात गेले तर ते कर्करोगजन्य होऊ शकतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सोडियम लॉरिल सल्फेटचे उच्च प्रमाण केसांवर परिणाम करू शकते.
थॅलेट्स: थॅलेट्सचा वापर शॅम्पू आणि कंडिशनरमध्ये सुगंधासाठी केला जातो. जर हे शरीरात गेले तर ते प्रजनन समस्या निर्माण करू शकतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, थॅलेट्स पुरुष प्रजनन प्रणालीच्या विकासात व्यत्यय आणतात.
कृत्रिम सुगंध आणि रंग: अनेक शॅम्पू जे चांगला सुंगध प्रदान करतात आणि रंगीत असतात ते केस आणि त्वचेसाठी हानिकारक असतात. हानिकारक पेट्रोकेमिकल्स, टार आणि पेट्रोलियम रंग हे सुगंधासाठी कोळशापासून बनवले जातात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे पदार्थ केस गळणे, प्रजनन समस्या, दमा आणि कर्करोग यासारख्या समस्यांसाठी कारणीभूत ठरू शकतात.
पॅराबेन्स: हे शॅम्पू आणि कंडिशनरमध्ये वापरले जाते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे हानिकारक रासायनिक संरक्षक त्वचेच्या कर्करोगाचा धोका वाढवतात. ते केस गळण्यास देखील कारणीभूत ठरतात. तसंच यामुळे हार्मोनल संतुलन देखील बिघडू शकते. यामुळे, ब्यूटाइल, इथाइल, मिथाइल आणि प्रोपाइल सारख्या पॅराबेन्स वापरणाऱ्या उत्पादनांचा जास्त वापर न करणे चांगले.
सिलिकॉन: केस गुळगुळीत करण्यासाठी सिलिकॉनचा वापर केला जातो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ते पोषक तत्वे आणि ओलावा केसांच्या कूपांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखतात. यामुळे टाळू कोरडे होते परिणामी खाज सुटू शकते. तज्ञ असंही म्हणतात की, ते कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात.
- लेबल्स तपासा: तज्ञ म्हणतात की शॅम्पू खरेदी करण्यापूर्वी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लेबल्स.
- नारळ, सल्फेट-मुक्त आणि वनस्पतींपासून मिळवलेले नैसर्गिक क्लीन्सर असलेली उत्पादने निवडा.
- सल्फेट्स, फॅथलेट्स आणि पॅराबेन्स अशी घटक असलेली उत्पादने खरेदी करू नका.
- जर टाळू संवेदनशील असेल तर रंग आणि सुगंध नसलेला शॅम्पू निवडा.
- कोरफड, हळद आणि शिया बटर सारखे घटक असलेले शॅम्पू केसांना पोषण देतात.