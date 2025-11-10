ETV Bharat / health-and-lifestyle
आठवड्यातून किती वेळा केस धुवावेत? हेड बाथ करण्यापूर्वी आणि नंतर कोणती खबरदारी घेणं महत्त्वाचं
केसांची काळजी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जर केसांची योग्य काळजी घेतली नाही तर ते कमकुवत होऊ शकतात. वाचा सविस्तर...,
Published : November 10, 2025 at 5:04 PM IST
Hair care tips: केस वेव्ही असोत, रेशमी असोत, वेव्ही लॉक असोत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे केस असोत, हेड बाथ घेताना प्रत्येकजण सारखीच पद्धत अवलंबतो. काही लोक दर दोन किंवा तीन दिवसांनी हेड बाथ घेतात, तर काही आठवड्यातून एकदाच केस धुतात. तर काही लोक केस धुण्याकडे दुर्लक्ष करतात. केसांची काळजी घेणं सोपं नाही. आजकालच्या जीवनशैलीमुळे केसांवर विपरीत परिणाम होत आहे. केस कमकुवत झाले आहेत तसंच केसगळतीची समस्या खुप वाढली आहे. म्हणून प्रत्यक्षात किती दिवस हेड बाथ घ्यावे? हेड बाथ घेण्यापूर्वी आणि नंतर कोणती खबरदारी घ्यावी आणि केसांसाठी त्याचे काय फायदे आहेत ते जाणून घेऊया.
किती वेळा हेड बाथ घ्यावी? वायू प्रदूषण, धूळ, घाण आणि धूर यासारख्या विविध कारणांमुळे केस लवकर खडबडीत आणि निस्तेज होतात. म्हणूनच बरेच लोक त्यांचे केस पुन्हा मऊ आणि निरोगी दिसण्यासाठी लगेच केस धुतात. मात्र, तज्ञ म्हणतात की, असं करणं चांगलं नाही. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, आठवड्यातून किती वेळा आंघोळ करावी हे केसांच्या प्रकारावर आणि पोतावर अवलंबून असते. जर तुमचे केस तेलकट असतील तर तज्ञ दर दुसऱ्या दिवशी तुमचे केस धुण्याचा सल्ला देतात. जर तुमचे केस सामान्य, कोरडे असतील तर तुम्ही आठवड्यातून फक्त दोनदाच तुमचे केस धुवावेत. तसचं तज्ञ सौम्य शाम्पू वापरण्याची शिफारस करतात.
- केस धुण्यापूर्वी हे करा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आंघोळीपूर्वी केसांना कंघी करावी, ज्यामुळे केस गळती काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. शिवाय, असं म्हटलं जातं की, यामुळे खरखरीत केस देखील तुटणार नाहीत. आंघोळ करताना प्रथम तुमचे केस पाण्याने ओले करावेत. नंतर, पाण्यात शाम्पू मिसळा, हे मिश्रण तुमच्या डोक्यावर ओता, दोन मिनिटे गोलाकार हालचालीत केसांना मालिश करा आणि नंतर कोमट पाण्याने धुवा. यामुळे केस चांगले स्वच्छ होतील आणि रक्ताभिसरण सुधारेल, ज्यामुळे केस गळतीची समस्या देखील कमी होईल.
- कोमट पाणी: आंघोळ करताना खूप थंड किंवा खूप गरम पाणी वापरू नका. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, असं केल्यानं केसांच्या कूपांमधील सेबेशियस ग्रंथींना नुकसान होते. यामुळे केस पातळ होऊ शकतात आणि केसामधील ओलावा कमी होऊ शकतो. म्हणूनच आंघोळीसाठी वापरले जाणारे पाणी कोमट, थंड नसलेले आणि खूप गरम नसलेले असल्याची खात्री करण्याची शिफारस केली जाते.
- कंडिशनरने फिनिशिंग टच: अनेकांना असं वाटते की केस धुतल्यानंतर ते चांगले होतात परंतु तज्ञ केस धुतल्यानंतर केसांना कंडिशनर लावण्याची शिफारस करतात. कारण, त्यांचं म्हणणं आहे की, कंडिशनर लावल्याने दुभंगणे टाळता येते. शिवाय, असं म्हटलं जातं की, कंकडिशनरमुळे केस मऊ आणि रेशमी होतात. तसंच, ते केसांना ओलावा गमावण्यापासून रोखते.
- ओले केस कंघी करू नका: बरेच लोक केस धुतल्यानंतर ते ओले असताना कंघी करतात. तज्ञ असा इशारा देतात की अशा वेळी केस कंघी केल्याने केस गळतात. म्हणून, केस पूर्णपणे कोरडे करून त्यानंतरच कंघी करण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. अनेक जण केस लवकर कोरडे व्हावेत म्हणून केस टॉवेलनं पुसून काढतात. तर काही लोक ड्रायर आणि ब्लोअरसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करून केस कोरडे करतात. परंतु यामुळे केसे निर्जीव होऊ लागतात. म्हणून शक्य तितके नैसर्गिकरित्या केस कोरडे करणं उत्तम असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, हेअर ड्रायरशिवाय केस कोरडे केल्याने केसांच्या पृष्ठभागाचे संरक्षण होते.