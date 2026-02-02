ETV Bharat / health-and-lifestyle
चोविसही तास वितळत राहिल कोलेस्ट्रॉल; वापरा ‘या’ परिणामकारक पद्धती
शरीरात कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण वाढलं तर आरोग्य समस्या उद्भवतात. यामुळे ते नियंत्रित करण्यासाठी बरेच लोक व्यायाम करतात. काही सवयींचं पालन करून तुम्ही कोलेस्ट्रॉल कमी करु शकता.
Published : February 2, 2026 at 1:55 PM IST
ways To Lower cholesterol Naturally: शरीरात, विशेषतः पोटाभोवती साचलेले कोलेस्टेरॉल, केवळ सौंदर्यच बिघडवत नाही तर आरोग्यालाही हानी पोहोचवते. अतिरीक्त वजन आणि चरबीमुळे आरोग्यविषयक अनेक समस्या निर्माण होतात. यामुळे बरेच लोक कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी विविध उपाय करतात. शरीरावरील चरबी कमी करण्यासाठी जिम वर्कआउट, चालणे आणि धावणे यासारख्या गोष्टी अनेक जण करतात. मात्र, यामध्ये धावणे अधिक प्रभावीपणे काम करते. परंतु, प्रत्येकजण धावू शकत नाही. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एका फिटनेस ट्रेनरने इंस्टाग्रामवर धावण्यापेक्षा चांगल्या परिणाम देणाऱ्या काही निरोगी सवयींबद्दल माहिती दिलीय. या सवयी तुम्हाला झटपट चरबी कमी करणयास मदत करतील. या सवयी केवळ करतानाच नव्हे तर विश्रांतीच्यावेळी देखील चरबी कमी करण्यास मदत करतात. म्हणजेच 24 तास या सवयी कार्य करतात.
चांगली झोप: चांगली झोप आपल्या शरीराला सक्रिय बनवते. कारण झोपेचा अभाव आरोग्याशी निगडीत अनेक समस्या निर्माण करू शकते. त्यापैकी एक म्हणजे वाढलेले कोलेस्ट्रॉल. हे टाळण्यासाठी, चांगली झोप घेणे गरजेचं आहे. झोपेचा अभाव आपल्या शरीरातील चयापचय कमी करतो. जर चयापचय योग्य असेल तर शरीरातील कोलेस्टेरॉल लवकर कमी होते. आपण जे काही खातो ते पचते. जर चयापचय योग्य नसेल तर आपले शरीर योग्यरित्या प्रतिसाद देत नाही. आपण जे काही खातो ते पचत नाही. म्हणूनच काही लोक व्यवस्थित जेवत नसले तरी देखील ते जाड असतात. झोपेचा अभाव टाळा, जे या सर्व समस्यांचे कारण आहे. दिवसातून किमान 7 ते 9 तास झोप घ्या.
नियमित चाला: आरोग्यासाठी चालणे किती चांगले आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याची सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आपल्याला चालण्यासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही. आपण घरी किंवा आजूबाजूला चालू शकतो. चालण्यामुळे कोणत्याही दबावाशिवाय कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते. जरी तुम्ही कठीण व्यायाम करत नसलात तरी हलके चाला. चालण्याचे अनेक फायदे आहेत.
वेट ट्रेनिंग: ज्यांना स्नायू वाढवायचे आहेत त्यांच्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे. काही लोकांना स्नायू हवे असतात. अशा लोकांनी वेट ट्रेनिंग करावे. आठवड्यातून किमान 3 किंवा 4 दिवस स्नायू प्रशिक्षण करावे. यामुळे चयापचय वाढतो. शिवाय, याचा एक फायदा आहे. म्हणजेच, आपण विश्रांती घेत असतानाही कॅलरीज बर्न होतात. म्हणून, तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत वेट ट्रेनिंग समाविष्ट करणे निश्चितच चांगले आहे.
प्रथिने: आपल्याला वजन किंवा कोलेस्ट्रॉल कमी करायचे असेल तर आहारात प्रथिनांचा समावेश करणं फार महत्त्वाचं आहे. आपण वापरत असलेल्या प्रथिनांमधून मिळणाऱ्या 30 टक्के कॅलरीज चयापचयात खर्च होतात. हे नैसर्गिकरित्या कोलेस्ट्रॉल विरघळवतात. म्हणून, चांगल्या प्रथिनयुक्त पदार्थांवर लक्ष केंद्रित करा. जास्त प्रथिने खाल्ल्याने पोट जास्त काळ भरलेलं राहते. ते हळूहळू पचते. यामुळे आपण बराच काळ काहीही खाण्यापासून दूर राहू शकतो.
खाण्यापूर्वी पाणी: पाणी आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे. जर आपण हायड्रेटेड असलो तर आपल्या शरीरातील सर्व विषारी पदार्थ सहज बाहेर टाकली जाऊ शकतात. यामुळे आपली त्वचा निरोगी असते. शरीर देखील चांगले कार्य करते. म्हणून, आपण पाणी प्यावे. विशेषतः जेवणापूर्वी आपण पाणी प्यावे. यामुळे चयापचय 30 टक्क्यांनी वाढतो. भूक नियंत्रित राहते. इतर सर्व कामे देखील चांगल्या प्रकारे होतात.
अधूनमधून उपवास करणे: अधूनमधून उपवास करणे म्हणजे आपल्या शरीराला दिवसातून काही तास विश्रांती देणे. फक्त काही तासांसाठीच अन्न सेवन करणे. म्हणजे, दररोज एक वेळ निश्चित करा. त्या वेळीच जेवण करा. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही 10 तासांचा कालावधी निश्चित केला आहे. नाश्ता सकाळी 8 वाजता करत असाल तर रात्रीचे जेवण संध्याकाळी 6 वाजता संपले पाहिजे. उर्वरित वेळेत काहीही घेऊ नका. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही पाणी असे काहीतरी घेऊ शकता. यामुळे शरीरात इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते.
थंड पाण्याने आंघोळ: थंड पाण्याने आंघोळ करणे खूप चांगले आहे. कारण ते शरीरातील तपकिरी चरबी सक्रिय करते. आंघोळ केल्यानंतरही, शरीरातील चरबी आणि कॅलरीज काही काळासाठी वितळतात. बऱ्याच लोकांना सकाळी गरम पाण्याने आंघोळ करायला आवडतात. परंतु, ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी थंड पाण्याने आंघोळ करावी. यामुळे बहुतेक परिणाम मिळतील.
जर तुम्ही या सर्व टिप्स फॉलो केल्या तर तुमच्या बहुतेक कॅलरीज वितळतील. परिणामी अतिरिक चरबी कमी होईल.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)