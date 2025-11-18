ETV Bharat / health-and-lifestyle
‘या’ दूधाच्या सेवनाने टाळता येतात गंभीर आजार
बकरीचं दूध पिणं शरीरासाठी किती फायदेशीर आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? वाचा सविस्तर..,
Published : November 18, 2025 at 6:48 PM IST
Goat milk Benefits: दूध पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे सर्वांनाच माहिती आहेत. डॉक्टरही नियमित दूध पिण्याची शिफारस करतात. काही लोक गाईचं दूध पितात, तर काही म्हशीचं. मात्र, तुम्हाला शेळीचे दूध प्यायले की काय होते हे माहिती आहे काय? अनेकांना तर शेळीचं दूध पिण्यासाठी वापरलं जाते हे देखील माहिती नाही. पोषणतज्ञांच्या मते, शेळीचे दूध म्हशी आणि गायीच्या दुधापेक्षा अनेक बाबतीत चांगले आहे. या दुधाचे सेवन केल्याने अनेक आरोग्य समस्या दूर होऊ शकतात.
म्हशी आणि गाईच्या दुधापेक्षा शेळीचे दूध चांगलं: आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, शेळीचे दूध म्हशी आणि गाईच्या दुधापेक्षा चांगलं असते. कारण ते अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. याच्या नियमित सेवनाने आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. तसंच शेळीचे दूध औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. त्यात कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. म्हणूनच, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे दूध पिल्याने आपण अनेक आजारांपासून दूर राहू शकतो. यासोबतच, शेळीचे दूध सहज पचते आणि त्यात कमी अॅलर्जन्स असतात.
- नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, शेळीच्या दुधात सेलेनियम, झिंक, जीवनसत्त्वे अ आणि क असतात. हे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी फायदेशीर आहेत. त्याचे नियमित सेवन शरीराला संसर्गापासून वाचवण्यास मदत करते. त्यात असलेले लोह रक्ताची गुणवत्ता सुधारते आणि अशक्तपणा टाळते. शेळीचे दूध पचण्यास देखील सोपे आहे. कारण शेळीच्या दुधात लहान चरबीचे कण असतात. पाचक एंजाइम मोठ्या चरबीच्या कणांपेक्षा लहान चरबीचे कण अधिक सहजपणे पचवू शकतात. तसंच, शेळीच्या दुधात लैक्टोजचे प्रमाण कमी असते, ज्यामुळे लैक्टोज असहिष्णुता असलेल्या लोकांसाठी तो एक चांगला पर्याय आहे. शेळीचे दूध शॉर्ट आणि मीडियम सीरीज फॅटी अॅसिडमध्ये देखील समृद्ध असते.
- हाडे मजबूत करते: शेळीचे दूध कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी ने समृद्ध असते. त्यामुळे ते हाडे मजबूत करते आणि ऑस्टियोपोरोसिस सारख्या आरोग्य समस्यांना प्रतिबंधित करते. शेळीच्या दुधात दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. पित्ताची समस्या असलेल्यांकरिता शेळीचं दूध उत्तम आहे. शेळीच्या दुधात कॅल्शियम, व्हिटॅमिन ए आणि बी 6 भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे जळजळ आणि चिंता देखील कमी होते.
- अभ्यासानुसार: शेळीच्या दुधात जास्त लोह असते. एका प्रयोगात शेळीचं दूध पिणाऱ्या उंदरांच्या हाडांमध्ये हिमोग्लोबिनची पुनर्रनिर्माण क्षमता गाईचं दूध पिणाऱ्या उंदरांपेक्षा जास्त असल्याचे सामोर आलं आहे. मेंदूच्या विकासासाठी शेळीच्या दूधाचे गुणधर्म खूप चांगले आहेत. ते सेवन केल्याने चिंता कमी होते. हे दूध सेवन केल्याने शरीरातील जळजळ देखील कमी होते.
- शेळीच्या दुधात अल्फा हायड्रॉक्सी अॅसिड असतात जे सौंदर्यासाठी देखील फायदेशीर आहे.
- वजन व्यवस्थापनात मदत: जर तुम्ही तुमच्या वजनाकडे लक्ष देत असाल तर बकरीचे दूध हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. त्यात गाईच्या दुधापेक्षा कमी चरबी असते आणि त्यात असलेली चरबी सहज पचते. दुधात असलेल्या उच्च प्रथिनांनी तुम्हाला जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ती भूक कमी करते आणि निरोगी वजन व्यवस्थापनात मदत करते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)