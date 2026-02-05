ETV Bharat / health-and-lifestyle

हृदविकार आणि मधुमेहासारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी ‘हा’ चहा आहे सर्वोत्तम

आजच्या काळात, जर तुम्हाला तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती टिकवून ठेवायची असेल, तर दिवसातून एकदाच हा सुपर चहा प्या, त्याचे सुपर फायदे जाणून तुम्ही देखील व्हाल थक्क...

हृदविकार आणि मधुमेहासारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी ‘हा’ चहा आहे सर्वोत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 1:15 PM IST

Health Benefits Of Ginger Tea: हिवाळ्यात गरम आल्याच्या चहापेक्षा चांगले काहीही नाही. आल्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, मॅग्नेशियम आणि इतर खनिजे भरपूर असतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की आलं आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. आल्याची चव थोडी तिखट असते, म्हणूनच अनेकांना ते आवडत नाही. परंतु, जर तुम्हाला आल्याच्या चहाचा तिखटपणा कमी करायचा असेल तर तुम्ही पुदिना, मध किंवा लिंबू घालून पिऊ शकता. हिवाळ्यात आल्याचा चहा का प्यावा हे जाणून घ्या...

आल्याचे पौष्टिक फायदे: सायन्स डायरेक्टच्या मते, आलं हे पृथ्वीवरील सर्वात आरोग्यदायी मसाल्यांपैकी एक आहे. हे आग्नेय आशियातील झिंगिबेरेसी कुटुंबातील एक फुलांचे रोप आहे. देठाचा भूमिगत भाग, ज्याला राईझोम म्हणतात, तो सामान्यतः स्वयंपाकासाठी वापरला जातो. जवळजवळ प्रत्येक भारतीय घरा मसाला म्हणून आल्याचा वापर केला जातो. आलं हळद, वेलची आणि गॅलंगलशी जवळून संबंधित आहे. आलं ताजं, वाळलेले, पावडर किंवा तेल किंवा रस स्वरुपात वापरलं जाऊ शकतं.

एक चमचा ताज्या आल्यामध्ये असते

4.8 कॅलरीज

1.07 ग्रॅम (ग्रॅम) कार्बोहायड्रेट्स

0.12 ग्रॅम आहारातील फायबर

0.11 ग्रॅम प्रथिने

0.05 ग्रॅम चरबी

0.1 ग्रॅम साखर

याशिवाय आल्यामध्ये व्हिटॅमिन बी३ आणि बी६, लोह, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि जस्त यांसारखे पोषक घटक देखील असतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते: आजकाल, स्वतःला सुरक्षित आणि निरोगी ठेवण्यासाठी आपण आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या आहारात आल्याच्या चहाचा समावेश करू शकता. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, आल्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात. याव्यतिरिक्त, आल्यामध्ये अस्थिर तेले असतात ज्यात नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इंफ्लेमेटरी औषधांसारखेच दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. यामुळे डोकेदुखी, फ्लू आणि मासिक पाळीच्या वेदनांसाठी आले एक उत्कृष्ट उपचार बनते. ऑस्टियोआर्थरायटिस ग्रस्त असलेल्या लोकांनी असा दावा केला आहे की, आल्याच्या चहाचे नियमित सेवन केल्याने त्यांच्या औषधांच्या गरजा कमी झाल्या आहेत. आल्यामुळे पचनसंस्थेमध्ये सुधारणा होण्यास देखील मदत होते, जे निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल आहे.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी नैसर्गिक उपचार: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, आल्याचं सेवन टाइप २ मधुमेह (T2D) व्यवस्थापित करण्यास मदत करू शकते. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, आलं फास्टिंग ब्लड शुगर (FBS) आणि ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन (HbA1c) कमी करू शकते, तसंच अँटीऑक्सिडंट पातळी सुधारून ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करू शकते. इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवून ते मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी नैसर्गिक उपचार म्हणून देखील काम करू शकते.

आल्याच्या चहाचे फायदे

हृदयविकाराचा धोका कमी करते: दाहक-विरोधी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे, आले खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुधारू शकते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

मळमळ कमी होणे: प्रवासापूर्वी एक कप आल्याचा चहा पिल्याने मळमळ आणि उलट्या होण्यापासून बचाव होऊ शकतो. मळमळची लक्षणे कमी करण्यासाठी तुम्ही एक कप चहा देखील पिऊ शकता.

पचन सुधारते: पचन सुधारण्यासाठी आणि पोषक तत्वांचे शोषण वाढवण्यासाठी उपयुक्त, आल्याची चहा मोठ्या जेवणानंतर पोटफुगी कमी करण्यास मदत करू शकते.

जळजळ कमी करते: आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात, ज्यामुळे ते स्नायू आणि सांध्याच्या समस्यांसाठी एक आदर्श घरगुती उपाय बनते. आल्याची चहा पिण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही ते सूजलेल्या भागावर कॉम्प्रेस म्हणून देखील वापरू शकता.

श्वसनाच्या समस्यांशी लढा: आल्याचा चहा सामान्य सर्दीमुळे होणारी रक्तसंचय कमी करण्यास मदत करू शकतो. पर्यावरणीय ऍलर्जींशी संबंधित श्वसनाच्या लक्षणांसाठी एक कप आल्याचा चहा प्या.

रक्ताभिसरण सुधारणे: आल्याच्या चहामधील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अमीनो आम्ल रक्ताभिसरण पुनर्संचयित करण्यास आणि सुधारण्यास मदत करू शकतात, ज्यामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी समस्यांचा धोका कमी होऊ शकतो. आले रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा होण्यापासून रोखू शकते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकपासून संरक्षण होते.

मासिक पाळीच्या त्रासातून आराम: ज्यांना मासिक पाळीच्या क्रॅम्पचा त्रास आहे. कोमट आल्याच्या चहामध्ये टॉवेल भिजवा आणि तो तुमच्या खालच्या पोटावर लावा. यामुळे वेदना कमी होण्यास आणि स्नायूंना आराम मिळण्यास मदत होते. पर्यायी, मध घालून एक कप आल्याची चहा प्या.

ताण कमी करा: आल्याच्या चहामध्ये आरामदायी गुणधर्म असतात जे तुमचा ताण आणि तणाव कमी करण्यास मदत करू शकतात. असं मानलं जातं की, त्याच्या तीव्र सुगंध आणि उपचारात्मक गुणधर्मांच्या संयोजनामुळे असे होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

