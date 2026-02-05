ETV Bharat / health-and-lifestyle

कोरियन गेमने घेतला 3 बहिनींचा जीव; तुमचे मुलं तर खेळत नाही हा जीवघेणा गेम?

गाझियाबादमधील भारत सिटी सोसायटीच्या नवव्या मजल्यावरून तीन बहिणींनी उडी मारून आत्महत्या केलीय. जाणून घ्या ऑनलाइन गेम लहान मुलांसाठी किती धोकादायक...

ghaziabad triple sister suicide What Is Korean Love Game How Dangerous Korean Love Game
कोरियन गेमने घेतला 3 बहिनींचा जीव; तुमचे मुलं तर खेळत नाही हा जीवघेणा गेम? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 5, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

What Is Korean Love Game: धोकादायक ऑनलाइन गेम्सच्या जाळ्यात अडकून पुन्हा एकदा निष्पाप जीवांनी मृत्यूला कवटाळलं. आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, मंगळवारी उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील भारत सिटी सोसायटीतील 3 अल्पवयीन बहिणींनी कोरियन लव्हर गेमचं शेवटचं स्टास्क काम पूर्ण करण्यासाठी सोसायटीच्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केलीय. गाझियाबादमध्ये घडलेल्या घटनेनं ऑनलाइन गेम्सच्या बळी पडलेल्या निष्पाप मुलांबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे. निष्पाप मुलांचं आभासी जगातील ऑनलाइन गेमच्या जाळ्यात अडकत आणि आत्महत्या करणं खरचं एक चिंताजणक बाब आहे. या घटनेमुळे अनेक पालाकांच्य मनात भीती निर्माण झालीय. आज आम्ही तुमच्याकरिता अशा काही ऑनलाइन गेम आणि आव्हानांबद्दल माहिती घेऊन आलोय जी मुलांनी खेळणं टाळावं. कारण हे गेम्स प्राणघातक ठरू शकतात.

कोरियन लव्हर गेम म्हणजे काय? हा एक टार्गेट गेम सारखाच आहे. जिथे खेळाडूंना वेगवेगळे टास्क दिले जातात. काहींच्या मते, 50 दिवस चालणाऱ्या या गेममध्ये 50 टास्कचा समावेश आहे. जसजसे आपण टास्क पूर्ण करतो तसतसे टास्क अधिक धोकादायक बनत जातात.

स्टेज 1( इंड्युस आयसोलेशन) गेमचे पहिलं प्रमुख वैशिष्ट म्हणजे गेम खेळणाऱ्याला कुटुंबियांशी बोलन थांबवाव लागतं. म्हणजेच हा गेम एकट राहण्यास भाग पाडतो.

स्टेज 2: कुटुंबातील सदस्यांनी मोबाईल हिसकावून घेतल्यास किंवा वापरकर्त्याला गेम खेळण्यापासून रोखण्यात आलं तर वापरकर्त्याला रडावं लागतं किंवा एक टास्क म्हणून जेवण बंद करावं लागते.

स्टेज 3: अंतिम टप्पा या टप्प्यात सर्वात धोकादायक कामे करावी लागतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार अंतिम स्टेजमध्ये घरातील सदस्यांना शेवटचे भेटणे आणि सर्वांचे फोटो काढणे समाविष्ट असते. त्यानंतर घरातील सर्व सदस्यांना एका खोलीत बंद केलं जातं आणि वारकर्त्याला स्वत:चा नाश करण्याचे काम पूर्ण करण्यास भाग पाडले जाते.

हे गेम आहेत प्राणघातक

अग्निमय परी: हा खेळ लहान मुलांना लक्ष्य करतो आणि त्यांना सांगतो की जर ते रात्री गॅस स्टोव्ह चालू ठेवून झोपले तर ते "फेरी" (परी) बनतील. हा खेळ अत्यंत धोकादायक आहे आणि केवळ मुलांचेच नाही तर घरात राहणाऱ्या इतर कुटुंबातील सदस्यांचेही जीवन धोक्यात आणू शकतो.

ग्रानी/ Evil num: हा खेळ लहान मुलांसाठी खूप भीतीदायक आहे. कारण त्यांना अंधारात, उदास आणि झपाटलेल्या वातावरणात काही कामे पूर्ण करावी लागतात. ज्यामध्ये भयानक आवाज येतात. ही कामे पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास ते गेममधून बाहेर पडू शकतात, परंतु या भीतीचा त्यांच्या मानसिक स्थितीवर हानिकारक परिणाम होऊ शकतो. त्यांना भयानक स्वप्न किंवा अंधाराची भीती वाटू शकते आणि मानसिकदृष्ट्या ते अस्वस्थ देखील होऊ शकतात.

ब्लू व्हेल गेम: काही वर्षांपूर्वी ब्लू व्हेल गेमशी संबंधित अनेक घटना घडल्या होत्या आणि अंतिम टास्क करताना अनेक मुलांना आपला जीव गमवावा लागला होता. हा गेम जुना आहे. पण वेगवेगळ्या नावांनी परत येऊ शकतो. यात ५० दिवसांच्या कालावधीत विविध टास्क दिले जातात, ज्यामध्ये शेवटचे टास्क आत्महत्या आहे. यामुळे पालकांनी मोबाईल गेम वापरणाऱ्या मुलांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे जेणेकरून ते असे गेम खेळत नाहीत याची खात्री करता येईल.

काही गेम असे आहेत जे बंदी घातलेले नाहीत परंतु जर त्यांचे निरीक्षण केले नाही तर ते धोकादायक ठरू शकतात.

रोब्लॉक्स: जरी हे एक सर्जनशील व्यासपीठ आहे. जिथे मुले सर्जनशील गेम खेळू शकतात आणि तयार करू शकतात, परंतु काही वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या खोल्यांमध्ये लैंगिक सामग्री किंवा भयानक गेम असतात आणि मुलांना ऑनलाइन ग्रूमिंग देखील केले जाऊ शकते. याशिवाय, सोशल मीडियावर असे काही काम पसरवले जात आहे जे थेट जीव घेऊ शकतात आणि पालकांनी देखील याबद्दल सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

क्रोमिंग चॅलेंज: हा सध्याच्या सर्वात धोकादायक ट्रेंडपैकी एक आहे. मुले डिओडोरंट, पेंट थिनर, मार्कर किंवा नेलपॉलिश रिमूव्हर सारख्या घरी उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वास घेतात, जेणेकरून ते उष्माघाताचा अनुभव घेऊ शकतील. यामुळे अचानक स्निफिंग डेथ सिंड्रोम होऊ शकतो, ज्यामुळे हृदयविकाराच्या झटक्याने त्वरित मृत्यू होऊ शकतो. मेंदूचे नुकसान आणि फुफ्फुसांचे नुकसान होण्याचा धोका देखील असतो.

ब्लॅकआउट चॅलेंज: पास आउट चॅलेंज’ म्हणूनही हा गेम ओळखला जातो, यामध्ये मुलांना त्यांचा श्वास रोखून धरणे किंवा बेशुद्ध होईपर्यंत गुदमरणे समाविष्ट आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मेंदूचे नुकसान, झटके आणि मृत्यूचा धोका जास्त असतो. पालकांनी या चॅलेंजशी संबंधित क्रियाकलापांचा उल्लेख न करण्याची किंवा त्यांचा शोध न घेण्याची काळजी घ्यावी.

बेनाड्रिल चॅलेंज: यामध्ये, मुले अ‍ॅलर्जी औषध बेनाड्रिलच्या जास्त प्रमाणात गोळ्या घेण्याचे आव्हान स्वीकारतात आणि भ्रम निर्माण करतात आणि मुलांमध्ये त्याचा अतिरेक हृदयविकाराचा झटका, कोमा आणि मृत्यूचा धोका निर्माण करतो.

पालकांनी काय करावं: पालकांनी त्यांच्या मुलांशी बोलून मोबाईल फोनवर बंदी घालण्याऐवजी त्यांना समजावून सांगावे की क्रोमिंग किंवा ब्लॅकआउट चॅलेंज केल्याने त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो. तसंच ते कायमचे अपंग होऊ शकतात. मुलांच्या शरीरावर आणि वर्तनावर लक्ष ठेवावे की, त्यांच्या शरीरातून कोणताही रासायनिक वास येत आहे का किंवा काही दुखापत किंवा कापल्याचे चिन्ह आहेत का ते तपासावे. जर मुलाचे डोळे लाल असतील किंवा तो वारंवार डोकेदुखीची तक्रार करत असेल तर सावध रहावे. पालकांनी पालक सावधगिरी बाळगावी. गुगल फॅमिली लिंक किंवा इतर अॅप्सद्वारे मुलगा फोनवर काय पाहत आहे ते तपासावे. रोब्लॉक्स किंवा इतर गेममध्ये चॅट फीचर बंद ठेवावे किंवा ते फक्त फ्रेंड्स वर सेट करावे जेणेकरून कोणताही अनोळखी व्यक्ती त्यांच्याशी संपर्क साधू शकणार नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचे मूलं कोणत्याही चुकीच्या आव्हानात अडकले आहेत, तर ताबडतोब बाल मानसशास्त्रज्ञ किंवा सायबर सेलशी संपर्क साधा.


टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

हेही वाचा

TAGGED:

GHAZIABAD TRIPLE SISTER SUICIDE
HOW DANGEROUS KOREAN LOVE GAME
WHAT IS KOREAN LOVE GAME
WHAT IS KOREAN GAME
WHAT IS KOREAN LOVE GAME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.