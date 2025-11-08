ETV Bharat / health-and-lifestyle
मिरच्या कापल्यांतर हातांची आग आणि जळजळ होते? हे घरगुती उपाय करून पहा
मिरच्या चिरताना किंवा दळताना हाताची जळजळ किंवा आग होत असेल तर काही उपाय केल्यास नक्की मुक्तता मिळू शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : November 8, 2025 at 6:57 PM IST
REMEDIES TO GET RID OF CHILLI BURN: हिरव्या मिरच्या केवळ तिखटपणादेत नाही तर अन्नाची चवही वाढवतात. पदार्थांला चटकपणा आणण्यासाठी मिरची आवश्यक आहे. शिवाय, त्या आपल्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहेत. हिरव्या मिरच्यांचा तिखटपणा त्यात असलेल्या कॅप्सेसिनमुळे असतो, ज्यामुळे त्वचेवर जळजळ आणि उष्णता निर्माण होते. मिरच्याच्या देठाजवळील पांढरा भाग विशेषतः तिखट असतो. मिरच्या त्वचेच्या संपर्कात आल्यावर आग आणि जळजळ होऊ शकते आणि काही लोकांची त्वचा अत्यंत संवेदनशील असते. यामुळे मिरच्या कापल्याने हातावर जळजळ होऊ शकते, म्हणून बरेच लोक मिरच्यांना स्पर्श करण्यास किंवा कापण्यास घाबरतात. मिरच्या कापून झाल्यावर पाण्याने हात धुतलं तरीही हाताची आग आणि जळजळ कमी होत नाही.
अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या मते, मिरच्यांमध्ये प्रथिने, फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी (फोलेटने समृद्ध), व्हिटॅमिन ए, बीटा-कॅरोटीन, ल्युटीन, झेक्सॅन्थिन, व्हिटॅमिन के आणि ई यासह विविध पोषक घटक असतात. तथापि, त्यांच्या तिखटपणामुळे, हिरव्या मिरच्या कापल्याने त्वचेची जळजळ होऊ शकते. परंतु मिरच्या कापल्यानंतर जळजळापासून आराम मिळविण्यासाठी तुम्ही हे सोपे उपाय वापरून पाहू शकता.
हिरव्या मिरच्यांमुळे होणाऱ्या जळजळीपासून आराम कसा मिळवायचा
दुधावर उपाय: जर मिरच्यांमुळे तुमच्या हाताची आग आणि जळत होत असेल तर दुधामुळे आराम मिळू शकतो. दुधाच्या भांड्यात हात भिजवल्याने त्वरित आराम मिळतो. पर्यायी, तुम्ही थंड दुधाची क्रीम लावू शकता, ज्यामुळे त्वरित आराम मिळेल.
ताज्या कोरफडीचे जेल: बहुतेक घरांमध्ये कोरफडीचं झाड असते, जे त्वचेपासून केसांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी वापरले जाऊ शकते. जर मिरचीमुळे त्वचेला जळजळ होत असेल तर ताजे कोरफडीचे जेल लावा. मिरचीच्या जळजळीसाठी कोरफडीचे जेल प्रभावी आहे.
लिंबाचा रस: मिरच्यांचा तिखटपणा कमी करण्यासाठी लिंबाचा रस खूप प्रभावी आहे आणि जर तुमचे हात मिरच्यांमुळे जळत असतील तर लिंबाचा रस लावणे फायदेशीर ठरू शकते.
हे तेल काम करेल: हिरव्या मिरच्या कापताना किंवा चटणी दळताना जर तुमचे हात जळत असतील तर नारळाचे तेल किंवा ऑलिव्ह ऑइल लावल्याने आराम मिळू शकतो. जळजळ कमी करण्यासाठी देशी तूप देखील प्रभावी आहे.
हिरव्या मिरच्या खाण्याचे फायदे
अनेक अभ्यासांनुसार, मर्यादित प्रमाणात हिरवी मिरची खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते, म्हणून उशीर करू नका आणि आजच त्याचे फायदे जाणून घ्या...
ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करणे: हिरव्या मिरच्यांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करतात आणि पेशींचे नुकसान टाळतात. त्यात कॅप्सेसिन असते, जे एक अँटीऑक्सिडंट आहे. यामुळे अनेक जुनाट आजारांशी लढण्यास मदत होते.
पोषक तत्वांनी समृद्ध : हिरव्या मिरच्यांमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी आणि ई भरपूर प्रमाणात असतात, जे चांगल्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहेत. व्हिटॅमिन ए डोळ्यांसाठी चांगले असते, तर व्हिटॅमिन सी पेशींचे नुकसान कमी करते आणि व्हिटॅमिन ई त्वचा आणि केसांसाठी आवश्यक असते.
चयापचय जलद होते : हिरवी मिरची खाल्ल्याने चयापचय गतिमान होते, ज्यामुळे कॅलरीज जलद बर्न होण्यास मदत होते. कॅलरीज बर्न केल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते.
हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर: हिरव्या मिरच्या कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयरोग टाळता येतो. ते हृदय आणि रक्तवाहिन्यांना ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून देखील वाचवते, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
संधिवात आराम: हिरव्या मिरच्यांमध्ये कॅप्सेसिन भरपूर प्रमाणात असते, जे जळजळ कमी करण्यास मदत करते, त्यामुळे संधिवात वेदना आणि सूज कमी होते.
पचनासाठी फायदेशीर: हिरव्या मिरच्या पचन प्रक्रियेला गती देतात. जठरासंबंधी रसांचा स्राव जलद करण्यासाठी ते खाल्ले जाते, ज्यामुळे अन्न जलद पचण्यास मदत होते आणि त्याच वेळी पोषक तत्वे अधिक सहजपणे शोषण्यास मदत होते.