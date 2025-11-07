ETV Bharat / health-and-lifestyle
गरोदरपणात मधुमेहाचा सामना करणे कठीण; आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ
गर्भधारणेच्यावेळी मधुमेहाचा सामना करताना योग्य अन्न निवडणे महत्त्वाचे ठरते. कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) असलेले पदार्थ रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
Published : November 7, 2025 at 1:25 PM IST
Gestational diabetes diet: गेल्या काही दशकापासून गरोदरपणात महिलांना गर्भधारणेच्या मधुमेहाचा सामना जास्त करावा लागत आहे. यामुळे आई आणि बाळ दोघांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. गर्भावस्थेत होणाऱ्या मधुमेहाचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे जेस्टेशन डायबेटीस आणि दुसरा म्हणजे प्री-जेस्टेशन डायबेटीज. जर गरोदरपणामध्ये आईने मधुमेहाबद्दल नीट काळजी घेतली नाही तर गर्भाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकते. त्याचबरोबर प्रसूतीच्यावेळी देखील अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मधुमेह झाल्यामुळे बाळाचे वजन देखील इतर बाळांच्या तुलनेत जास्त असते. परिणामी नैसर्गिक प्रसूती करण कठीण होते.
गर्भधारणेच्यावेळी मधुमेह झाल्यास महिलांच्या शरीरातील इन्सुलिन योग्यरित्या काम करत नाही. ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. ही स्थिती तात्पुरती असते, परंतु जर उपचार केले नाही तर ती आई आणि बाळ दोघांसाठीही हानिकारक ठरू शकते. या काळात योग्य खाणे अत्यंत महत्वाचे आहे. डॉक्टरांच्या मते, कमी GI असलेले पदार्थ हळूहळू ऊर्जा सोडतात आणि रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक होणारी वाढ थांबवतात. म्हणून, कमी GI असलेले पदार्थ गर्भधारणेच्यावेळी मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या पदार्थांची यादी.
कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या पदार्थांची यादी
- संपूर्ण धान्य: तपकिरी तांदूळ, ओट्स, क्विनोआ, बार्ली आणि बाजरी किंवा ज्वारीसारखे बाजरी.
- डाळ आणि शेंगा: हरभरा, मसूर, राजमा आणि वाटाणे यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते आणि ते कमी GI असलेले पदार्थ आहेत.
- हिरव्या भाज्या: पालक, ब्रोकोली, भेंडी, सिमला मिरची आणि दुधी यासारख्या भाज्या रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
- फळे: सफरचंद, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आणि पेरू यासारखी फळ खावीत परंतु ही फळ अतिप्रमाणात खाऊ नयेत.
- दुग्धजन्य पदार्थ: कमी चरबीयुक्त दूध आणि साधे दही हे चांगले पर्याय आहेत.
- काजू आणि बिया: बदाम, अक्रोड, जवस आणि चिया सिड्स हे चांगले नाश्त्यायोग्य पर्याय आहेत.
आहार आणि जीवनशैली टिप्स
- रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी दिवसभर कमी कमी मात्रेत जेवण करा.
- पांढरी ब्रेड, पांढरा भात आणि रिफाइंड मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ टाळा.
- प्रत्येक जेवणात प्रथिने आणि फायबरचा समावेश करा.
- फळे कमी प्रमाणात खा; ज्युस ऐवजी संपूर्ण फळ खाण्यास प्राधान्य द्या.
- नियमित हलका व्यायाम करा जसे की, चालणे किंवा हलका योग करणे.
- चालणे किंवा योगा यासारखी हलकी शारीरिक हालचाल यावर फायदेशीर आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
