सोशल मीडियावरील नवीन ट्रेंड – ‘पोस्टिंग झिरो’ तरुणाई बनत आहे हिरो!
जगभरात सोशल मीडियाचा वापर झपाट्यानं कमी होत आहे. विशेषत: तरूण लोक आता ऑनलाइन पोस्ट करणं टाळत आहेत. वाचा काय आहे ‘पोस्टिंग झिरो ट्रेंड’.
posting zero trend: या पिढीतील तरुणांसाठी फोटो, व्हिडिओ, स्टेटस अपडेट्स, लाईक्स आणि कमेंट्स हेच जग आहे. मित्रांसोबत बाहेर जाणे असो, मंदिरात जाणे असो, नवीन ठिकाणी जाणे असो किंवा कार्यक्रम असो, प्रत्येक गोष्ट स्टेटस लावून पोस्ट करण्याची सवय झाली आहे. मात्र, अलिकडेच तरुणांमध्ये एक बदल दिसून आला आहे. तो म्हणजे ' पोस्टिंग झिरो'. या नवीन ट्रेंडला डिजिटल मॅच्युरिटी मानले जाते. आता आपण जाणून घेऊया की पोस्टिंग झिरो हा ट्रेंड का बनला आहे!
शून्य पोस्टिंग म्हणजे: ' पोस्टिंग झिरो' म्हणजे फोटो पोस्ट न करणे, वैयक्तिक आयुष्य उघड न करणे आणि सोशल मीडियावर अकाउंट असले तरीही लाईक्स किंवा कमेंट्स मिळवण्याचा प्रयत्न न करणे. या नवीन ट्रेंडचे वेगळेपण म्हणजे तरुण लोक सोशल मीडिया वापरतात पण स्वतःबद्दल काहीही पोस्ट करत नाहीत. अनेकांच्या टाइमलाइन पूर्वी मित्र, प्रवास आणि दैनंदिन जीवनाच्या फोटोंनी भरलेलं असायचं. मात्र, आता जाहिराती, अंतरहीन रील्स आणि एआय-जनरेटे कंटेंटने त्यांची जागा घेतली आहे. म्हणजे लोक हळूहळू त्यांचं वैयक्तित जीवन सोशल मीडियावर शेअर करणं थाबवत आहेत.
गोपनीयतेची जाणीव: फोटो आणि वैयक्तिक माहितीचा किती सहजपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो, याची तरुणांना जाणीव झाली आहे. एआयच्या आगमनानंतर ही परिस्थिती आणखी तीव्र झाली आहे. बनावट खाती, ट्रोलिंग, फोटोंचे मॉर्फिंग आणि डेटाचा गैरवापर यासारख्या समस्यांमुळे, तरुणांना त्यांची वैयक्तिक माहिती शेअर करण्यास संकोच वाटू लागला आहे.
मानसिक ताण: मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढल्याने पोस्टिंग झिरोकडे तरुणाई वळली आहे. लाईक्स गमावण्याच्या निराशेपासून आणि कमेंट्सच्या चिंतेपासून वाचण्यासाठी काही लोकांनी पोस्ट करणे पूर्णपणे थांबवले आहे. ते सोशल मीडियाला फक्त माहिती मिळविण्यासाठी किंवा इतर लोकांची सामग्री पाहण्यासाठी मर्यादित आहेत.
बनावट आयुष्य दाखवून कंटाळा आला आहे: सोशल मीडियावर बरेच लोक बनावट आयुष्य दाखवतात. यामुळे तरुणाई त्यांच्या दिसण्याने कंटाळली आहे. सोशल मीडियावर दिसणारे 'परिपूर्ण आयुष्य' वास्तव नाही हे समजणारे तरुण आता झिरो पोस्टिंगकडे वळली आहेत.
डिजिटल डिटॉक्स: सतत स्क्रीनवर राहिल्यामुळे होणारा थकवा कमी करण्यासाठी तरुण झिरो पोस्टिंगचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र, ते सोशल मीडियावर सक्रिय असूनही, ते त्यांची माहिती शेअर करत नाहीत. जर त्यांनी पोस्ट केली तर आमच्या फोटोला किती लाईक्स मिळाले? किती लोकांनी कमेंट केल्या? जर आपण अशा विचारांनी त्यांना वारंवार तपासले तर स्क्रीन टाइम वाढत आहे.
तोटे काय आहेत?:
- डिजिटल जगाच्या सुरुवातीच्या काळात, सोशल मीडिया हे भावना व्यक्त करण्याचे व्यासपीठ होते. परंतु कालांतराने ते तुलना, स्पर्धा आणि टीका यांचे व्यासपीठ बनले आहे.
- "कोणाचे आयुष्य बदलले आहे? कोणाच्या फोटोला सर्वाधिक लाईक्स मिळाले आहेत? कोण ट्रेंडिंगमध्ये आहे ?" असे विचार तरुणांवर दबाव वाढवत आहेत.
- एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे, की सोशल मीडियावर बराच वेळ घालवणारे सुमारे 60 टक्के तरुण त्यांच्या आयुष्याची तुलना इतरांशी करून निराष असतात, ज्यामुळे असा निष्कर्ष निघतो की अजिबात पोस्ट न करणे चांगले.
फायदे काय आहेत?
- तुम्ही नैराश्य आणि अनावश्यक ताणतणावापासून मुक्त होऊ शकता.
- डिजिटल गोपनीयता वाढेल.
- वास्तविक जीवनाला अधिक महत्त्व देणे.
- मानसिक शांती
मात्र, झिरो पोस्टिंग म्हणजे सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर राहणे असा नाही, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणे असा आहे. हे तरुणांमधील डिजिटल परिपक्वता देखील दर्शवते. तरुणांना हे समजत आहे की, आपल्याला सतत आपले जीवन प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणूनच, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे केवळ एक ट्रेंड म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही, तर डिजिटल संतुलनाकडे तरुणांचे एक जाणीवपूर्वक पाऊल म्हणून देखील पाहिले जाऊ शकते.