गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टच्या मते, दररोज दोन अंजीर खाल्ल्याने होतात ‘हे’ आरोग्याविषयक फायदे

डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अंजीरला जेवढे श्रेय मिळायला हवे, तेवढे मिळत नाही. फायबर आणि असंख्य पोषक तत्वांनी समृद्ध असल्यामुळे त्याच्या नियमित सेवनाने असंख्य फायदे होतात.

गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टच्या मते, दररोज दोन अंजीर खाल्ल्याने होतात ‘हे’ आरोग्याविषयक फायदे (Getty Images)
Published : March 27, 2026 at 7:28 PM IST

Benefits of eating anjeer daily: निरोगी राहण्यासाठी आपल्या आहाराची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी महागड्या सुपरफूड्स किंवा सप्लिमेंट्सची आवश्यकता नसते. कधीकधी, अगदी साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीसुद्धा तुमच्या आरोग्यासाठी जादुई ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या आहारात दररोज फक्त एक किंवा दोन अंजीरचा समावेश केल्याने आरोग्याला अनेक फायदे होऊ शकतात. फोर्टिस हॉस्पिटलमधील गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्या यांनी अलीकडेच एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये अंजीर खाण्याचे फायदे सांगितले आहेत. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अंजीरला जेवढे श्रेय मिळायला हवे, तेवढे मिळत नाही. फायबर आणि असंख्य पोषक तत्वांनी समृद्ध असल्यामुळे त्याचे आरोग्यविषयक अनेक फायदे आहेत.

जर तुम्हाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास होत असेल, तर अंजीर खानं उत्तम: डॉ. शुभम स्पष्ट करतात की, अंजीरमध्ये सॉल्यूबल आणि इंसोल्यूबल फायबर भरपूर प्रमाणात आढळतात. जे स्टूल सॉफ्ट करण्यास मदत करते. यामुळे बॉवेल मूव्हमेंट इंप्रूव्ह होते. परिणामी बद्धकोष्ठतेपासून नैसर्गिक आराम मिळतो. अंजीरचे नियमित सेवन ओवरऑल पचनक्रियेसाठी देखील खूप फायदेशीर आहे.

कॅल्शियम आणि लोहाने समृद्ध: डॉक्टरांच्या मते, अंजीर कॅल्शियमचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. 100 ग्रॅम अंजीरमधून अंदाजे 162 मिग्रॅ कॅल्शियम मिळते, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. कॅल्शियमयुक्त अंजीर खाल्ल्याने नखांचे आरोग्य सुधारते. तसंच याच्या नियमित सेवनाने हाडे मजबूत होतात. याव्यतिरिक्त, अंजीरमध्ये लोह असते, जे एकूण ऊर्जा चयापचय वाढवते.

अंजीर रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात: गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टच्या मते, अंजीरमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम यांसारखी पोषक तत्वे भरपूर प्रमाणात असतात. हे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि हृदयाच्या संपूर्ण आरोग्यास मदत करते.

त्वचेचा रंग सुधारतो: अंजीर खाल्ल्याने त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत होऊ शकते. ओमेगा-3 फॅटी अ‍ॅसिडने समृद्ध असलेले अंजीर त्वचेचे पोषण करते. वृद्धत्वाची चिन्हे नियंत्रित करण्यास मदत करते. तसंच यामुळे मरुमांची समस्या देखील दूर होते. अंजीरातील दाहशामक गुणधर्म त्वचेला आर्द्रता देऊन निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

रक्तातील साखरेचे नियमन करते: अंजीरमध्ये अ‍ॅब्सिसिक अ‍ॅसिड (ABA) आणि फ्युकुसिन सारखी संयुगे असतात. ती रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास आणि रक्तातील ग्लुकोजची पातळी कमी करण्यास मदत करतात. त्यात इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्याची क्षमता देखील आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, अंजीर खाल्ल्याने टाईप 2 मधुमेहाच्या रुग्णांमधील रक्तातील साखरेची पातळी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

जर तुम्हाला उच्च कोलेस्ट्रॉल असेल, तर अंजीर नक्की खा: जर तुमची कोलेस्ट्रॉल पातळी जास्त असेल, तर तुम्ही दररोज अंजीर नक्कीच खावे. डॉक्टरांच्या मते, अंजीरमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते, जे कोलेस्ट्रॉल व्यवस्थापनास मदत करते. अंजीर हे हृदयाच्या संपूर्ण आरोग्यासाठी एक सुपरफूड आहे.

तुम्ही दररोज किती अंजीर खावेत? डॉ. शुभम यांच्या मते, दररोज दोन ते तीन अंजीर खाणे पुरेसे आहे. ते नेहमी रात्रभर भिजवून नाश्त्यामध्ये खावेत. तथापि, हे लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही अंजीर तुमच्या नियमित आहाराचा भाग बनवाल, तेव्हाच त्याचे खरे फायदे मिळतील.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

