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गणेश चतुर्थी 2026 : मधुमेहींनी मोदक खावेत का? तज्ज्ञांनी सांगितल्या 'या' महत्त्वाच्या टिप्स
गणेशोत्सवात (Ganesh Chaturthi 2026) मधुमेहींनी मोदक पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. मात्र, योग्य प्रमाण, वेळ, संतुलित आहार आणि गोड पदार्थांचं सेवन नियंत्रित ठेवणं महत्त्वाचं आहे.
Published : September 12, 2026 at 5:39 PM IST
हैदराबाद (Ganesh Chaturthi 2026) : गणेशोत्सवाचं नाव काढताच गणपतीची पूजा, नातेवाईकांसोबतचं एकत्र येणं आणि घरच्या घरी तयार केलेल्या मोदकांचा सुगंध अशा अनेक आठवणी जाग्या होतात. मोदक पाहताच अनेकांना तो खाण्याची इच्छा होते. मात्र, मधुमेहींच्या मनात अनेकदा प्रश्न निर्माण होतो की, ‘मी मोदक खाऊ शकतो का? त्यामुळं रक्तातील साखरेची पातळी वाढेल का?’ चेन्नई येथील डॉ. मोहन यांच्या डायबेटिस स्पेशालिटीज सेंटरमधील मधुमेह शिक्षिका, आहारतज्ज्ञ आणि सहाय्यक व्यवस्थापक उमाशक्ती यांच्या मते, मधुमेह झाला म्हणजे आवडते पदार्थ पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. मात्र, पदार्थाचं प्रमाण आणि तो खाण्याची पद्धत याकडं लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. सणासुदीच्या काळात गोड पदार्थ खाताना रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.
मधुमेही मोदक खाऊ शकतात का? : मोदक हा एक पारंपरिक गोड पदार्थ आहे. त्यातील साखर आणि कर्बोदकांमुळं रक्तातील साखरेच्या पातळीवर परिणाम होऊन ती झपाट्याने वाढू शकते. तसेच, याचा अर्थ असा नाही की मधुमेहींनी मोदक पूर्णपणे टाळावेत. आपला आवडता गोड पदार्थ पूर्णपणे टाळण्याऐवजी, त्यांनी त्याचे प्रमाण, खाण्याची वेळ आणि त्यासोबत काय खाल्लं जातं याकडं लक्ष दिलं पाहिजे. जर मधुमेहींनी मोदक खाण्याचं ठरवलं, तर त्यांनी ते प्रमाणात खावं. एकाच वेळी अनेक मोदक खाण्याऐवजी, ते त्यांच्या जेवणात फक्त एक किंवा दोन मोदक घेऊ शकतात.
जेवणात इतर पदार्थांचा समावेश करा : मधुमेह शिक्षिका, उमाशक्ती यांच्या मते, सणासुदीच्या काळात गोड पदार्थ आणि विशेष पदार्थ पूर्णपणे सोडून देण्याऐवजी, आहाराचं प्रमाण नियंत्रित करून आणि संतुलित आहारानं मधुमेहावर सहजपणे नियंत्रण ठेवता येतं. तुम्ही किती आणि केव्हा खाता, तसेच तुमच्या जेवणात इतर पदार्थांचा समावेश आहे का, याकडं लक्ष द्या. रक्तातील साखरेच्या वाढीची चिंता करण्याऐवजी, कधीकधी कोणताही पश्चात्ताप न करता या विशेष क्षणांचा आनंद घेणं हे मानसिक आरोग्यासाठी देखील खूप चांगलं असतं. तुम्ही जेवणासोबत मोदक खाऊ शकता. फक्त तो काळजीपूर्वक आणि सावकाश खा. आरामात त्याच्या चवीचा आनंद घ्या. व्हॉट्सॲप मेसेजला उत्तर देताना किंवा नातेवाईकांशी गप्पा मारताना मोदक खाणं टाळा.
मोदक खाणार असाल तर इतर मिठाई टाळा : मित्र आणि नातेवाईकांना भेटणे आणि स्वादिष्ट मिठाईचा आस्वाद घेणे हा गणेश चतुर्थी सणाचा एक सुंदर भाग आहे. या काळात आपण किती खाल्ले आहे हे बरेच लोक विसरतात. विशेषतः मधुमेहींनी मोदकांचे सेवन मर्यादित ठेवावं आणि त्यासोबत इतर मिठाई किंवा गोड पेये घेणं टाळावं. सणासुदीच्या जेवणात केवळ भात, रोटी किंवा कर्बोदकयुक्त पदार्थच नसावेत. त्यात भाज्या, प्रथिने आणि फायबर यांचाही समावेश असावा. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, डाळी, मोड आलेली धान्ये, कमी चरबीयुक्त पदार्थ, टोफू आणि पनीर यांचा आहारात समावेश करा.
रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांच्या टिप्स: जेवण टाळू नका किंवा पुरेशा कॅलरीज न घेता गोड पदार्थ खाऊ नका. मोदकांच्या नियोजनासाठी जेवण टाळणं योग्य नाही. यामुळं भूक वाढेल आणि जास्त खाण्याची शक्यता वाढेल. जेवणाची वेळ नियमित ठेवा. सणासुदीच्या काळात आणि गर्दीच्या ठिकाणी जेवणाच्या वेळेत मोठा बदल करणं टाळा. आपल्या दैनंदिन वेळापत्रकाचे पालन करा. आपल्या आहारात भाज्या, कडधान्ये, शेंगा, अंडी, टोफू किंवा प्रथिनांच्या इतर योग्य स्रोतांचा समावेश करा.
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