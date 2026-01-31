ETV Bharat / health-and-lifestyle
रोगप्रतिकारशक्ती ते कॅन्सरपर्यंत तुती खाल्ल्याने होतात शरीराल अनेक फायदे
तुतीचे फळ वयाशी संबंधित मॅक्युलर डीजनरेशन आणि मोतीबिंदू सारख्या समस्या टाळण्यास मदत करते. परंतु अनेकांना या फळाच्या फायद्याबद्दल माहिती नाही....
Published : January 31, 2026 at 1:59 PM IST
surprising benefits of mulberry: भारतात, तुतीची झाडे बहुतेकदा रेशीम किड्यांच्या संगोपनासाठी लावली जातात. लोक त्याला कृषी पीक म्हणून देखील ओळखतात. कारण त्याची पानं रेशीम किड्यांचे अन्न म्हणून वापरली जातात. परंतु, अनेक लोकांना हे माहित नाही की, त्यातून मिळणाऱ्या फळांमध्ये मानवी आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले उत्कृष्ट पोषक घटक दळले आहेत. तुतीला सफरचंद, संत्री किंवा द्राक्षे यांसारख्या फळांइतके महत्त्व दिले जात नाही. मात्र, परदेशात या फळांना 'सुपरफूड' म्हटले जाते आणि ते जास्त किमतीत विकले जातात. भारतात या फळाचे सेवन कमी केले जाते कारण या फळाच्या फायद्याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता नाही. या फळामुळे हृदय, पचन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते.
तुतीमध्ये पोषक तत्वे पुरेशा प्रमाणात असतात. या फळामध्ये 88 % पाणी, 88.60 % कार्ब, 60 % कॅलरीज, 9.6 % फायबर, 1.4 % फट आणि 1.7 % प्रोटीन असतात. तसंच या फळामध्ये व्हिटॅमिन सी, ई आणि के, मिनरल्स, पोटॅशियम, लोक मुबलक प्रमाणात असते. त्याचबरोबर मायरिसेटिन, रुटिन आणि क्लोरोजेनिक अँटीऑक्सिडंट्स सारखी संयुगे देखील आढळतात.
पचनक्रिया सुधारते: तुतीच्या फळांमध्ये फायबरचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. बद्धकोष्ठतेचा त्रास असलेल्यांसाठी या फळाचे सेवन हा एक नैसर्गिक उपाय असू शकतो. ते आतड्यांच्या हालचाली नियंत्रित करते, पोटफुगी आणि पचन विकार कमी करते. तुती दैनंदिन फायबरच्या गरजेचा एक महत्त्वाचा भाग प्रदान करते. त्यामुळे ते अन्न पचवण्यास आणि शरीराला आवश्यक असलेले पोषक तत्व शोषण्यास देखील मदत करते.
हृदयाच्या आरोग्याचे रक्षण करते: तुती हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यात असलेले अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. महत्त्वाचे म्हणजे, रक्तातील अवांछित कोलेस्टेरॉल (LDL) कमी करण्याची आणि चांगले कोलेस्टेरॉल सुधारण्याची क्षमता यात आहे. NIH च्या संशोधनात असं म्हटलं आहे की, हे फळ खाणे हृदय गती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि धमन्यांमध्ये चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी चांगले आहे. हृदयाच्या स्नायूंना बळकटी देण्यात त्याची भूमिका मोठी आहे.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: तुतीमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. ते नैसर्गिक रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि सर्दी आणि फ्लू सारख्या संसर्गांना प्रतिबंधित करते. एक कप तुती फळ शरीराच्या दैनंदिन व्हिटॅमिन सीच्या गरजेपैकी बहुतेक भाग पूर्ण करते. ते पांढऱ्या रक्त पेशींचे उत्पादन वाढवते आणि शरीरात प्रवेश करणारे जंतू नष्ट करण्याची क्षमता शरीराला प्रदान करते. जे वारंवार आजारी पडतात त्यांच्यासाठी हे एक उत्कृष्ट टॉनिकसारखे आहे.
अशक्तपणा रोखते: अशक्तपणा ही भारतात, विशेषतः महिलांमध्ये, एक मोठी समस्या आहे. तुतीच्या फळातील लोहाचे प्रमाण रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यास खूप मदत करते. हे रक्ताभिसरण सुधारते आणि शरीराच्या ऊतींना ऑक्सिजनचा योग्य पुरवठा करण्यास मदत करते. तुतीमध्ये इतर फळांपेक्षा जास्त लोह असल्याने, या फळाचे नियमित सेवन केल्याने थकवा कमी होण्यास आणि शरीर सक्रिय राहण्यास मदत होते.
डोळे आणि त्वचेचे संरक्षण: तुतीमधील झेक्सॅन्थिनसारखे पोषक घटक डोळ्यांच्या रेटिनाचे संरक्षण करतात. 2025 च्या एनआयएच अभ्यासानुसार, हे वयाशी संबंधित मॅक्युलर डीजनरेशन आणि मोतीबिंदूसारख्या समस्या टाळण्यास मदत करते. त्याचप्रमाणे, त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेवरील सुरकुत्या कमी करण्यास आणि तारुण्य टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. हे फळ त्वचेवरील काळे डाग काढून टाकण्यास आणि तिला निरोगी चमक देण्यासाठी खूप चांगले काम करते.
