फ्रेश मासा की सुका मासा; आरोग्यासाठी कोणता आहे चांगला?

प्रथिनांच्या बाबतीत सुके मासे चांगले असतात की फ्रेश मासे याबद्दल अनेकांना माहिती नाही. चला तर जाणून घेऊया प्रथिनांसाठी सर्वोत्तम काय?

फ्रेश मासा की सुका मासा; आरोग्यासाठी कोणता आहे चांगला? (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 2, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Fresh Fish VS Dried Fish: मासे पौष्टीक असतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. बाजारात कच्चे म्हणजे फ्रेश आणि सुके मासे दोन्ही उपलब्ध असतात. मात्र, आरोग्याच्या दृष्टीनं दोघांपैकी कोणते फायदेशीर आहेत? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उद्भवतो. तज्ञांच्या मते, भारतातील सुमारे 90 टक्के लोक फ्रेश मासे खाणं पसंत करतात. तर फक्त 10 टक्के लोक सुके मासे खातात. कच्च्या माशांवर आणि सुक्या माशांवर केलेल्या संशोधनातून काही मुद्द्यांवर स्पष्टता देण्यात आली आहे. माशांचे अनेक प्रकार असले तरी, त्यांना प्रामुख्याने दोन प्रकारात विभागले जातात. उपलब्धतेनुसार, त्यांना खाऱ्या पाण्यातील मासे आणि गोड्या पाण्यातील मासे असे म्हणता येईल. माशांमध्ये ओमेगा 3 फॅटी अ‍ॅसिड, जीवनसत्त्वे आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. सुक्या माशांच्या तीव्र वासामुळे बरेच लोक ते खरेदी करण्यास इच्छुक नसतात. यामुळे अनेक लोक फ्रेश मासे खातात.

फ्रेश मासा की सुका मासा; आरोग्यासाठी कोणता आहे चांगला? (Getty Images)

सुके मासे: एक किलो ताज्या माशांमध्ये 200 ग्रॅम प्रथिने असतात तर ती वाळलेल्या माशांमध्ये 600 ग्रॅमपर्यंत असू शकते. खरे सांगायचे तर, वाळलेल्या माशांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण कच्च्या माशांपेक्षा जास्त असते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, वाळलेल्या माशांमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप कमी होते आणि प्रथिनांसारखे पोषक घटक केंद्रित होतात. तसंच सुक्या माशांमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असल्याने हाडांच्या आरोग्यासाठी चांगले असते. पोटॅशियम मज्जासंस्था, स्नायू आणि हृदयाचे कार्य सुधारते. त्याचबरोबर सुक्क्या माशांमध्ये लोह भरपूर प्रमाणात आढळते. लोह लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीस देखील मदत करते. यामुळे रक्तप्रवाह देखील वाढतो. वाढलेल्या माशांमध्ये उच्च दर्जाचे प्रथिने असल्यानं ते कमी प्रमाणात खाल्ल्याने पोट भरल्यासारखं वाटते. यामुळे भूक कमी होते. परिणामी वजन कमी करण्यासाठी देखील सुके मासे फायदेशीर आहेत.

फ्रेश मासा की सुका मासा; आरोग्यासाठी कोणता आहे चांगला? (Getty Images)

सुक्या माशांमध्ये मीठाचे प्रमाण खूप जास्त असते, जे उच्च रक्तदाब आणि हृदरोगाने ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठी चांगले नाही. सुक्या माशांना जास्त काळ साठवून ठेवल्याने त्यांचे पौष्टिक मूल्य कमी होऊ शकते. काही प्रकारचे मासे योग्यरित्या वाळवले नाहीत तर ते हानिकारक रसायनांनी दूषित होऊ शकतात.(अहवालासाठी येथे क्लिक करा)

फ्रेश मासे: कच्च्या म्हणजेच फ्रेश माशांमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अ‍ॅसिड भरपूर प्रमाणात असतात. हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि मेंदूच्या कार्यासाठी खूप चांगले आहे. जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचे प्रमाण देखील वाळलेल्या माशांपेक्षा तुलनेत फ्रेश माशांमध्ये जास्त असते. कच्चे मासे खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. मात्र, कच्चे माशात बॅक्टेरिया आणि परजीवी असू शकतात, म्हणून जर ते स्वच्छ आणि योग्यरित्या शिजवले नाही तर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. डॉक्टर म्हणतात की काही लोकांना कच्चे मासे खाल्ल्यास अ‍ॅलर्जी देखील होऊ शकते. माशांमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अ‍ॅसिड, जीवनसत्त्वे अ, ड, के, बी12, तसेच झिंक, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, आयोडीन, तांबे आणि सेलेनियम सारखी खनिजे असतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

