नाकात बोट घालण्याची सवय वाढवू शकते अनेक गंभीर आजारांचा धोका

नाकात बोट घालण्याच्या सवयीमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण असं केल्यामुळे जिवाणू आणि विषाणू थेट शरीरात प्रवेश करू शकतात वाचा सविस्तर..,

SIDE EFFECTS OF PICKING NOSE NOSE PICKING CAUSE HEALTH PROBLEMS WHAT TO KNOW ABOUT NOSE PICKING WHY PICKING YOUR NOSE IS DANGEROUS
नाकात बोट घालण्याची सवय वाढवू शकते अनेक गंभीर आजारांचा धोका (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 21, 2026 at 5:38 PM IST

side effects of picking nose: लोक हे मान्य करो वा न करोत, काही सवयी खरोखरच वाईट असतात. काही लोकांना या सवयींची इतकी सवय होते की त्या त्यांना सामान्य वाटू लागतात. यामध्ये नखं खाणे, अंघोळ करताना लघवी करणे आणि शौचालय वापरल्यानंतर हात न धुणे यांचा समावेश आहे. या सर्व सवयी अत्यंत अस्वच्छ मानल्या जातात. आणखी एक वाईट सवय म्हणजे वारंवार नाकात बोट घालणे. विस्कॉन्सिनमधील 1995 च्या एका अभ्यासानुसार, सुमारे 1,000 प्रौढांपैकी 91 टक्के लोकांनी असं करत असल्याचं कबूल केलं. नाकात बोट घालणे ही एक किळसवाणी सवय मानली जाते, परंतु या अभ्यासात असंही उघड झालं की, असे केल्याने आपण प्रत्यक्षात स्वतःला एका असाध्य रोगाच्या धोक्यात टाकत आहोत.

नाकात बोट घालण्याच्या सवयीमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, कारण त्यामुळे जिवाणू आणि विषाणू थेट शरीरात प्रवेश करतात, ज्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (CDC) नुसार, या सवयीमुळे नाकाच्या आतील आवरणाला इजा पोहोचू शकते आणि जिवाणूंना मेंदूपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. ज्यामुळे अल्झायमर आणि स्मृतिभ्रंश यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो. इतकेच नाही, तर नाकात बोट घातल्याने क्लॅमिडीया न्यूमोनियाचा संसर्ग देखील होऊ शकतो. क्लॅमिडीया न्यूमोनिया हा एक प्रकारचा जीवाणू आहे. ज्यामुळे श्वसनमार्गाचा संसर्ग होऊ शकतो. हे संसर्ग सहसा सौम्य असतात, परंतु काही प्रकरणांमध्ये ते गंभीर होऊ शकतात आणि त्यासाठी प्रतिजैविक औषधांनी उपचार करणे आवश्यक असते.

तज्ञ नाकात बोट न घालण्याचा असा सल्ला देतात कारण...

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, क्लॅमिडीया न्यूमोनिया तुमच्या श्वसनमार्गाच्या आतील आवरणावर हल्ला करतो, ज्यामध्ये घसा, श्वासनलिका आणि फुफ्फुसे यांचा समावेश आहे. श्वसनमार्गाच्या वरच्या भागावर परिणाम झाल्यास, क्लॅमिडीया न्यूमोनियामुळे कानाचे संक्रमण, सायनसचे संक्रमण आणि घसादुखी होऊ शकते. याउलट, श्वसनमार्गाच्या खालच्या भागावर परिणाम झाल्यास, त्यामुळे ब्राँकायटिस, लॅरिंजायटिस आणि गंभीर न्यूमोनियासारखे आजार होऊ शकतात.

ग्रिफिथ विद्यापीठातील संशोधकांना उंदरांवर केलेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, क्लॅमिडीया न्यूमोनिया नावाचा एक जीवाणू थेट नाकातून मेंदूत प्रवेश करू शकतो. हा जीवाणू मेंदूत अ‍ॅमिलॉइड-बीटा प्रथिनाचा (प्लाक) संचय वाढवतो, जे अल्झायमर रोगाचे एक प्रमुख लक्षण आहे.

याव्यतिरिक्त, काही संशोधनात असं आढळून आलं आहे की, क्लॅमिडीया न्यूमोनिया नावाचे जिवाणू मेंदूमध्ये संसर्ग निर्माण करू शकतात आणि संभाव्यतः अल्झायमरसारख्या मज्जासंस्थेच्या विकारांना कारणीभूत ठरू शकतात. सर्व वयोगटातील लोकांना क्लॅमिडीया न्यूमोनियाचा धोका असतो, परंतु ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना हा धोका अधिक असतो. याचा प्रादुर्भाव अनेकदा महाविद्यालयांची वसतिगृहे, तुरुंग, लष्करी तळ, रुग्णालये आणि वृद्धाश्रम यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी होतो.

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, क्लॅमिडीया न्यूमोनिया नावाचे जिवाणू सहसा सौम्य संसर्ग करतात, मात्र, गंभीर प्रकरणांमध्ये त्यामुळे न्यूमोनिया (फुफ्फुसांची गंभीर सूज) होऊ शकतो. परिणामी दम्याचा त्रास वाढणे, मेंदूला सूज (एन्सेफलायटिस) आणि हृदयाला सूज (मायोकार्डायटिस) यांसारख्या काही दुर्मिळ परंतु गंभीर गुंतागुंती देखील होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, काही दीर्घकालीन संसर्गांमुळे संधिवात आणि एथेरोस्क्लेरोसिस (रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाकचा साठा) यांसारख्या स्थिती निर्माण होण्यास हातभार लागतो असं मानलं जातं.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

SIDE EFFECTS OF PICKING NOSE
NOSE PICKING CAUSE HEALTH PROBLEMS
WHAT TO KNOW ABOUT NOSE PICKING
WHY PICKING YOUR NOSE IS DANGEROUS
SIDE EFFECTS OF PICKING NOSE

